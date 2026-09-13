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13. septembra 2026
Tragická nehoda pri Bardejove, po zrážke s autom zomrel 75-ročný cyklista – FOTO
Tagy: Nehoda Policajti Tragická nehoda
Poverený policajný príslušník začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenie. Pri nehode v bardejovskom okrese zahynul po zrážke s osobným autom 75-ročný cyklista. Na sociálnej sieti o ...
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13.9.2026 (SITA.sk) - Poverený policajný príslušník začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenie.
Pri nehode v bardejovskom okrese zahynul po zrážke s osobným autom 75-ročný cyklista. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove. Ako polícia uviedla, k stretu auta a cyklistu došlo v nedeľu krátko pred 10:00 na ceste III/3483 medzi obcou Tarnov (okres Bardejov) a hraničným priechodom Kurov, a to z doposiaľ presne nezistených príčin.
„75-ročný muž utrpel zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahol. Dychová skúška u 20-ročného vodiča osobného auta bola negatívna,” informovali policajti. Doplnili, že na mieste sa nachádza aj znalec z odboru dopravy. Poverený policajný príslušník začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenie. Okolnosti nehody i jej príčina sú predmetom vyšetrovania.
„Cesta III/3483 je momentálne neprejazdná. Obchádzka vedie cez obec Kurov. O prejazdnosti úseku budeme včas informovať,” uzavrela polícia.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda pri Bardejove, po zrážke s autom zomrel 75-ročný cyklista – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri nehode v bardejovskom okrese zahynul po zrážke s osobným autom 75-ročný cyklista. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove. Ako polícia uviedla, k stretu auta a cyklistu došlo v nedeľu krátko pred 10:00 na ceste III/3483 medzi obcou Tarnov (okres Bardejov) a hraničným priechodom Kurov, a to z doposiaľ presne nezistených príčin.
„75-ročný muž utrpel zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahol. Dychová skúška u 20-ročného vodiča osobného auta bola negatívna,” informovali policajti. Doplnili, že na mieste sa nachádza aj znalec z odboru dopravy. Poverený policajný príslušník začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenie. Okolnosti nehody i jej príčina sú predmetom vyšetrovania.
„Cesta III/3483 je momentálne neprejazdná. Obchádzka vedie cez obec Kurov. O prejazdnosti úseku budeme včas informovať,” uzavrela polícia.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda pri Bardejove, po zrážke s autom zomrel 75-ročný cyklista – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nehoda Policajti Tragická nehoda
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