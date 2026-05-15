Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
15. mája 2026
Fico, Gašpar aj Takáč sa vzdali účasti v najbližších diskusiách, Slovensku chcú dopriať víkend bez politiky
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sobotné dialógy Streľba na premiéra Roberta Fica v Handlovej
15.5.2026 (SITA.sk) - Takáč a Gašpar súčasne vyzvali svojich politických oponentov, s ktorými sa mali stretnúť v diskusiách, aby sa pridali k spoločnému cieľu, a to dopriať Slovensku jeden víkend bez politiky.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa vzdal účasti v najbližšej diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Ako uviedol, robí tak pri príležitosti druhého výročia po atentáte na jeho osobu. Dodal, že chce dopriať Slovensku aspoň jeden víkend bez politiky.
"Prvými gratulantmi, ktorí sa pridali k výzve premiéra, sú podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) a minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD). Dávajú symbolický darček – vzdávajú sa účasti v nedeľných diskusných reláciách televízií TA3 a STVR vysielaných 17. mája," informoval Úrad vlády SR.
Takáč a Gašpar súčasne vyzvali svojich politických oponentov, s ktorými sa mali stretnúť v diskusiách, aby sa pridali k spoločnému cieľu, a to dopriať Slovensku jeden víkend bez politiky.
Premiér zároveň vyjadril myšlienku, že po najbližších parlamentných voľbách vznikne na Slovensku patová situácia. "Dokonca si myslím, že bude situácia, ktorá nás bude nútiť okamžite po voľbách urobiť ďalšie voľby," povedal. Ešte predtým skonštatoval, že ďalšej vláde chce odovzdať solídny štátny rozpočet. "Ja neviem, aká bude nová vláda. To bude všetko inak, ako si myslíme. Úplne inak to bude," doplnil premiér.
Líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval na vyjadrenia premiéra so slovami, že ak chce predseda vlády Robert Fico pokoj od politiky, nech sa zbalí a odíde "Alebo nech nie je zbabelec a prijme moju výzvu na duel," doplnil Šimečka.
Zdroj: SITA.sk - Fico, Gašpar aj Takáč sa vzdali účasti v najbližších diskusiách, Slovensku chcú dopriať víkend bez politiky © SITA Všetky práva vyhradené.
Ikona v novom šate: Aperol predstavuje redizajn svojej fľaše
Do Ameriky by som teraz za štúdiom či prácou necestoval, odporučil Merz mladým na stretnutí s katolíckou mládežou
