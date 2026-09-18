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18. septembra 2026
Združenie Mier Ukrajine odmieta obvinenia Smeru o propagácii fašizmu na podujatí k výročiu nezávislosti Ukrajiny
Tagy: europoslanec Fašizmus Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Iniciatíva Mier Ukrajine Primátor Bratislavy propagácia fašizmu Rusko-ukrajinský konflikt spomienkové podujatie Trestné oznámenie
Dve historicky kontroverzné osobnosti, ktorých mená Smer v súvislosti s podujatím spomína, organizátori podľa združenia odstránili zo slávnostného stola hneď na začiatku podujatia. Občianske ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - Dve historicky kontroverzné osobnosti, ktorých mená Smer v súvislosti s podujatím spomína, organizátori podľa združenia odstránili zo slávnostného stola hneď na začiatku podujatia.
Občianske združenie Mier Ukrajine odmieta tvrdenia strany Smer-SD, že na spomienkovom podujatí pri príležitosti 35. výročia nezávislosti Ukrajiny bola propagovaná fašistická ideológia.
Dve historicky kontroverzné osobnosti, ktorých mená Smer v súvislosti s podujatím spomína, organizátori podľa združenia odstránili zo slávnostného stola hneď na začiatku podujatia.
Podujatie s názvom Ďakujem za nezávislosť sa konalo 24. augusta na Hlavnom námestí v Bratislave. Organizoval ho Marián Kulich ako fyzická osoba v spolupráci s iniciatívou Magnificent Picnic a občianskym združením Mier Ukrajine. Na námestí bol umiestnený stôl s 35 stoličkami, ktoré symbolizovali osobnosti spojené so vznikom, rozvojom a obranou samostatnej Ukrajiny.
„Uvedomujeme si, že ide o historicky kontroverzné postavy, ktorých pôsobenie je predmetom sporov a rozdielnych interpretácií,“ uviedlo Mier Ukrajine. Mená Romana Šuchevyča a Stepana Banderu však podľa združenia organizátori odstránili zo stola ešte v úvode podujatia.
„Cieľom podujatia nebolo oslavovať kontroverzné historické postavy ani zľahčovať utrpenie obetí druhej svetovej vojny, ako to tvrdí strana Smer. Myšlienkou bolo pripomenúť si nezávislosť Ukrajiny a konkrétne príbehy ľudí,“ podčiarklo združenie.
Strana Smer vo štvrtok na tlačovej besede podujatie kritizovala a tvrdila, že na ňom bola propagovaná ideológia fašizmu. Smer avizoval aj podanie trestného oznámenia.
Trestné oznámenie v tejto súvislosti už skôr avizoval aj europoslanec Smeru Ľuboš Blaha, ktorý ho chce podať aj na bratislavského primátora Matúša Valla. Podľa neho bola naplnená skutková podstata trestného činu propagácie hnutí smerujúcich k potlačeniu ľudských práv.
Mier Ukrajine tvrdí, že Smer tému využíva v kampani pred komunálnymi voľbami. Strana podľa združenia „vedome klame o šírení fašizmu v bratislavských uliciach“ a vytrháva historické udalosti z kontextu. Zároveň jej vyčíta, že namiesto odsúdenia ruskej agresie voči Ukrajine útočí na ľudí a organizácie, ktoré Ukrajinu podporujú.
„Smer dlhodobo šíri proruské postoje a opakovane spochybňuje podporu Ukrajine v čase, keď Rusko vedie proti tejto krajine agresívnu vojnu. Cieľom strany Smer nie je hľadať pravdu o histórii. Jej cieľom je využiť každú príležitosť na útok proti Ukrajine a ľuďom, ktorí jej pomáhajú,“ uviedlo občianske združenie.
Zdroj: SITA.sk - Združenie Mier Ukrajine odmieta obvinenia Smeru o propagácii fašizmu na podujatí k výročiu nezávislosti Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Občianske združenie Mier Ukrajine odmieta tvrdenia strany Smer-SD, že na spomienkovom podujatí pri príležitosti 35. výročia nezávislosti Ukrajiny bola propagovaná fašistická ideológia.
Dve historicky kontroverzné osobnosti, ktorých mená Smer v súvislosti s podujatím spomína, organizátori podľa združenia odstránili zo slávnostného stola hneď na začiatku podujatia.
Stôl s 35 stoličkami
Podujatie s názvom Ďakujem za nezávislosť sa konalo 24. augusta na Hlavnom námestí v Bratislave. Organizoval ho Marián Kulich ako fyzická osoba v spolupráci s iniciatívou Magnificent Picnic a občianskym združením Mier Ukrajine. Na námestí bol umiestnený stôl s 35 stoličkami, ktoré symbolizovali osobnosti spojené so vznikom, rozvojom a obranou samostatnej Ukrajiny.
„Uvedomujeme si, že ide o historicky kontroverzné postavy, ktorých pôsobenie je predmetom sporov a rozdielnych interpretácií,“ uviedlo Mier Ukrajine. Mená Romana Šuchevyča a Stepana Banderu však podľa združenia organizátori odstránili zo stola ešte v úvode podujatia.
Propagovaná ideológia fašizmu
„Cieľom podujatia nebolo oslavovať kontroverzné historické postavy ani zľahčovať utrpenie obetí druhej svetovej vojny, ako to tvrdí strana Smer. Myšlienkou bolo pripomenúť si nezávislosť Ukrajiny a konkrétne príbehy ľudí,“ podčiarklo združenie.
Strana Smer vo štvrtok na tlačovej besede podujatie kritizovala a tvrdila, že na ňom bola propagovaná ideológia fašizmu. Smer avizoval aj podanie trestného oznámenia.
Trestné oznámenie v tejto súvislosti už skôr avizoval aj europoslanec Smeru Ľuboš Blaha, ktorý ho chce podať aj na bratislavského primátora Matúša Valla. Podľa neho bola naplnená skutková podstata trestného činu propagácie hnutí smerujúcich k potlačeniu ľudských práv.
Vedome klamstvá o šírení fašizmu
Mier Ukrajine tvrdí, že Smer tému využíva v kampani pred komunálnymi voľbami. Strana podľa združenia „vedome klame o šírení fašizmu v bratislavských uliciach“ a vytrháva historické udalosti z kontextu. Zároveň jej vyčíta, že namiesto odsúdenia ruskej agresie voči Ukrajine útočí na ľudí a organizácie, ktoré Ukrajinu podporujú.
„Smer dlhodobo šíri proruské postoje a opakovane spochybňuje podporu Ukrajine v čase, keď Rusko vedie proti tejto krajine agresívnu vojnu. Cieľom strany Smer nie je hľadať pravdu o histórii. Jej cieľom je využiť každú príležitosť na útok proti Ukrajine a ľuďom, ktorí jej pomáhajú,“ uviedlo občianske združenie.
Zdroj: SITA.sk - Združenie Mier Ukrajine odmieta obvinenia Smeru o propagácii fašizmu na podujatí k výročiu nezávislosti Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: europoslanec Fašizmus Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Iniciatíva Mier Ukrajine Primátor Bratislavy propagácia fašizmu Rusko-ukrajinský konflikt spomienkové podujatie Trestné oznámenie
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