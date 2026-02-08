|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 8.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zoja
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. februára 2026
Zlato, rekord a k tomu na narodeniny. Francesca Lollobrigida na olympiáde rozburácala domáce Taliansko – FOTO
>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026 Taliansko sa dočkalo prvého zlatého momentu na domácich
Zdieľať
8.2.2026 (SITA.sk) -
Taliansko sa dočkalo prvého zlatého momentu na domácich zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Postarala sa oň rýchlokorčuliarka Francesca Lollobrigida, ktorá v pretekoch na 3000 metrov triumfovala suverénnym spôsobom a časom 3:54,28 min vytvorila nový olympijský rekord.
Striebro si napokon vybojovala Ragne Wiklundová z Nórska (3:56,54) a bronz získala Valérie Maltaisová z Kanady (3:56,93). Pre Taliansko ide nielen o prvé zlato na ZOH 2026, ale aj o historicky prvý najcennejší kov v ženskom rýchlokorčuľovaní.
Emócie po dojazde boli obrovské. Lollobrigida len ťažko verila tomu, čo dokázala - v cieli ju objímali tréneri a následne sa neubránila slzám. Vzápätí šprintovala za svojím synom, ktorého si pevne privinula do náručia. Jej triumf bol o to výnimočnejší, že nový olympijský rekord vytvorila v deň svojich 35. narodenín.
Pre Talianku je to prvé olympijské zlato a celkovo tretia medaila pod piatimi kruhmi po striebre a bronze z Pekingu 2022. Jej víťazstvo má tiež silný príbeh návratu, keďže začiatkom roka zvažovala koniec kariéry po vážnej vírusovej infekcii. „Je to neuveriteľné,“ znelo z talianskeho tábora po výkone, ktorý nadchol domáce publikum a zapísal sa do olympijskej histórie.
Zobraziť fotogalériu k článku:
Otvárací ceremoniál – zimná olympiáda Miláno / Cortina 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zlato, rekord a k tomu na narodeniny. Francesca Lollobrigida na olympiáde rozburácala domáce Taliansko – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Taliansko sa dočkalo prvého zlatého momentu na domácich zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Postarala sa oň rýchlokorčuliarka Francesca Lollobrigida, ktorá v pretekoch na 3000 metrov triumfovala suverénnym spôsobom a časom 3:54,28 min vytvorila nový olympijský rekord.
Striebro si napokon vybojovala Ragne Wiklundová z Nórska (3:56,54) a bronz získala Valérie Maltaisová z Kanady (3:56,93). Pre Taliansko ide nielen o prvé zlato na ZOH 2026, ale aj o historicky prvý najcennejší kov v ženskom rýchlokorčuľovaní.
Emócie po dojazde boli obrovské. Lollobrigida len ťažko verila tomu, čo dokázala - v cieli ju objímali tréneri a následne sa neubránila slzám. Vzápätí šprintovala za svojím synom, ktorého si pevne privinula do náručia. Jej triumf bol o to výnimočnejší, že nový olympijský rekord vytvorila v deň svojich 35. narodenín.
Pre Talianku je to prvé olympijské zlato a celkovo tretia medaila pod piatimi kruhmi po striebre a bronze z Pekingu 2022. Jej víťazstvo má tiež silný príbeh návratu, keďže začiatkom roka zvažovala koniec kariéry po vážnej vírusovej infekcii. „Je to neuveriteľné,“ znelo z talianskeho tábora po výkone, ktorý nadchol domáce publikum a zapísal sa do olympijskej histórie.
Zobraziť fotogalériu k článku:
Otvárací ceremoniál – zimná olympiáda Miláno / Cortina 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zlato, rekord a k tomu na narodeniny. Francesca Lollobrigida na olympiáde rozburácala domáce Taliansko – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
ZOH 2026: Americká lyžiarka Lindsey Vonn spadla počas olympijského zjazdu (video)
ZOH 2026: Americká lyžiarka Lindsey Vonn spadla počas olympijského zjazdu (video)