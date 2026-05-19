 Meniny má Gertrúda
19. mája 2026

Zomrel hudobný skladateľ Pavel Zajáček, bol úspešným aranžérom a skladateľom


V utorok vo veku 74 rokov zomrel skladateľ, kapelník, hráč na pozaune a organizátor hudobného života Pavel Zajáček. O úmrtí hudobníka informoval Slovenský rozhlas v Bratislave. Rodák z Modry bol popredným hráčom Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, neskôr aj dirigentom nastupujúceho Big Bandu Radio Bratislava.

So svojimi bratmi založil aj skupinu Za-ja-ce. Bol úspešným aranžérom a skladateľom, ktorý po zániku Big Bandu Radio Bratislava pokračoval účinkovaním s vlastnou kapelou pod názvom Big Band Pavla Zajáčka. Rovnako bol ako organizátor dlhoročným členom Rady Hudobného fondu a zaraďovacej komisie Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA).


Zdroj: SITA.sk - Zomrel hudobný skladateľ Pavel Zajáček, bol úspešným aranžérom a skladateľom © SITA Všetky práva vyhradené.

