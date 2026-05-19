 24hod.sk    Z domova

19. mája 2026

Do Aleje významných osobností v košickej botanickej záhrade pribudol ďalší strom, vysadil ho slovinský veľvyslanec – VIDEO, FOTO


Strom bol vysadený pri príležitosti 35. výročia existencie samostatnej Slovinskej republiky. Do Aleje významných osobností v



19.5.2026 (SITA.sk) - Strom bol vysadený pri príležitosti 35. výročia existencie samostatnej Slovinskej republiky.


Do Aleje významných osobností v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudol ďalší strom, vysadil ho veľvyslanec Slovinska na Slovensku J. E. Stanislav Raščan. Ide o štvrtý strom v tejto aleji. Ako prvý do nej zasadil strom bývalý prezident Rudolf Schuster, ďalší bol japonský veľvyslanec Yasuhiro Kawakami.

Len pred niekoľkými týždňami pribudla lipa vysadená predstaviteľkami slovenského ženského spolku Živena, predsedníčkou Alenou Heribanovou a čestnou predsedníčkou Magdou Vášaryovu.

"Sme radi, že aleja sa nám pekne rozvíja,” skonštatoval riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi. Priblížil, že vysadený strom je hybrid medzi lipou malolistou a lipou veľkolistou, konkrétne kultivar ‘Wratislaviensis’. Vyznačuje sa nápadnými svetlejšími listami, dorastá do výšky 20 až 30 metrov a má širokú pyramídovú korunu.

Ide o medonosný strom


Podľa slov riaditeľa mali už dávnejšie spoluprácu so slovinskými botanickými záhradami, s veľvyslancom Raščanom sa poznali už dlhšie. "Aleja by mala byť pekná a dlhá, tieto štyri stromy sú jej základom," uviedol. V tejto chvíli ale podľa Mártonfiho nemajú vo výhľade ďalšiu osobnosť, ktorá by vysadila nový strom. Predpokladá, že by sa tak malo stať až na budúci rok.

Ako veľvyslanec Raščan počas podujatia uviedol pre médiá, vysadenie stromu ho teší, s riaditeľom botanickej záhrady profesorom Mártonfim o tom hovorili už dlhší čas. Zdôraznil tiež, že ide o medonosný strom. Podotkol, že 20. mája si pripomíname Medzinárodný deň včely, a to na počesť Antona Janša, slovinského včelára, ktorý pôsobil na dvore Márie Terézie a písal o včelárstve.

Symbol medzislovanskej spolupráce


Veľvyslanec Slovinska tiež priblížil, že lipy vysadili aj v Prešove a v Botanickej záhrade v Bratislave, a tiež v slovenských partnerských mestách slovinských miest, ktorých je celkovo osem. Prorektorka UPJŠ pre medzinárodné vzťahy Slávka Tomaščíková spresnila, že strom bol vysadený pri príležitosti 35. výročia existencie samostatnej Slovinskej republiky.

"Zároveň je ten strom symbolom našej medzislovanskej spolupráce, čiže slovinských a slovenských univerzít. Aj naša univerzita má spoluprácu s mnohými slovinskými univerzitami. Nie je to iba o posadení stromu, je to symbol kultúry, spolupráce a vzájomného porozumenia,” zdôraznila.


Zdroj: SITA.sk - Do Aleje významných osobností v košickej botanickej záhrade pribudol ďalší strom, vysadil ho slovinský veľvyslanec – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

PlantHealth4Life – jednoduché kroky, ktoré chránia naše rastliny
Máte nápad, ako zlepšiť život deťom a mladým? Tesco v grante Správne začiatky opäť rozdelí 223 300 eur

