Sobota 1.11.2025
Úvodná strana
Ukrajinské námorníctvo zasiahlo raketami Neptún ruskú energetiku
Ukrajinské námorníctvo v sobotu potvrdilo, že v noci na piatok zaútočilo raketami s plochou dráhou letu Neptún na ruské energetické zariadenia. Informuje o tom web
1.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinské námorníctvo v sobotu potvrdilo, že v noci na piatok zaútočilo raketami s plochou dráhou letu Neptún na ruské energetické zariadenia. Informuje o tom web Kyiv Independent.
Rakety zasiahli Oriolsku tepelnú elektráreň a Novobriansku elektráreň v ruskej Oriolskej oblasti, uviedlo ukrajinské námorníctvo. Obe zariadenia zásobovali elektrinou vojensko-priemyselné závody v regióne a ich zničenie „zasadilo vážnu ranu logistike okupantov“, uviedlo ukrajinské námorníctvo na komunikačnej platforme Telegram.
Gubernátor Oriolskej oblasti Andrej Klyčkov vyhlásil, že Oriolsku tepelnú elektráreň zasiahli trosky z dronov, čo „spôsobilo poškodenie zariadení na dodávku energie“. Pred útokom však Klyčkov varoval pred raketovou hrozbou a miestni obyvatelia podľa telegramového kanálu Astra uviedli, že útok neznel ako útok dronov.
