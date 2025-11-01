Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 1.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Denis, Denisa
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

01. novembra 2025

Do boja o Pokrovsk v Doneckej oblasti Kyjev nasadil špeciálne jednotky


Tagy: donecká oblasť Pokrovsk vojna na Ukrajine

Ukrajina nasadila špeciálne jednotky v meste Pokrovsk v Doneckej oblasti, na ktoré intenzívne útočí ruská armáda. Povedal to v sobotu hlavný veliteľ ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_42820 3 676x451 1.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajina nasadila špeciálne jednotky v meste Pokrovsk v Doneckej oblasti, na ktoré intenzívne útočí ruská armáda. Povedal to v sobotu hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj. Pokrovsk, ktorý leží na dôležitej zásobovacej trase ukrajinskej armády, sa Moskva snaží dobyť už viac ako rok.


Podľa skupiny vojenských analytikov DeepState veľká časť mesta leží v sivej zóne, ktorú úplne nekontrolujú ani ukrajinské ani ruské sily. „Prebieha komplexná operácia na vytlačenie nepriateľských síl z Pokrovska,“ uviedol Syrskyj v príspevku na Facebooku.

„Na môj rozkaz v meste pôsobia skupiny Síl špeciálnych operácií, Veliteľstva špeciálnych operácií, Bezpečnostnej služby Ukrajiny a ďalších jednotiek ukrajinských obranných síl...,“ dodal bez toho, aby uviedol, ako dlho tam už sú.

Syrskyj poprel správy, že Moskva Pokrovsk obkľúčila. „Neexistuje žiadna blokáda“ Pokrovska, pounamenal.


Zdroj: SITA.sk - Do boja o Pokrovsk v Doneckej oblasti Kyjev nasadil špeciálne jednotky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: donecká oblasť Pokrovsk vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ukrajinské námorníctvo zasiahlo raketami Neptún ruskú energetiku
<< predchádzajúci článok
Mesto Pezinok investovalo v tomto roku do obnovy chodníkov takmer 383-tisíc eur a bude pokračovať

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 