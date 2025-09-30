Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

30. septembra 2025

Drony zničili radar ruského raketového systému S-400 na Kryme



Radarovú stanicu ruského protilietadlového raketového systému S-400 Triumf na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym zasiahli v noci na ...



gettyimages 1434357830 scaled e1704823104217 676x367 30.9.2025 (SITA.sk) - Radarovú stanicu ruského protilietadlového raketového systému S-400 Triumf na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym zasiahli v noci na utorok drony. Ako referuje web Ukrajinská pravda, uviedla to tlačová služba veliteľstva Síl špeciálnych operácií Ukrajiny.


„Drahý nepriateľský systém protivzdušnej obrany, ktorý je určený na boj proti bezpilotným lietadlám, bol symbolicky zničený útočnými dronmi," uviedli Sily špeciálnych operácií. „Radarová stanica je ‚očami‘ systému S-400 Triumf. Bez tohto prvku sledovania a zameriavania celý systém stráca svoju bojovú schopnosť," dodali.

Ukrajinské Sily špeciálnych operácií poznamenali, že naďalej spôsobujú ruským silám značné škody, čím urýchľujú stratu ich schopnosti viesť ďalšie bojové operácie.



Zdroj: SITA.sk - Drony zničili radar ruského raketového systému S-400 na Kryme © SITA Všetky práva vyhradené.

Do čela Spolku svätého Vojtecha sa po prvýkrát postaví žena
Slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann sa stretla s pápežom Levom XIV.

