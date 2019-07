Do KĽDR sa napriek zákazu dováža luxusný tovar

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 17. júla (TASR) - Dve opancierované vozidlá značky Mercedes dopravili vlani severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi z Holandska cez Čínu, Japonsko, Južnú Kóreu a Rusko aj napriek medzinárodným sankciám zakazujúcim vývoz luxusného tovaru do tejto krajiny. V stredu o tom informovala juhokórejská agentúra Jonhap s odvolaním sa na správu neziskovej výskumnej organizácie Center for Advanced Defense Studies (CADS) so sídlom vo Washingtone.V správe zverejnenej v utorok sa tiež uvádza, že v sieti, ktorá dodávala luxusný tovar do Severnej Kórey, bolo v rokoch 2015-2017 zapojených až okolo 90 krajín.Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN prijatá v roku 2006 zakazuje export luxusného tovaru do Severnej Kórey. Medzi členskými štátmi však nenastala zhoda v definovaní pojmu "luxusný tovar", čo vyústilo do nedodržiavania rezolúcie, píše sa v správe CADS.Medzi luxusnými predmetmi dovezenými do Severnej Kórey sú dve opancierované autá Mercedes-Maybach S600 Guard, ktoré tam dopravili vlani. Vozidlo, obľúbené medzi prezidentmi a podnikateľskými lídrami, má hodnotu vyše 500.000 dolárov. Prvýkrát ho v Pchjongjangu videli tento rok v januári.Podľa zistení CADS boli oba mercedesy dovezené vlani v júni z prístavu v Rotterdame a začiatkom októbra dorazili do ruského mesta Nachodka, ležiaceho 85 kilometrov východne od Vladivostoku, odtiaľ putovali už o niekoľko dní do severokórejskej metropoly Pchjongjang.Správa podľa jej autorov vychádza z verejne dostupných zdrojov, ako sú podnikové záznamy, obchodné registre, údaje o trase pravidiel a záznamy colných úradov.konštatuje sa v správe CADS.Takisto sa v nej píše, že zahraničné pobočky severokórejských spoločností pomáhajú "ekonomickým funkciám, dôležitým pre Kimov režim vrátane financovania a spolupráce pri transferoch z lode na lode".