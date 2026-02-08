|
Nedeľa 8.2.2026
Úvodná strana
|
Denník - Správy
Prílohy
Pridajte sa
08. februára 2026
Do Milána pricestovala sedmička Slovákov z NHL, nechýbajú Slafkovský ani Černák – VIDEO
Sedem slovenských hokejistov pôsobiacich v zámorskej NHL v nedeľu pricestovalo do dejiska zimných olympijských hier v ...
8.2.2026 (SITA.sk) - Sedem slovenských hokejistov pôsobiacich v zámorskej NHL v nedeľu pricestovalo do dejiska zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Informáciu zverejnil na sociálnej sieti X slovenský novinár Tomáš Prokop.
Podľa jeho príspevku v nedeľu naobed pristála na letisku v Miláne sedmička Slovákov zo severoamerickej profiligy - obrancovia Erik Černák, Martin Fehérváry a Šimon Nemec, ako aj útočníci Martin Pospíšil, Juraj Slafkovský, Dalibor Dvorský a Pavol Regenda. Spolu s nimi pricestoval i niekdajší reprezentačný kouč Craig Ramsay, ktorý teraz pôsobí v trénerskom štábe súčasného kormidelníka Vladimíra Országha.
„Už som sa nevedel dočkať... Myslím si, že máme fajn zloženie tímu a v každom zápase budeme bojovať o víťazstvo,“ povedal zadák New Jersey Devils Šimon Nemec. „Som pripravený bojovať za Slovensko,“ nadviazal útočník Dalibor Dvorský.
Zdroj: SITA.sk - Do Milána pricestovala sedmička Slovákov z NHL, nechýbajú Slafkovský ani Černák – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Po prílete rozprával aj Šimon Nemec. @_denniksport_ pic.twitter.com/KBtv82DGI4
— Tomáš Prokop (@Lewysko) February 8, 2026
Dalibor Dvorský po prílete do Milána. @_denniksport_ pic.twitter.com/LSuMrrVGlV
— Tomáš Prokop (@Lewysko) February 8, 2026
Na letisku chaos, ale šestica hráčov z NHL spolu s Craigom Ramsaym už je v Miláne. pic.twitter.com/bHTc9N0UJ7
— Tomáš Prokop (@Lewysko) February 8, 2026
