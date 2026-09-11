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11. septembra 2026

Sobrance čaká súboj piatich kandidátov o primátorské kreslo, mandát obhajuje aj súčasný primátor


Tagy: kandidáti na poslancov kandidáti na post primátora Komunálne voľby

Poslancov mestského zastupiteľstva budú Sobrančania voliť v štyroch volebných obvodoch. V Sobranciach zabojuje o primátorský post pätica kandidátov. Je medzi nimi jedna žena, dominujú nezávislí ...



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volby scaled 1 676x451 11.9.2026 (SITA.sk) - Poslancov mestského zastupiteľstva budú Sobrančania voliť v štyroch volebných obvodoch.


V Sobranciach zabojuje o primátorský post pätica kandidátov. Je medzi nimi jedna žena, dominujú nezávislí kandidáti. Vyplýva to zo zverejneného zoznamu zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Sobrance. Ako nezávislá kandiduje Ivana Marcinová.

Jediným kandidátom kandidujúcim s podporou politickej strany je Roman Oklamčák, ktorého podporuje Kresťanskodemokratické hnutie. Ako nezávislí kandidujú Marián Petro i Daniel Tiža. Svoj mandát bude ako nezávislý obhajovať aj súčasný primátor mesta Ján Sklár.

Poslancov mestského zastupiteľstva budú Sobrančania voliť v štyroch volebných obvodoch. Vo volebnom obvode jeden až tri si budú vyberať po troch poslancoch, vo volebnom obvode č. 4 budú voliť štvoricu zástupcov do mestského zastupiteľstva. Vo volebnom obvode č. 1 sa bude o mandát uchádzať osem kandidátov a kandidátok, vo volebnom obvode č. 2 kandiduje deväť kandidátov a kandidátok. Vo volebnom obvode č. 3 o voličské hlasy zabojuje 11 kandidujúcich a z rovnakého počtu kandidátov a kandidátok si bude vyberať aj elektorát vo volebnom obvode č. 4.


Lehota na predkladanie kandidátnych listín pre nadchádzajúce voľby do orgánov samospráv uplynula o polnoci z 25. na 26. augusta 2026. Samotné voľby sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.




Zdroj: SITA.sk - Sobrance čaká súboj piatich kandidátov o primátorské kreslo, mandát obhajuje aj súčasný primátor © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kandidáti na poslancov kandidáti na post primátora Komunálne voľby
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