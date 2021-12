Reštaurácie ostávajú zatvorené, ale Sulík povedal, čo sa môže pre očkovaných a prekonaných otvoriť (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.12.2021 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku môžu byť pre očkovaných a prekonaných otvorené všetky prevádzky starostlivosti o ľudské telo, teda aj solária, masážne či kozmetické salóny. Po utorkovom rokovaní vlády to vyhlásil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).Ako vysvetlil, niektoré prevádzky sa síce neuvádzajú vo vyhláške hlavného hygienika, ide ale o chybu, keďže podľa uznesenia vlády sa ich otvorenie týkalo tiež. „Všetko môžu otvoriť, vyhláška nie je písmo sväté," vyhlásil Sulík a zdôraznil, že uznesenie vlády má vyššiu právnu silu ako vyhláška hygienika.Naopak reštaurácie ostávajú na Slovensku i naďalej zatvorené. Podľa ministra v utorok ministri o tejto téme rokovali, no nenašli zhodu. „Budeme to pravidelne prehodnocovať, dnes (v utorok, pozn. red.) to ešte nevydalo, ja dúfam, ze ich čím skôr otvoriíe," skonštatoval Sulík.