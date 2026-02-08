Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 8.2.2026
 24hod.sk    Šport

08. februára 2026

Do Milána pricestovala sedmička Slovákov z NHL, nechýbajú Slafkovský ani Černák – VIDEO


NHL National Hockey League Olympijské hry Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)

Sedem slovenských hokejistov pôsobiacich v zámorskej NHL v nedeľu pricestovalo do dejiska zimných olympijských hier v ...



8.2.2026 (SITA.sk) - Sedem slovenských hokejistov pôsobiacich v zámorskej NHL v nedeľu pricestovalo do dejiska zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Informáciu zverejnil na sociálnej sieti X slovenský novinár Tomáš Prokop.

Podľa jeho príspevku v nedeľu naobed pristála na letisku v Miláne sedmička Slovákov zo severoamerickej profiligy - obrancovia Erik Černák, Martin Fehérváry a Šimon Nemec, ako aj útočníci Martin Pospíšil, Juraj Slafkovský, Dalibor Dvorský a Pavol Regenda. Spolu s nimi pricestoval i niekdajší reprezentačný kouč Craig Ramsay, ktorý teraz pôsobí v trénerskom štábe súčasného kormidelníka Vladimíra Országha.



„Už som sa nevedel dočkať... Myslím si, že máme fajn zloženie tímu a v každom zápase budeme bojovať o víťazstvo,“ povedal zadák New Jersey Devils Šimon Nemec. „Som pripravený bojovať za Slovensko,“ nadviazal útočník Dalibor Dvorský.






Zdroj: SITA.sk - Do Milána pricestovala sedmička Slovákov z NHL, nechýbajú Slafkovský ani Černák – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

NHL National Hockey League Olympijské hry Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
