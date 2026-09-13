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13. septembra 2026

Gašpar očakáva Tarabov koniec na ministerstve, odvolávanie by mohlo vyvrcholiť koncom septembra


Tagy: diskusná relácia V politike Koaličná zmluva Minister životného prostredia SR Odvolávanie Podpredseda parlamentu

Taraba sa podľa neho v prípade odchodu z ministerskej pozície vráti do parlamentu a bude pôsobiť ako autonómny poslanec, ako to avizoval aj samotný šéf envirorezortu. Podpredseda parlamentu



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6791fccc5ed73243427443 scaled 1 676x451 13.9.2026 (SITA.sk) - Taraba sa podľa neho v prípade odchodu z ministerskej pozície vráti do parlamentu a bude pôsobiť ako autonómny poslanec, ako to avizoval aj samotný šéf envirorezortu.


Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) očakáva návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS) premiérom v zmysle koaličnej zmluvy. Uviedol to v relácii televízie TA3 V politike.

Očakáva, že celý proces odvolávania by mohol vyvrcholiť v závere septembra vzhľadom na to, že po podaní návrhu nenasleduje odvolanie ihneď, ale proces chvíľu trvá. Rovnako očakáva, že schôdza parlamentu bude otvorená v utorok 15. septembra.

Taraba sa podľa neho v prípade odchodu z ministerskej pozície vráti do parlamentu a bude pôsobiť ako autonómny poslanec, ako to avizoval aj samotný šéf envirorezortu. Gašparov diskusný oponent Ivan Korčok (Progresívne Slovensko) kritizoval pôsobenie Tarabu vo funkcii ministra.


Zdroj: SITA.sk - Gašpar očakáva Tarabov koniec na ministerstve, odvolávanie by mohlo vyvrcholiť koncom septembra © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia V politike Koaličná zmluva Minister životného prostredia SR Odvolávanie Podpredseda parlamentu
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