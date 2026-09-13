|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 13.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ctibor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. septembra 2026
Gašpar očakáva Tarabov koniec na ministerstve, odvolávanie by mohlo vyvrcholiť koncom septembra
Tagy: diskusná relácia V politike Koaličná zmluva Minister životného prostredia SR Odvolávanie Podpredseda parlamentu
Taraba sa podľa neho v prípade odchodu z ministerskej pozície vráti do parlamentu a bude pôsobiť ako autonómny poslanec, ako to avizoval aj samotný šéf envirorezortu. Podpredseda parlamentu
Zdieľať
13.9.2026 (SITA.sk) - Taraba sa podľa neho v prípade odchodu z ministerskej pozície vráti do parlamentu a bude pôsobiť ako autonómny poslanec, ako to avizoval aj samotný šéf envirorezortu.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) očakáva návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS) premiérom v zmysle koaličnej zmluvy. Uviedol to v relácii televízie TA3 V politike.
Očakáva, že celý proces odvolávania by mohol vyvrcholiť v závere septembra vzhľadom na to, že po podaní návrhu nenasleduje odvolanie ihneď, ale proces chvíľu trvá. Rovnako očakáva, že schôdza parlamentu bude otvorená v utorok 15. septembra.
Taraba sa podľa neho v prípade odchodu z ministerskej pozície vráti do parlamentu a bude pôsobiť ako autonómny poslanec, ako to avizoval aj samotný šéf envirorezortu. Gašparov diskusný oponent Ivan Korčok (Progresívne Slovensko) kritizoval pôsobenie Tarabu vo funkcii ministra.
Zdroj: SITA.sk - Gašpar očakáva Tarabov koniec na ministerstve, odvolávanie by mohlo vyvrcholiť koncom septembra © SITA Všetky práva vyhradené.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) očakáva návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS) premiérom v zmysle koaličnej zmluvy. Uviedol to v relácii televízie TA3 V politike.
Očakáva, že celý proces odvolávania by mohol vyvrcholiť v závere septembra vzhľadom na to, že po podaní návrhu nenasleduje odvolanie ihneď, ale proces chvíľu trvá. Rovnako očakáva, že schôdza parlamentu bude otvorená v utorok 15. septembra.
Taraba sa podľa neho v prípade odchodu z ministerskej pozície vráti do parlamentu a bude pôsobiť ako autonómny poslanec, ako to avizoval aj samotný šéf envirorezortu. Gašparov diskusný oponent Ivan Korčok (Progresívne Slovensko) kritizoval pôsobenie Tarabu vo funkcii ministra.
Zdroj: SITA.sk - Gašpar očakáva Tarabov koniec na ministerstve, odvolávanie by mohlo vyvrcholiť koncom septembra © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: diskusná relácia V politike Koaličná zmluva Minister životného prostredia SR Odvolávanie Podpredseda parlamentu
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Dni Ministerstva vnútra v Nitre prilákali rekordný počet návštevníkov, prišlo ich takmer 60-tisíc – VIDEO, FOTO
Dni Ministerstva vnútra v Nitre prilákali rekordný počet návštevníkov, prišlo ich takmer 60-tisíc – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Taraba o svojom odchode z funkcie nevie. Tvrdí, že má program ministra aj po 15. septembri
Taraba o svojom odchode z funkcie nevie. Tvrdí, že má program ministra aj po 15. septembri