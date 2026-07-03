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03. júla 2026

Do hodnosti poručík vymenovali 103 absolventov, Pellegrini apeluje na pripravenosť na nové bezpečnostné hrozby – VIDEO


Tagy: Bezpečnosť Prezident SR Vojenské sily

Zdôraznil, že služba v ozbrojených silách je službou občanom a krajine, a že vlastenectvo sa nemeria slovami ale činmi. Bezpečnostné prostredie sa mení a vyžaduje si nielen posilňovanie obranných ...



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pelle4 676x436 3.7.2026 (SITA.sk) - Zdôraznil, že služba v ozbrojených silách je službou občanom a krajine, a že vlastenectvo sa nemeria slovami ale činmi.


Bezpečnostné prostredie sa mení a vyžaduje si nielen posilňovanie obranných schopností, ale aj dostatok odborníkov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini počas slávnostného vyradenia a promócie absolventov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Do prvej dôstojníckej hodnosti poručík v piatok vymenovali 103 nových dôstojníčok a dôstojníkov.

Prezident zdôraznil, že služba v ozbrojených silách je službou občanom a krajine, a že vlastenectvo sa nemeria slovami ale činmi. Doplnil, že úlohou profesionálnych vojakov nie je reagovať iba na vojenské ohrozenia, ale aj na pandémie, živelné pohromy, humanitárne krízy či ďalšie mimoriadne situácie, pri ktorých Ozbrojené sily SR potvrdzujú svoju nenahraditeľnú úlohu.

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Súčasne však upozornil na meniace sa bezpečnostné prostredie a rastúci význam kvalitne pripraveného personálu. Akadémia ozbrojených síl podľa jeho slov formuje nielen odborné vedomosti budúcich dôstojníkov, ale aj ich charakter.

Sú to práve ženy a muži v uniforme, ktorí denne svojou službou, odhodlaním a profesionalitou potvrdzujú, že moderná armáda stojí na kvalitne pripravených, vzdelaných a hodnotovo ukotvených jednotlivcoch," povedal prezident.

Vo svojom príhovore súčasne vyzdvihol aj význam Národných obranných síl a spoluprácu vojakov s občanmi pri budovaní odolnosti Slovenska. Prezident zdôraznil, že jednou z primeraných odpovedí na hybridné hrozby je práve efektívna spolupráca vojakov a civilného obyvateľstva.


Zdroj: SITA.sk - Do hodnosti poručík vymenovali 103 absolventov, Pellegrini apeluje na pripravenosť na nové bezpečnostné hrozby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bezpečnosť Prezident SR Vojenské sily
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