 24hod.sk    Šport

08. februára 2026

Zlato, rekord a k tomu na narodeniny. Francesca Lollobrigida na olympiáde rozburácala domáce Taliansko – FOTO


8.2.2026 (SITA.sk) -

Taliansko sa dočkalo prvého zlatého momentu na domácich zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Postarala sa oň rýchlokorčuliarka Francesca Lollobrigida, ktorá v pretekoch na 3000 metrov triumfovala suverénnym spôsobom a časom 3:54,28 min vytvorila nový olympijský rekord.


 

 


Striebro si napokon vybojovala Ragne Wiklundová z Nórska (3:56,54) a bronz získala Valérie Maltaisová z Kanady (3:56,93). Pre Taliansko ide nielen o prvé zlato na ZOH 2026, ale aj o historicky prvý najcennejší kov v ženskom rýchlokorčuľovaní.



Emócie po dojazde boli obrovské. Lollobrigida len ťažko verila tomu, čo dokázala - v cieli ju objímali tréneri a následne sa neubránila slzám. Vzápätí šprintovala za svojím synom, ktorého si pevne privinula do náručia. Jej triumf bol o to výnimočnejší, že nový olympijský rekord vytvorila v deň svojich 35. narodenín.

Pre Talianku je to prvé olympijské zlato a celkovo tretia medaila pod piatimi kruhmi po striebre a bronze z Pekingu 2022. Jej víťazstvo má tiež silný príbeh návratu, keďže začiatkom roka zvažovala koniec kariéry po vážnej vírusovej infekcii. „Je to neuveriteľné,“ znelo z talianskeho tábora po výkone, ktorý nadchol domáce publikum a zapísal sa do olympijskej histórie.

Zdroj: SITA.sk - Zlato, rekord a k tomu na narodeniny. Francesca Lollobrigida na olympiáde rozburácala domáce Taliansko – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

