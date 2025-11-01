Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 1.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Denis, Denisa
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

01. novembra 2025

Ukrajinské námorníctvo zasiahlo raketami Neptún ruskú energetiku


Tagy: Raketový útok ruské územie vojna na Ukrajine

Ukrajinské námorníctvo v sobotu potvrdilo, že v noci na piatok zaútočilo raketami s plochou dráhou letu Neptún na ruské energetické zariadenia. Informuje o tom web



Zdieľať
japan_defense_budget_03988 676x454 1.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinské námorníctvo v sobotu potvrdilo, že v noci na piatok zaútočilo raketami s plochou dráhou letu Neptún na ruské energetické zariadenia. Informuje o tom web Kyiv Independent.


Rakety zasiahli Oriolsku tepelnú elektráreň a Novobriansku elektráreň v ruskej Oriolskej oblasti, uviedlo ukrajinské námorníctvo. Obe zariadenia zásobovali elektrinou vojensko-priemyselné závody v regióne a ich zničenie „zasadilo vážnu ranu logistike okupantov“, uviedlo ukrajinské námorníctvo na komunikačnej platforme Telegram.

Gubernátor Oriolskej oblasti Andrej Klyčkov vyhlásil, že Oriolsku tepelnú elektráreň zasiahli trosky z dronov, čo „spôsobilo poškodenie zariadení na dodávku energie“. Pred útokom však Klyčkov varoval pred raketovou hrozbou a miestni obyvatelia podľa telegramového kanálu Astra uviedli, že útok neznel ako útok dronov.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské námorníctvo zasiahlo raketami Neptún ruskú energetiku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Raketový útok ruské územie vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Do boja o Pokrovsk v Doneckej oblasti Kyjev nasadil špeciálne jednotky

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 