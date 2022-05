Do Banskej Bystrice už čoskoro dorazí oheň mieru, ktorý odštartuje najväčšie multišportové podujatie na Slovensku

Slovensko stojí na strane Ukrajiny

Oheň pripomína olympijské hodnoty

31.5.2022 (Webnoviny.sk) - Oheň mieru pre Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) Banská Bystrica 2022 sa v pondelok podvečer rozhorel v Ríme neďaleko oltára Ara Pacis, zasvätenému bohyni mieru Pax.Ako informujú organizátori festivalu, oheň sa presunie do mesta pod Urpínom, odkiaľ ho v stredu (1. júna) v rámci ceremónie pri príležitosti Olympijského dňa rozpošlú do slovenských miest a obcí.V dejisku EYOF sa potom naplno rozhorí 24. júla počas slávnostného otvorenia najväčšieho multišportového podujatia v histórii Slovenska.Slávnosť vyslania ohňa sa konala v Ríme 55 dní pred začiatkom EYOF 2022 pri oltári, ktorý dal postaviť cisár Augustus na oslavu mieru v celej Rímskej ríši.Prezident Európskych olympijských výborov Spyros Capralos ešte pred slávnostným vyslaním ohňa na mierovú púť odovzdal v múzeu Ara Pacis prezidentovi Slovenského olympijského a športového výboru Antonovi Siekelovi i prezidentovi organizačného výboru EYOF 2022 Banská Bystrica a primátorovi mesta Jánovi Noskovi pozlátenú sochu olivovníka ako symbolu mieru a priateľstva.Posolstvo Ohňa mieru pre EYOF nadobúda ešte väčší význam, keďže vo vojnovom konflikte na Ukrajine nič nenasvedčuje jeho koncu.„Kríza zostáva v popredí záujmu nás všetkých a každý deň sa modlíme, aby sa mier čoskoro vrátil. Prostredníctvom športu môžeme a musíme naďalej ísť spoločnosti príkladom. V konečnom dôsledku nás budú definovať naše činy a ja som hrdý na to, ako sa európska olympijská rodina a najmä Slovensko pevne postavili na stranu solidarity s Ukrajinou,“ uviedol Capralos.Pondelkové vyslanie ohňa na cestu do Banskej Bystrice je pre celú Európu posolstvom, že prostredníctvom športu sa môžu jej obyvatelia naučiť žiť v mieri a bratstve a zabezpečiť lepší zajtrajšok pre mládež."Je pripomenutím, že sa blížime do záverečného finišu pred začiatkom tohto multišportového podujatia. Oheň sa po tejto ceremónii vydáva na púť po mestách a obciach našej krajiny, aby pripomenul nielen blížiaci sa EYOF v Banskej Bystrici, ale aj olympijské hodnoty a myšlienky mieru a bratstva,“ dodal prezidenta SOŠV Siekel.EYOF Banská Bystrica 2022 sa uskutoční od 24. do 30. júla 2022. Na stredné Slovensko pricestuje takmer 3 000 účastníkov zo 48 európskych krajín, ktorí budú súťažiť v desiatich športoch.