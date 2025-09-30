|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 30.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jarolím
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. septembra 2025
Drony zničili radar ruského raketového systému S-400 na Kryme
Radarovú stanicu ruského protilietadlového raketového systému S-400 Triumf na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym zasiahli v noci na ...
Zdieľať
30.9.2025 (SITA.sk) - Radarovú stanicu ruského protilietadlového raketového systému S-400 Triumf na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym zasiahli v noci na utorok drony. Ako referuje web Ukrajinská pravda, uviedla to tlačová služba veliteľstva Síl špeciálnych operácií Ukrajiny.
„Drahý nepriateľský systém protivzdušnej obrany, ktorý je určený na boj proti bezpilotným lietadlám, bol symbolicky zničený útočnými dronmi," uviedli Sily špeciálnych operácií. „Radarová stanica je ‚očami‘ systému S-400 Triumf. Bez tohto prvku sledovania a zameriavania celý systém stráca svoju bojovú schopnosť," dodali.
Ukrajinské Sily špeciálnych operácií poznamenali, že naďalej spôsobujú ruským silám značné škody, čím urýchľujú stratu ich schopnosti viesť ďalšie bojové operácie.
Zdroj: SITA.sk - Drony zničili radar ruského raketového systému S-400 na Kryme © SITA Všetky práva vyhradené.
„Drahý nepriateľský systém protivzdušnej obrany, ktorý je určený na boj proti bezpilotným lietadlám, bol symbolicky zničený útočnými dronmi," uviedli Sily špeciálnych operácií. „Radarová stanica je ‚očami‘ systému S-400 Triumf. Bez tohto prvku sledovania a zameriavania celý systém stráca svoju bojovú schopnosť," dodali.
Ukrajinské Sily špeciálnych operácií poznamenali, že naďalej spôsobujú ruským silám značné škody, čím urýchľujú stratu ich schopnosti viesť ďalšie bojové operácie.
Zdroj: SITA.sk - Drony zničili radar ruského raketového systému S-400 na Kryme © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Do čela Spolku svätého Vojtecha sa po prvýkrát postaví žena
Do čela Spolku svätého Vojtecha sa po prvýkrát postaví žena
<< predchádzajúci článok
Slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann sa stretla s pápežom Levom XIV.
Slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann sa stretla s pápežom Levom XIV.