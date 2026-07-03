|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 3.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miloslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. júla 2026
Do hodnosti poručík vymenovali 103 absolventov, Pellegrini apeluje na pripravenosť na nové bezpečnostné hrozby – VIDEO
Zdôraznil, že služba v ozbrojených silách je službou občanom a krajine, a že vlastenectvo sa nemeria slovami ale činmi. Bezpečnostné prostredie sa mení a vyžaduje si nielen posilňovanie obranných ...
Zdieľať
3.7.2026 (SITA.sk) - Zdôraznil, že služba v ozbrojených silách je službou občanom a krajine, a že vlastenectvo sa nemeria slovami ale činmi.
Bezpečnostné prostredie sa mení a vyžaduje si nielen posilňovanie obranných schopností, ale aj dostatok odborníkov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini počas slávnostného vyradenia a promócie absolventov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Do prvej dôstojníckej hodnosti poručík v piatok vymenovali 103 nových dôstojníčok a dôstojníkov.
Prezident zdôraznil, že služba v ozbrojených silách je službou občanom a krajine, a že vlastenectvo sa nemeria slovami ale činmi. Doplnil, že úlohou profesionálnych vojakov nie je reagovať iba na vojenské ohrozenia, ale aj na pandémie, živelné pohromy, humanitárne krízy či ďalšie mimoriadne situácie, pri ktorých Ozbrojené sily SR potvrdzujú svoju nenahraditeľnú úlohu.
Súčasne však upozornil na meniace sa bezpečnostné prostredie a rastúci význam kvalitne pripraveného personálu. Akadémia ozbrojených síl podľa jeho slov formuje nielen odborné vedomosti budúcich dôstojníkov, ale aj ich charakter.
„Sú to práve ženy a muži v uniforme, ktorí denne svojou službou, odhodlaním a profesionalitou potvrdzujú, že moderná armáda stojí na kvalitne pripravených, vzdelaných a hodnotovo ukotvených jednotlivcoch," povedal prezident.
Vo svojom príhovore súčasne vyzdvihol aj význam Národných obranných síl a spoluprácu vojakov s občanmi pri budovaní odolnosti Slovenska. Prezident zdôraznil, že jednou z primeraných odpovedí na hybridné hrozby je práve efektívna spolupráca vojakov a civilného obyvateľstva.
Zdroj: SITA.sk - Do hodnosti poručík vymenovali 103 absolventov, Pellegrini apeluje na pripravenosť na nové bezpečnostné hrozby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bezpečnostné prostredie sa mení a vyžaduje si nielen posilňovanie obranných schopností, ale aj dostatok odborníkov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini počas slávnostného vyradenia a promócie absolventov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Do prvej dôstojníckej hodnosti poručík v piatok vymenovali 103 nových dôstojníčok a dôstojníkov.
Prezident zdôraznil, že služba v ozbrojených silách je službou občanom a krajine, a že vlastenectvo sa nemeria slovami ale činmi. Doplnil, že úlohou profesionálnych vojakov nie je reagovať iba na vojenské ohrozenia, ale aj na pandémie, živelné pohromy, humanitárne krízy či ďalšie mimoriadne situácie, pri ktorých Ozbrojené sily SR potvrdzujú svoju nenahraditeľnú úlohu.
Súčasne však upozornil na meniace sa bezpečnostné prostredie a rastúci význam kvalitne pripraveného personálu. Akadémia ozbrojených síl podľa jeho slov formuje nielen odborné vedomosti budúcich dôstojníkov, ale aj ich charakter.
„Sú to práve ženy a muži v uniforme, ktorí denne svojou službou, odhodlaním a profesionalitou potvrdzujú, že moderná armáda stojí na kvalitne pripravených, vzdelaných a hodnotovo ukotvených jednotlivcoch," povedal prezident.
Vo svojom príhovore súčasne vyzdvihol aj význam Národných obranných síl a spoluprácu vojakov s občanmi pri budovaní odolnosti Slovenska. Prezident zdôraznil, že jednou z primeraných odpovedí na hybridné hrozby je práve efektívna spolupráca vojakov a civilného obyvateľstva.
Zdroj: SITA.sk - Do hodnosti poručík vymenovali 103 absolventov, Pellegrini apeluje na pripravenosť na nové bezpečnostné hrozby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Horúčavy spôsobili v Belgicku o 39 percent viac úmrtí, úrady hovoria o bezprecedentnej situácii
Horúčavy spôsobili v Belgicku o 39 percent viac úmrtí, úrady hovoria o bezprecedentnej situácii
<< predchádzajúci článok
Moldavský premiér Munteanu po ôsmich mesiacoch rezignoval, Sanduová odmietla spory
Moldavský premiér Munteanu po ôsmich mesiacoch rezignoval, Sanduová odmietla spory