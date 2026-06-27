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 24hod.sk    Šport

27. júna 2026

Do 1/16 finále aj Belgicko, Egypt a Senegal a tiež africká senzácia z Kapverdských ostrovov


Tagy: boj o postup MS vo futbale 2026 skupiny

Po piatkových záverečných zápasoch v G, H a J-skupine je známych už 28 účastníkov prvého kola vyraďovacej fázy na majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku. Zostávajú štyri voľné miesta do ...



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de bruyne 676x451 27.6.2026 (SITA.sk) - Po piatkových záverečných zápasoch v G, H a J-skupine je známych už 28 účastníkov prvého kola vyraďovacej fázy na majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku. Zostávajú štyri voľné miesta do 1/16 finále.


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Je ich už 28
K sedmičke tímov z A, B a C-skupiny (Mexiko, Švajčiarsko, Brazília, Južná Afrika, Kanada, Maroko a Bosna a Hercegovina) a deviatke z D, E a F-skupiny (USA, Nemecko, Holandsko, Austrália, Pobrežie Slonoviny, Japonsko, Paraguaj, Ekvádor a Švédsko) sa v piatok pridali Belgicko, Egypt, Španielsko, Kapverdy, Francúzsko a Nórsko a vďaka lepšiemu postaveniu z tretích miest v skupinách aj Senegal.

Už pred záverečnými zápasmi v skupinách mali istotu postupu do 1/16 finále zo zostávajúcich troch skupín Argentína, Kolumbia, Portugalsko, Anglicko a Ghana.

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Iránska smola
V G-skupine Belgičania konečne naplno ukázali svoj potenciál a po dominantnom výkone prevalcovali Novozélanďanov 5:1. Belgickí futbalisti sa stali víťazmi G-skupiny a po 1/16 finále idú s nimi aj Egypťania.

Tí si v závere zápasu s Iráncami prešli "klinickou smrťou", keďže gól súpera na 1:2 neplatil pre malinké postavenie mimo hry, ktoré musel odsúhlasiť až systém VAR. Irán obsadil v tabuľke G-skupiny tretiu priečku s 3 bodmi a musí si počkať na rozuzlenie situácie v posledných troch skupinách. Nový Zéland s 1 bodíkom cestuje domov.

https://www.instagram.com/p/DZ470wjOnBr/
Historický postup
V H-skupine sa zrodilo ďalšie z prekvapení v podaní Kapverdských ostrovov. Malý ostrovný štát zo západu Afriky si po remíze so Saudskou Arábiou (0:0) vybojoval historický postup do vyraďovacej fázy MS. Kapverdským futbalistom stačili tri remízy na to, aby skončili v H-skupine na druhom mieste za víťaznými Španielmi.

Tí sa poriadne natrápili s Uruguajčanmi, ale zásluhou Álexa Baenu a najmä chyby brankárskeho veterána Fernanda Musleru zvíťazili 1:0. Uruguaj a Saudská Arábia s 2 bodmi na konte sú predčasne vyradení z MS 2026.

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Hetrik Dembélého
V I-skupine sa zrodili dva jednoznačné víťazstvá favoritov. V boji o prvé miesto Francúzi nedali šancu Nórom a zvíťazili 4:1. Najväčší podiel na treťom triumfe Francúzska na turnaji mal autor hetriku Ousmane Dembélé.

Historicky najvyššie víťazstvo afrického tímu na MS dosiahol Senegal. Päť gólov do bránky Iraku (5:0) posunulo Senegalčanov so skóre 8:6 na postupovú piatu priečku do 1/16 finále spomedzi tímov z tretích miest.

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Posledných 6 zápasov
O posledných štyroch postupových miestach do šestnásťfinále sa rozhodne v sobotu v J, K a L-skupine. Na programe sú zápasy Chorvátsko - Ghana, Panama - Anglicko, DR Kongo - Uzbekistan, Kolumbia - Portugalsko, Alžírsko - Rakúsko a Jordánsko - Argentína.

Keďže Argentína, Ghana, Anglicko, Kolumbia a Portugalsko už majú istotu, o postup môžu reálne bojovať ešte Rakúsko, Alžírsko, DR Kongo a Chorvátsko.

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Kapverdy proti Argentíne
Odmenou pre Kapverdy za skvelú základnú fázu šampionátu bude šestnásťfinálový duel proti úradujúcemu šampiónovi Argentíne.

Známych je dovedna deväť dvojičiek 1/16 finále, medzi nimi aj jedna čisto európska Švédsko - Francúzsko, príťažlivé môžu byť africko-európske konfrontácie Holandsko - Maroko a Pobrežie Slonoviny - Nórsko, ale aj súboje Brazília - Japonsko a Nemecko - Paraguaj.

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Známe dvojice v 1/16 finále MS 2026 vo futbale:
Južná Afrika - Kanada (28. 6., Inglewood, 21.00 h SELČ)
Brazília - Japonsko (29. 6,, Houston, 19.00 h)
Nemecko - Paraguaj (29. 6., Foxborough, 22.30 h)
Pobrežie Slonoviny - Nórsko (30. 6., Arlington, 19.00 h)
Holandsko - Maroko (30. 6., Monterrey, 3.00 h)
Francúzsko - Švédsko (30. 6., East Rutherford, 23.00 h)
USA - Bosna a Hercegovina (2. 7., Santa Clara, 2.00 h)
Austrália - Egypt (3. 7., Arlington, 20.00 h)
Argentína - Kapverdy (4. 7., Miami Gardens, 00.00 h)

Po piatkových záverečných zápasoch v G, H a J-skupine je známych už 28 účastníkov prvého kola vyraďovacej fázy na majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku. Zostávajú štyri voľné miesta do 1/16 finále.

Je ich už 28


K sedmičke tímov z A, B a C-skupiny (Mexiko, Švajčiarsko, Brazília, Južná Afrika, Kanada, Maroko a Bosna a Hercegovina) a deviatke z D, E a F-skupiny (USA, Nemecko, Holandsko, Austrália, Pobrežie Slonoviny, Japonsko, Paraguaj, Ekvádor a Švédsko) sa v piatok pridali Belgicko, Egypt, Španielsko, Kapverdy, Francúzsko a Nórsko a vďaka lepšiemu postaveniu z tretích miest v skupinách aj Senegal.

Už pred záverečnými zápasmi v skupinách mali istotu postupu do 1/16 finále zo zostávajúcich troch skupín Argentína, Kolumbia, Portugalsko, Anglicko a Ghana.

Iránska smola


V G-skupine Belgičania konečne naplno ukázali svoj potenciál a po dominantnom výkone prevalcovali Novozélanďanov 5:1. Belgickí futbalisti sa stali víťazmi G-skupiny a po 1/16 finále idú s nimi aj Egypťania.

Tí si v závere zápasu s Iráncami prešli "klinickou smrťou", keďže gól súpera na 1:2 neplatil pre malinké postavenie mimo hry, ktoré musel odsúhlasiť až systém VAR. Irán obsadil v tabuľke G-skupiny tretiu priečku s 3 bodmi a musí si počkať na rozuzlenie situácie v posledných troch skupinách. Nový Zéland s 1 bodíkom cestuje domov.


Historický postup


V H-skupine sa zrodilo ďalšie z prekvapení v podaní Kapverdských ostrovov. Malý ostrovný štát zo západu Afriky si po remíze so Saudskou Arábiou (0:0) vybojoval historický postup do vyraďovacej fázy MS. Kapverdským futbalistom stačili tri remízy na to, aby skončili v H-skupine na druhom mieste za víťaznými Španielmi.

Tí sa poriadne natrápili s Uruguajčanmi, ale zásluhou Álexa Baenu a najmä chyby brankárskeho veterána Fernanda Musleru zvíťazili 1:0. Uruguaj a Saudská Arábia s 2 bodmi na konte sú predčasne vyradení z MS 2026.

Hetrik Dembélého


V I-skupine sa zrodili dva jednoznačné víťazstvá favoritov. V boji o prvé miesto Francúzi nedali šancu Nórom a zvíťazili 4:1. Najväčší podiel na treťom triumfe Francúzska na turnaji mal autor hetriku Ousmane Dembélé.

Historicky najvyššie víťazstvo afrického tímu na MS dosiahol Senegal. Päť gólov do bránky Iraku (5:0) posunulo Senegalčanov so skóre 8:6 na postupovú piatu priečku do 1/16 finále spomedzi tímov z tretích miest.

Posledných 6 zápasov


O posledných štyroch postupových miestach do šestnásťfinále sa rozhodne v sobotu v J, K a L-skupine. Na programe sú zápasy Chorvátsko - Ghana, Panama - Anglicko, DR Kongo - Uzbekistan, Kolumbia - Portugalsko, Alžírsko - Rakúsko a Jordánsko - Argentína.

Keďže Argentína, Ghana, Anglicko, Kolumbia a Portugalsko už majú istotu, o postup môžu reálne bojovať ešte Rakúsko, Alžírsko, DR Kongo a Chorvátsko.

Kapverdy proti Argentíne


Odmenou pre Kapverdy za skvelú základnú fázu šampionátu bude šestnásťfinálový duel proti úradujúcemu šampiónovi Argentíne.

Známych je dovedna deväť dvojičiek 1/16 finále, medzi nimi aj jedna čisto európska Švédsko - Francúzsko, príťažlivé môžu byť africko-európske konfrontácie Holandsko - Maroko a Pobrežie Slonoviny - Nórsko, ale aj súboje Brazília - Japonsko a Nemecko - Paraguaj.

Známe dvojice v 1/16 finále MS 2026 vo futbale:
Južná Afrika - Kanada (28. 6., Inglewood, 21.00 h SELČ)
Brazília - Japonsko (29. 6,, Houston, 19.00 h)
Nemecko - Paraguaj (29. 6., Foxborough, 22.30 h)
Pobrežie Slonoviny - Nórsko (30. 6., Arlington, 19.00 h)
Holandsko - Maroko (30. 6., Monterrey, 3.00 h)
Francúzsko - Švédsko (30. 6., East Rutherford, 23.00 h)
USA - Bosna a Hercegovina (2. 7., Santa Clara, 2.00 h)
Austrália - Egypt (3. 7., Arlington, 20.00 h)
Argentína - Kapverdy (4. 7., Miami Gardens, 00.00 h)


Zdroj: SITA.sk - Do 1/16 finále aj Belgicko, Egypt a Senegal a tiež africká senzácia z Kapverdských ostrovov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: boj o postup MS vo futbale 2026 skupiny
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