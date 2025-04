Do medzinárodnej kampane za návrat ukradnutých ukrajinských detí sa zapojili aj Slováci

Návrat ukradnutých detí

Deti umiestnené na adopciu

20.4.2025 (SITA.sk) - Do medzinárodnej kampane zameranej na návrat ukrajinských detí, ktoré ukradlo v priebehu vojny Rusko, sa zapojili aj Slováci. Ako informovala Iniciatíva Bring Kids Back UA, špeciálne modré mikiny, symbolizujúce utrpenie množstva ukrajinských detí, si obliekli predstaviteľky iniciatívy Znepokojené matky a zástupcovia viacerých občianskych združení Jana Čavojská, Marcel Rebro, Marián Kulich alebo Anton Frič.Iniciatíva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Bring Kids Back UA požaduje, aby návrat ukradnutých detí bol neoddeliteľnou súčasťou akýchkoľvek mierových rokovaní zameraných na ukončenie vojny na Ukrajine.„Jedným z najviac viditeľných dôkazov terorizmu je 19 546 zdokumentovaných prípadov nezákonne a nútene deportovaných ukrajinských detí do Ruska. Ja sám som od týchto detí počul množstvo príbehov. Preto sa pripájam k iniciatíve ukrajinského prezidenta, ktorá počas zintenzívnených rokovaní o mieri žiada medzinárodné spoločenstvo o úsilie pri návrate unesených detí naspäť domov,“ povedal v tejto súvislosti študentský líder Marek Janiga Marian Kulich zo združenia Mier Ukrajine doplnil, že deti patria ich rodinám, k rodičom, súrodencom či blízkym. „Musia sa vrátiť späť na Ukrajinu. Nesmú slúžiť chorému diktátorovi na jeho zvrátenú vojnu,“ vyhlásil Kulich.Podľa Iniciatívy Bring Kids Back UA od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko násilne odviedlo tisíce ukrajinských detí z ich domovov a od rodín. Ukradnuté deti sú rozptýlené v odľahlých ruských regiónoch a často umiestnené na adopciu v ruských rodinách a inštitúciách ďaleko od svojich koreňov.Cieľom tejto premyslenej a systematickej kampane je zničiť identitu ukrajinských detí, zbaviť ich jazyka, kultúry a akéhokoľvek spojenia s ich domovom. Nútená deportácia detí nie je pritom len porušením medzinárodného práva, je to ľudsko-právna kríza, ktorá si vyžaduje okamžité opatrenia.