Prezidentka Čaputová doteraz udelila milosť piatim ľuďom, dostala vyše tisíctristo žiadostí

Kisku žiadali o milosť menej

Rekordérom bol Michal Kováč

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.5.2020 - Prezidentku Zuzanu Čaputovú doteraz požiadalo o milosť 1 379 ľudí. Vyplýva to z verejne dostupných údajov, ktoré sú k dispozícii na stránke Prezidenta Slovenskej republiky.Terajšia hlava štátu doteraz udelila milosť v piatich prípadoch, z toho trikrát podmienečne, čo je inštitút prezidentskej milosti tiež umožňuje.Z dát vyplýva, že ľudia sa na Zuzanu Čaputovú so žiadosťami o milosť obracajú výrazne viac ako to bolo pri jej predchodcovi Andrejovi Kiskovi (Za ľudí). Zverejnené údaje sú z 12. mája 2020.Zuzana Čaputová sa funkcie prezidentky ujala 15. júna 2019 a v minulom kalendárnom roku ju požiadalo o milosť celkovo 879 ľudí. Jej predchodcu v roku 2019 takmer trojnásobne menej, teda 303 ľudí.Celkovo sa doteraz na prezidentku, za necelý rok čo je v úrade, obrátilo so žiadosťou o milosť 1 379 ľudí. Kým Kisku požiadal o milosť podobný počet ľudí, trvalo to takmer dva a pol roka.Rozdiel je aj v rozhodovaní o udelení milostí. Prezidentka za necelý rok vo funkcii udelila milosť päťkrát, zatiaľ čo jej predchodca počas celého svojho mandátu len šesťkrát.Rekordérom pri udelení milostí v jednom volebnom období bol prvý slovenský prezident Michal Kováč. V rokoch 1993 až 1998 ich udelil 85. Jeho nástupca Rudolf Schuster v rokoch 1999 až 2004 udelil 75 milostí, Ivan Gašparovič za dve volebné obdobia 28.Prezident Slovenskej republiky má právo odpustiť či zmierniť právoplatne uložený trest alebo zahladiť odsúdenie, a to prostredníctvom udelenia individuálnej milosti alebo amnestie.Na základe žiadosti o milosť a ďalších podkladov, ktoré pre hlavu štátu zabezpečuje minister spravodlivosti, môže prezident rozhodnúť o udelení milosti osobe právoplatne odsúdenej za trestný čin.Počas konania pri žiadosti o milosť môže nariadiť odloženie alebo prerušenie výkonu trestu. Trest alebo jeho časť môže odpustiť aj podmienečne.