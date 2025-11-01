|
Sobota 1.11.2025
Meniny má Denis, Denisa
Denník - Správy
01. novembra 2025
Mesto Pezinok investovalo v tomto roku do obnovy chodníkov takmer 383-tisíc eur a bude pokračovať
Tagy: Chodník Oprava chodníka
Pezinok tento rok vykonal rozsiahle práce na obnove a výstavbe chodníkov. Ako uviedol vedúci referátu komunikácie mesta Michal Lukáč, celkovo opravili a vybudovali viac ako ...
1.11.2025 (SITA.sk) - Pezinok tento rok vykonal rozsiahle práce na obnove a výstavbe chodníkov. Ako uviedol vedúci referátu komunikácie mesta Michal Lukáč, celkovo opravili a vybudovali viac ako 3-tisíc metrov štvorcových chodníkov a investícia dosiahla takmer 383-tisíc eur vrátane DPH. Práce realizovali počas letných a jesenných mesiacov na viacerých miestach v meste a v mestskej časti Grinava.
„Najrozsiahlejšie práce sa uskutočnili na Šancovej ulici, kde pribudol nový povrch na úseku s výmerou 882 metrov štvorcových v hodnote takmer 120-tisíc eur," priblížil hovorca. Významné opravy zrealizovali aj na Cajlanskej ulici, kde na dvoch úsekoch kombinovali zámkovú dlažbu a asfaltový povrch – spolu viac ako 670 metrov štvorcových za vyše 84-tisíc eur.
Ďalšie úseky zahŕňali ulicu gen. Pekníka (491 m², 51 173 eur), L. Novomeského od mosta po stánok (260 m², 19 408 eur), Grinavu – nový chodník pri Limbašskom potoku (286 m², 45 662 eur) a lokalitu Na bielenisku (500 m², 55 924 €). Krátke dopojenie chodníka bolo vybudované aj na Kutuzovovej „Prioritou sú lokality s vysokým pohybom chodcov a s dôrazom na bezbariérové riešenia," spresnil primátor Roman Mács s tým, že v prácach budú pokračovať.
Objem investícií do chodníkov v Pezinku v posledných rokoch rastie. V roku 2023 mesto do ich opráv a výstavby investovalo 181-tisíc eur, v roku 2024 to bolo takmer 208-tisíc eur a v tomto roku až takmer 383-tisíc eur. Popri obnove chodníkov mesto pokračuje aj v opravách a modernizácii ciest. Tento rok pracovali napríklad na Mladoboleslavskej, Šancovej a SNP a nový povrch čaká aj na Banícku ulicu, ktorý pribudne po realizácii nového vodovodu.
Zdroj: SITA.sk - Mesto Pezinok investovalo v tomto roku do obnovy chodníkov takmer 383-tisíc eur a bude pokračovať © SITA Všetky práva vyhradené.
