Tadej Pogačar demonštruje svoju silu a kraľuje tohtoročnej Tour de France, celkový triumf má na dosah

19.7.2024 (SITA.sk) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar UAE Team Emirates ) je absolútny kráľ tohtoročnej Tour de France.V náročnej 19. etape z Embrunu do Isoly 2000 (144,6 km) opäť zdolal kompletnú konkurenciu a urobil zrejme rozhodujúci krok k celkovému triumfu.V kráľovskej alpskej etape Pogačar zaútočil necelých 9 km pred cieľom a napriek tomu, že za vtedajším lídrom Američanom Matteom Jorgensonom (Visma / Lease a Bike) zaostával o vyše dve a pol minúty, v záverečnom stúpaní ho dostihol a v cieli mu nadelil 21 sekúnd.Tretí skončil Austrálčan Simon Yates z tímu Jayco AIUla s mankom 40 sekúnd.Až na piatom a šiestom mieste s odstupom 1:42 min došli do cieľa Belgičan Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a Dán Jonas Vingegaard (Visma / Lease a Bike), ktorí tak zrejme definitívne prišli o šancu merať si sily s Pogačarom v súboji o celkový triumf.Obhajca titulu z ostatných dvoch ročníkov Vingegaard pred záverečných víkendom pretekov zaostáva o 5:03 min a Evenepoel o 7:01 min. Štvrtý Portugalčan Joao Almeida už stráca na tímového kolegu Pogačara vyše 15 minút.Dvadsaťpäťročného Pogačara už len náhly zdravotný problém alebo nešťastný pád môže obrať o celkovo tretí triumf na Tour de France, kde predtým zvíťazil aj v rokoch 2020 a 2021.Jeho piatkové víťazstvo malo poradové číslo štyri v aktuálnom ročníku a celkovo 15 na najslávnejších etapových pretekoch na svete.Tour de France sa tento rok nekončí tradične pod Víťazným oblúkom v Paríži, ale na francúzskej Riviére.Na samý záver pretekov organizátori naplánovali individuálnu časovku z Monaca do Nice (33,7 km), ktorá by už nemala otriasť suverénnym postavením Pogačara na čele pretekov.Zmena cieľového miesta sa udiala v súvislosti s finalizáciou príprav Paríža na Hry XXXIII. olympiády, ktoré sa pri Seine začnú už 26. júla.