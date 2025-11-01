|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 1.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Denis, Denisa
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. novembra 2025
Do boja o Pokrovsk v Doneckej oblasti Kyjev nasadil špeciálne jednotky
Ukrajina nasadila špeciálne jednotky v meste Pokrovsk v Doneckej oblasti, na ktoré intenzívne útočí ruská armáda. Povedal to v sobotu hlavný veliteľ ...
Zdieľať
1.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajina nasadila špeciálne jednotky v meste Pokrovsk v Doneckej oblasti, na ktoré intenzívne útočí ruská armáda. Povedal to v sobotu hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj. Pokrovsk, ktorý leží na dôležitej zásobovacej trase ukrajinskej armády, sa Moskva snaží dobyť už viac ako rok.
Podľa skupiny vojenských analytikov DeepState veľká časť mesta leží v sivej zóne, ktorú úplne nekontrolujú ani ukrajinské ani ruské sily. „Prebieha komplexná operácia na vytlačenie nepriateľských síl z Pokrovska,“ uviedol Syrskyj v príspevku na Facebooku.
„Na môj rozkaz v meste pôsobia skupiny Síl špeciálnych operácií, Veliteľstva špeciálnych operácií, Bezpečnostnej služby Ukrajiny a ďalších jednotiek ukrajinských obranných síl...,“ dodal bez toho, aby uviedol, ako dlho tam už sú.
Syrskyj poprel správy, že Moskva Pokrovsk obkľúčila. „Neexistuje žiadna blokáda“ Pokrovska, pounamenal.
Zdroj: SITA.sk - Do boja o Pokrovsk v Doneckej oblasti Kyjev nasadil špeciálne jednotky © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa skupiny vojenských analytikov DeepState veľká časť mesta leží v sivej zóne, ktorú úplne nekontrolujú ani ukrajinské ani ruské sily. „Prebieha komplexná operácia na vytlačenie nepriateľských síl z Pokrovska,“ uviedol Syrskyj v príspevku na Facebooku.
„Na môj rozkaz v meste pôsobia skupiny Síl špeciálnych operácií, Veliteľstva špeciálnych operácií, Bezpečnostnej služby Ukrajiny a ďalších jednotiek ukrajinských obranných síl...,“ dodal bez toho, aby uviedol, ako dlho tam už sú.
Syrskyj poprel správy, že Moskva Pokrovsk obkľúčila. „Neexistuje žiadna blokáda“ Pokrovska, pounamenal.
Zdroj: SITA.sk - Do boja o Pokrovsk v Doneckej oblasti Kyjev nasadil špeciálne jednotky © SITA Všetky práva vyhradené.
nasledujúci článok >>
Ukrajinské námorníctvo zasiahlo raketami Neptún ruskú energetiku
Ukrajinské námorníctvo zasiahlo raketami Neptún ruskú energetiku
<< predchádzajúci článok
Mesto Pezinok investovalo v tomto roku do obnovy chodníkov takmer 383-tisíc eur a bude pokračovať
Mesto Pezinok investovalo v tomto roku do obnovy chodníkov takmer 383-tisíc eur a bude pokračovať