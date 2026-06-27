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 24hod.sk    Šport

27. júna 2026

Zapletalová zažila prvé sklamanie v sezóne. Piate miesto zo Záhrebu bude analyzovať s trénerom


Tagy: 400 m prekážok piate miesto sklamanie slovenská reprezentantka

Emme Zapletalovej nevyšlo vystúpenie na Memoriáli Borisa Hanžekoviča v Záhrebe. Chorvátsky Záhreb sa stal miestom, kde Emma Zapletalová našla prvé premožiteľky v letnej atletickej sezóne ...



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27.6.2026 (SITA.sk) - Emme Zapletalovej nevyšlo vystúpenie na Memoriáli Borisa Hanžekoviča v Záhrebe.


Chorvátsky Záhreb sa stal miestom, kde Emma Zapletalová našla prvé premožiteľky v letnej atletickej sezóne 2026.

Po štyroch skvelých triumfoch v prestížnom seriáli Diamantovej ligy v Rabate, Ríme, Osle aj Dauhe a spŕške svetových výkonov roka aj vylepšených slovenských rekordov na 400 m prekážok slovenská úradujúca športovkyňa roka skončila až piata na piatkovom zlatom mítingu seriálu WACT. Informoval o tom web SAZ atletika.sk.

Priepastný rozdiel


Nitrianska rodáčka výkonom 55,82 min zaostala o priepastných tri a pol sekundy za osobným aj národným rekordom 52,30 spred týždňa z katarskej Dauhy.

Zapletalová v piatej dráhe od začiatku mierne zaostávala za Jamajčankou Rushell Claytonovou, ktorá suverénne zvíťazila, pričom výkonom 53,54 zlepšila o 35 stotín vlastný rekord záhrebského podujatia z roku 2022.

V horúčave bez finišu


Dvadsaťšesťročná Slovenka v poslednej zákrute bežala približne na 3. pozícii, ale tentoraz to bolo bez jej povestného finišu. Zverenke holandského kouča Brama Petersa evidentne chýbali sily.

V horúcom počasí jej nešli nohy, odstup na líderku sa zväčšoval a rýchlejšie ako ona boli napokon aj Belgičanka Paulien Couckuytová (54,32), Fatoumata Binta Diallová z Portugalska (54,55) a Američanka Shamier Littleová (55,44).

Nešlo jej to


"Bol to úplne zlý beh. Od úvodu mi to nejako nešlo. Aj keď som sa snažila, tak postupne som necítila silu v nohách. Vôbec to nešlo a neviem si to úplne vysvetliť. Jednoducho, dnes to bolo takto. Musím to hodiť za hlavu a pozerať sa dopredu. Verím, že to bol len jeden nepodarený beh. Možno to mohli ovplyvniť nejaké okolnosti. Ešte si to musíme s trénerom zanalyzovať, ale sama by som to zhodnotila ako nevydarené preteky a šla ďalej,” uviedla Zapletalová, ktorej vyjadrenie sprostredkovala manažérska skupina Top Athletics.

Ani Gajanová neuspela


Okrem bronzovej medailistky z lanského svetového šampionátu v japonskom Tokiu bola na mítingu v Záhrebe v akcii aj ďalšia Slovenka. Ani Gabriele Gajanovej však vystúpenie nevyšlo. V druhom behu na 800 m uzatvárala poradie na 8. mieste výkonom 2:03,34 min.


Zdroj: SITA.sk - Zapletalová zažila prvé sklamanie v sezóne. Piate miesto zo Záhrebu bude analyzovať s trénerom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: 400 m prekážok piate miesto sklamanie slovenská reprezentantka
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