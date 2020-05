Európska únia by podľa prieskumu mala mať viac kompetencií, aby lepšie zvládala krízy

kompetencií

31.5.2020 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) by mala mať viac, aby v budúcnosti zvládala krízy, ako je napríklad súčasná pandémia ochorenia COVID-19. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky počas koronakrízy, ktorý si od spoločnosti Kantar objednal Európsky parlament a na ktorom sa koncom apríla zúčastnilo 21 804 respondentov z 21 členských štátov únie.S rozsiahlejšími kompetenciami na riešenie kríz súhlasilo 69 % respondentov, najviac v Portugalsku a Írsku, proti bolo 22 %. Na Slovensku sa v prospech obsiahlejšíchvyjadrilo 61% respondentov.Únia by sa podľa respondentov mala v súvislosti s pandémiou zamerať na zaistenie dostatočných zásob zdravotníckych pomôcok vo všetkých členských štátoch, na vyčlenenie prostriedkov na vývoj vakcíny, poskytnutie priamej finančnej pomoci členským štátom či zlepšenie ich spolupráce v oblasti výskumu.Väčšina responentov prieskumu (57%) vyjadrila nespokojnosť so solidaritou, ktorú si členské štáty navzájom prejavovali počas pandémie. Najmenej s ňou súhlasili ľudia z Talianska, Španielska, Grécka, Rakúska, Belgicka a Švédska, najviac zase respondenti z Írska, Dánska, Holandska, Portugalska, Maďarska a zo Slovenska.Traja zo štyroch opýtaných naprieč všetkými členskými štátmi počuli, videli alebo čítali o opatreniach EÚ v reakcii na pandémiu, len 33% respondentov však vedelo aj o aké opatrenia ide.Z tých, čo kroky únie proti COVID-19 poznali, 42% s nimi bolo spokojných a až 52% naopak nebolo. Najspokojnejší v tejto oblasti boli respondenti z Írska, Holandska, Dánska a Fínska, najmenej Taliani, Španieli, Gréci, Rakúšania a Bulhari.Od začiatku pandémie sa muselo s finančnými problémami vysporiadať 58% respondentov. Medzi tieto problémy patria napríklad strata príjmu (30%), úplná alebo čiastočná nezamestnanosť (23%), skoršie čerpanie osobných úspor (21%), problémy s platením nájmu, účtov alebo bankových úverov (14%) alebo problémy so zaobstaraním výživného a kvalitného jedla či potravín (9%).Každý desiaty opýtaný musel požiadať rodinu alebo priateľov o finančnú pomoc a tri percentá respondentov čelili bankrotu. Finančné problémy zasiahli najviac občanov Maďarska, Bulharska, Grécka, Talianska a Španielska, najmenej zase respondentov z Dánska, Holandska, Švédska, Fínska a Rakúska.Informácie agentúre SITA poskytlo tlačové stredisko Európskeho parlamentu na Slovensku.