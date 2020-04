Do centra austrálskeho Adelaide sa vybrala kengura, odvahu jej dodalo vyľudnené mesto (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.4.2020 - Polícia v austrálskom Adelaide v nedeľu zachytila na kamere kenguru, ako skáče po prázdnych uliciach v centre mesta. V meste, kde žije viac ako 1,2 milióna ľudí, platia prísne opatrenia súvisiace so šírením nového koronavírusu.Hovorca polície uviedol, že zviera takmer spôsobilo dopravnú nehodu a napokon odskákalo do parku. "Bolo to naozaj ojedinelé," vyhlásil hovorca a dodal, že kenguru do centra mesta zrejme prilákal pokoj.Vláda obyvateľov totiž vyzvala, aby zostali doma a von vychádzali len v nevyhnutých prípadoch, ako napríklad na nákup potravín či k lekárovi. Všetky verejné miesta sú zatvorené.Sociálne obmedzenia pre ľudí spôsobili výnimočné správanie zvierat aj v iných častiach sveta. Napríklad v thajskej provincii Phuket spozorovali nárast počtu korytnačích hniezd na niektorých plážach.Zástupca tamojšej ochranárskej organizácie uviedol, že dôvodom je zrejme pandémia, ktorá "uväznila" ľudí v ich domovoch.