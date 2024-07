Do olympijskej dediny v Paríži prichádzajú prví športovci, po hrách sa premení na obytnú štvrť

Prvé výpravy

Treba doladiť niektoré detaily

Udržateľné a šetrné voči klíme

19.7.2024 (SITA.sk) - Týždeň pred oficiálnym začiatkom olympijských hier v Paríži sa postupne začína zapĺňať tamojšia olympijská dedina. Ako referuje web insidethegames.biz, dedina už privítala prvých športovcov, ktorí sa začali udomácňovať v areáli. Výstavba olympijskej dediny trvala tri roky a jej kapacita je približne 14-tisíc návštevníkov.V predstihu boli v areáli už niekoľko dní zástupcovia Austrálie, Belgicka, Brazílie, Japonska a Holandska a dolaďovali detaily, aby bol pobyt ich tímov čo najpríjemnejší. Ako prvé vo štvrtok dorazili výpravy z Kolumbie, Thajska a Austrálie. V piatok sa očakáva príchod Američanov, Brazílčanov a Švajčiarov.Prezident MOV Thomas Bach si nenechal ujsť príležitosť navštíviť olympijskú dedinu a privítať prvých prichádzajúcich športovcov.„Konečne sme tu. Za týchto sedem rokov to bola dlhá cesta, ale bola to nesmierne obohacujúca cesta. Máme nádhernú olympijskú dedinu a sú tu všetky ingrediencie pre skvelé olympijské hry. Miesta sú nielen úchvatné, ale majú aj najvyššiu úroveň. Cítite, ako nadšenie vo Francúzsku rastie, a dúfam, že máte rovnaký pocit,“ povedal Bach.Organizačný výbor intenzívne pracoval na tom, aby boli všetky zariadenia pripravené a v optimálnom stave. Laurent Michaud, riaditeľ dediny, potvrdil, že ešte treba doladiť niektoré detaily, najmä tie, ktoré sa týkajú čistenia a úpravy priestorov.Olympijská dedina, ktorá sa nachádza na ploche 52 hektárov medzi Saint-Denis, Saint-Ouen a Ile Saint-Denis severne od Paríža, je navrhnutá tak, aby pri maximálnej obsadenosti mohla ubytovať až 14 500 ľudí.Z toho 9-tisíc budú športovci, zvyšok bude pozostávať zo 4-tisíc zamestnancov zodpovedných za upratovanie a stravovanie a zhruba 1 500 dobrovoľníkov, ktorí budú denne pomáhať delegáciám a zabezpečovať, aby všetko fungovalo hladko. „Bude to ako v naozajstnom úli,“ povedal Michaud.Olympijská dedina pozostáva z 82 budov s 3-tisíc bytmi a celkovým počtom 7 200 izieb. Medzi jej zariadenia patrí lekárska klinika, posilňovňa, ktorá je kedykoľvek k dispozícii, a cateringová služba schopná podávať až 60-tisíc jedál denne.Tento projekt bol navrhnutý so zameraním na udržateľnosť a šetrnosť voči klíme. Po hrách sa oblasť premení na novú štvrť. Postaví sa 2 500 domov, študentská rezidencia, hotel, park s tromi hektármi záhrad a pribudne ďalších takmer sedem hektárov zelene. Okrem toho je plánovaných 120-tisíc metrov štvorcových kancelárií, komunitných služieb a 3 200 metrov štvorcových miestnych obchodov.