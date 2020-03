Tisíce zamestnancov trnavskej automobilky zostávajú doma a dostanú 65 % z priemernej mzdy

Časť robí v režime home office

27.3.2020 - Zamestnanci trnavskej automobilky Groupe PSA Slovakia počas vynúteného zastavenia výroby dostávajú 65 % zo svojej priemernej mzdy. Tak je to dohodnuté v kolektívnej dohode. Agentúru SITA o tom informoval hovorca automobilky Peter Švec.Niektorí si čerpajú dovolenku, časť zamestnancov pracuje v režime „home office.“ Len asi 50 ľudí z celkového počtu 4 500 zamestnancov v obmedzenom režime vykonáva prácu v závode.Automobilka nevyrába od štvrtka 19. marca, pôvodne mala odstávka výroby trvať do soboty 28. marca. Vedenie už oznámilo, že odstávka spôsobená krízou súvisiacou so šírením koronavírusu, potrvá aj po tomto dátume.V minulom roku zišlo z výrobných liniek automobilky Groupe PSA Slovakia 371 152 vozidiel, bolo to o 5,4 percenta viac ako v roku 2018. Trnavská automobilka medziročne zvyšovala výrobu už osem rokov po sebe.Počas súčasnej vynútenej prestávky vo výrobe automobilka darovala zo svojich zásob 500 ochranných rúšok mestu Trnava, ktoré ich rozdelilo medzi Fakultnú nemocnicu Trnava, Zariadenie pre seniorov na Ulici T. Vansovej a Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave.Automobilka poskytla tiež zásobu ochranných oblekov, ktoré používajú zamestnanci v lakovni. Trnavský samosprávny kraj ich dal k dispozícii študentom zdravotníckych odborov a dobrovoľníkom, ktorí kontrolujú ľudí pred vstupom do polikliniky.