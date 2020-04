Plody doby prinesú špičkové online koncerty na podporu kultúry, začnú vystúpením Andreja Šebana

Výnimočné koncerty vo výnimočnej dobe - na Slovensku už v utorok 21. apríla o 20:00 odštartuje prvý virtuálny festival Plody doby koncertom Andreja Šebana. Festival prinesie vystúpenia slovenskej hudobnej špičky, vysielané budú naživo a online z klubu. Netradičný virtuálny zážitok bez obmedzenia kvality zvuku si tak hudobní fanúšikovia budú môcť vychutnať aj napriek aktuálnej situácii, a to dokonca úplne zdarma. Tento netradičný projekt im navyše umožní stať sa partnerom dnes ťažko skúšanej kultúry prostredníctvom dobrovoľného príspevku, ktorým môžu fanúšikovia podporiť umelcov aj v týchto neistých časoch.

Plody doby je festivalová online platforma, kde si ľudia užijú umenie, hudbu, literatúru či divadlo v kvalitných online streamoch a zároveň môžu priamo pomôcť tým umelcom, ktorých aktuálna kríza zasiahla najviac. Organizátori festivalu chcú vytvoriť platformu, na ktorej sa podarí udržať kultúru pri živote aj v neistých a obmedzených podmienkach: “Umelcom vytvárame možnosť presunúť koncerty z obývačiek späť na pódiá pri zachovaní všetkých bezpečnostných pravidiel a zároveň tvoríme platformu pre divákov, ktorí chcú kultúru a umelcov počas aktuálnej krízy podporiť priamo cez dobrovoľné príspevky,” hovorí Ondrej Geče zo Slnko records, jeden z organizátorov festivalu. Unikátne hudobné podujatie vzniklo na základoch iniciatívy Aby kultúra žila. Tá netradičným konceptom gaučových koncertov zareagovala prakticky okamžite na akútnu potrebu podporiť umelcov v čase, keď nemôžu vystupovať. “Je to ako keď ťuknete do malej tehličky domina a pred vašimi očami sa rozprestrie obrovský obrazec. Keď padne tá posledná, všetci majú chuť vyhadzovať čiapky. Tou poslednou tehličkou bude posledný pacient epidémie. Narazil som na ľudí, čo vedia zmeniť malú túžbu pomôcť hoci len jednému človeku, na stovky vďačných očí,” hovorí hudobník a fotograf Peter Konečný, jeden zo zakladateľov iniciatívy Aby kultúra žila. Festival Plody doby posúva tento koncept ešte oveľa ďalej.

Všetky live streamy budú divákom dostupné zadarmo, a to vďaka partnerom projektu - generálnemu partnerovi Zlatý Bažant, hlavnému partnerovi VÚB a partnerom projektu Nová Cvernovka, Slnko records, Denník N a Tootoot.fm. „Sme veľmi radi, že značka Zlatý Bažant, ktorá je dlhoročným partnerom kultúry a umenia, sa stala súčasťou tohto jedinečného projektu, vďaka ktorému prinesieme originálne zážitky slovenských umelcov priamo do slovenských domácností. Veríme, že tak rozveselíme celé Slovensko v týchto náročných časoch a spríjemníme si chvíle v spoločnosti umelcov, kým sa v zdraví budeme môcť opäť vybrať na ich koncert aj s naším obľúbeným prípitkom: Na zdravie, Slovensko!, “ hovorí Peter Tureček, Brand Manager značky Zlatý Bažant. “Tento projekt má dve roviny a to podporu umelcov, ktorí teraz nemajú možnosť naživo hrať pre svojich fanúšikov na koncertoch, na ktorých sú existenčne závislí a zostali v takejto situácii zo dňa na deň. A tá druhá je, že v tejto náročnej situácii sa treba aj trochu zabaviť a odreagovať, aby sme prišli na iné myšlienky a nabrali energiu na dni doma, ktoré nás ešte čakajú. Preto sme neváhali, keď sme dostali možnosť byť súčasťou tohto projektu,” dodáva Martina Hrivnáková, riaditeľka marketingovej komunikácie VÚB banky. Nostalgickou spomienkou za klasickou festivalovou atmosférou je ďalší špeciálny partner, bez ktorého sa nezaobíde žiadny poriadny festival - spoločnosť Toi Toi, ktorá pre bezpečný priebeh samotných vystúpení pre festival Plody doby zabezpečila nielen niekoľko litrov dezinfekcie. Okrem toho však festivalu zapožičala aj originálnu “Gallagherovu toitoiku”, ktorú si prenajal známy britský spevák a spoluzakladateľ kapely Oasis počas svojho minuloročného vystúpenia na festivale Pohoda. Počas každého online koncertu bude práve toto originálne zátišie mementom nedávnej doby, kedy umelci mohli vystupovať bez obmedzení. Za možnosť priblížiť kvalitné hudobné zážitky aj našim krajanom v cudzine vďačia organizátori aj spolupráci so slovenskými inštitútmi vo viacerých zahraničných metropolách.



Klubové koncerty, 100% dodržiavanie preventívnych opatrení

Všetci hudobní interpreti budú svoje koncerty vysielať naživo priamo z pódia, s profesionálnym ozvučením a svetlom - samozrejme so zabezpečením všetkých preventívnych nariadení. “Kontaktné zariadenia a mikrofóny, prechádzajú pred každým koncertom vyvarením tzv. klietky, čiže celej neelektrickej časti, ktorá je v kontakte s hudobníkom, a zároveň uložená v boxe bez dotyku inej osoby po dobu min. 48 hodín. Následne je mikrofón v boxe podaný umelcovi, bez dotyku s technikom,” upresňuje Ondrej Geče produkčnú špecifikáciu festivalu. “Vzhľadom na všetky aktuálne obmedzenia je organizácia takéhoto podujatia nesmierne náročná a vyžaduje nielen neštandardné postupy, ale aj veľké množstvo dôvery, odhodlania a energie všetkých členov v našom tíme. Večne nabitý telefón s funkčnými slúchadlami pri pohybe z jednej konferenčnej miestnosti v kuchyni do učebne v detskej izbe a späť do ďalšej virtuálnej meetingovky je tiež jedna z ďalších našich realít dnešných dní,” dodáva Tatiana Kravčenko, projektová manažérka festivalu. Jeho organizátori chcú poukázať aj na často opomínané profesie, ktorých preventívne opatrenia zasiahli rovnako ako umelcov či organizátorov kultúrnych podujatí. Bez technikov, zvukárov či osvetľovačov by prvý virtuálny festival nedokázal zrealizovať ani jeden z plánovaných koncertov. Práve nasadeniu všetkých členov tohto “offline tímu” preto patrí zásluha, že prvý virtuálny festival prinesie plnohodnotné hudobné zážitky aj v čase karantény.

Festival Plody doby zaháji online koncert Andreja Šebana už v utorok 21. apríla 2020 live streamom na Facebook stránke festivalu - https://www.facebook.com/plodydoby/

Podpora umelcom počas krízy Covid-19

Slovenských umelcov, ktorých obmedzili sprísnené opatrenia, je možné podporiť prostredníctvom dobrovoľného príspevku na www.plodydoby.sk/podporte a podržať ich tak v neistej dobe, ktorá im bráni prezentovať svoje umenie tak ako doteraz.

LINE UP:

21.4.2020 20:00 Andrej Šeban / Bratislava, Nová Cvernovka

23.4.2020 20:00 Vec & Škrupo / Bratislava, Nová Cvernovka

28.4.2020 20:00 Walter Schnitzelsson + Zea / Praha, Jazzdock

30.4.2020 20:00 Chiki Liki Tu-A / Prešov, Stromoradie

5.5.2020 20:00 Milan André / Bratislava, Nová Cvernovka

7.5.2020 20:00 Kristína Mihaľová a Jakub Šedivý / Bratislava, Nová Cvernovka

9.5.2020 20:00 Sima Martausová / Bratislava, Nová Cvernovka

12.5.2020 20:00 B-complex / Bratislava, Nová Cvernovka

14.5.2020 20:00 Longital / Bratislava, Nová Cvernovka

16.5.2020 20:00 Sisa Fehér / Praha, Jazzdock

19.5.2020 20:00 Bert & Friends / Praha, Jazzdock

21.5.2020 20:00 Katarzia / Praha, Jazzdock

23.5.2020 20:00 Katarína Koščová / Prešov, Stromoradie

26.5.2020 20:00 Polemic / Bratislava, Nová Cvernovka

28.5.2020 20:00 Archívny Chlapec / Bratislava, Nová Cvernovka

30.5.2020 20:00 Darkness Positive / Bratislava, Nová Cvernovka