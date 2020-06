Šéf českého Senátu Miloš Vystrčil sa napriek varovaniu Číny rozhodol navštíviť Taiwan

Nahnevaný prezident Zeman

Dôležitý obchodný partner

9.6.2020 (Webnoviny.sk) - Šéf českého Senátu Miloš Vystrčil navštívi Taiwan, a to napriek varovaniu zo strany Číny či odporúčaniam vlastnej vlády, aby tak nerobil. Politik v utorok oznámil, že ho bude sprevádzať obchodná delegácia.Začiatok návštevy si naplánoval na 30. augusta. Dodal, že sa chce stretnúť s tamojšími lídrami, no bližšie detaily zatiaľ nie sú známe.Aj jeho predchodca, Jaroslav Kubera, ktorý zomrel v januári, chcel vycestovať do krajiny. Jeho plány nahnevali prezidenta Miloša Zemana, ktorý je podporovateľom Číny.Čínske veľvyslanectvo v Prahe poslalo Kuberovi list, v ktorom ho varovalo pred návštevou s tým, že bude mať zlý dopad na obchodné vzťahy medzi Českou republikou a Čínou.Praha nadviazala neformálne vzťahy s Taiwanom, no uznáva, že Taiwan patrí Číne, v ktorej vládne Komunistická strana.Vystrčil vyhlásil, že tlak zo strany Číny a varovanie veľvyslanectva prispeli k jeho rozhodnutiu navštíviť ostrov."Čínska ľudová republika verí tomu, že má právo hovoriť nám, čo máme robiť," vyjadril sa šéf Senátu a dodal, že Česká republika bude mať z jeho návštevy osoh.Taiwan je dôležitým obchodným partnerom pre Českú republiku a do jej hospodárstva investuje viac ako Čína.Praha v januári podpísala dohodu s taiwanským hlavným mestom Tchaj-pej. Tri mesiace predtým pritom zrušila podobnú zmluvu s Pekingom.