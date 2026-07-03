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03. júla 2026

Horúčavy spôsobili v Belgicku o 39 percent viac úmrtí, úrady hovoria o bezprecedentnej situácii


Tagy: Belgická vláda Extrémne horúčavy Klimatické zmeny Nadúmrtnosť vlna horúčav

Takmer polovicu nadmerných úmrtí tvorili ľudia vo veku 85 rokov a viac, najkritickejší bol záver júna.



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belgium_extreme_weather_heat_8426_ 676x451 3.7.2026 (SITA.sk) - Takmer polovicu nadmerných úmrtí tvorili ľudia vo veku 85 rokov a viac, najkritickejší bol záver júna.

Belgicko zaznamenalo medzi 18. a 29. júnom o 39 percent viac úmrtí, než je bežné pre toto obdobie, keď veľkú časť Európy zasiahla vlna extrémnych horúčav. V piatok o tom informovali belgické zdravotnícke úrady.



Bezprecedentná situácia


Podľa predbežných údajov belgického ministerstva zdravotníctva bolo počas sledovaného obdobia zaznamenaných 1 222 nadmerných úmrtí. Takmer polovicu z nich tvorili osoby vo veku 85 rokov a viac.


„Takáto úroveň nadmernej úmrtnosti počas vlny horúčav je v našej krajine bezprecedentná,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.


Poukázalo pritom na sedem tropických dní s teplotami presahujúcimi 30 stupňov Celzia a na mimoriadne teplé noci, ktoré neposkytovali obyvateľom dostatočnú úľavu od horúčav.



Vrchol koncom júna


Vrchol nadmernej úmrtnosti pripadol na 27. júna. Deň predtým platili vo väčšine krajiny oranžové alebo červené výstrahy pred vysokými teplotami.


Úrady v reakcii na nepriaznivé podmienky zrušili viaceré podujatia vrátane tradičnej rekonštrukcie bitky pri Waterloo.


Hoci Belgicko oficiálne neprekonalo svoje júnové teplotné rekordy, v Bruseli sa niekoľko dní po sebe pohybovali teploty okolo 35 stupňov Celzia. Na niektorých miestach krajiny vystúpili dokonca na 38 až 40 stupňov Celzia.



Zraniteľné skupiny


Európa patrí medzi regióny sveta, ktoré sa otepľujú najrýchlejšie. Vedci dlhodobo upozorňujú, že klimatické zmeny zvyšujú frekvenciu aj intenzitu extrémnych horúčav, ktoré predstavujú vážne zdravotné riziko najmä pre seniorov, chronicky chorých a ďalšie zraniteľné skupiny obyvateľstva.




Zdroj: SITA.sk - Horúčavy spôsobili v Belgicku o 39 percent viac úmrtí, úrady hovoria o bezprecedentnej situácii © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Belgická vláda Extrémne horúčavy Klimatické zmeny Nadúmrtnosť vlna horúčav
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