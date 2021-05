Živnostníkom a zamestnávateľom sa posunie splatnosť poistného, vláda chce zmierniť dopady koronakrízy

Odklad sa týka aj druhého piliera

Negatívny vplyv na rozpočet

19.5.2021 - Samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a zamestnávateľom sa opätovne posunie splatnosť poistného. V stredu o tom rozhodla vláda. Dôvodom je zmiernenie ekonomických dopadov na platiteľov poistného v dôsledku krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19.Splatnosť už odloženej splatnosti poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2020, máj až júl 2020, december 2020, január až apríl 2021 sa posunie z 30. júna 2021 na neskôr, a to postupne v trojmesačných intervaloch v rozpätí od 30. septembra 2021 do 30. septembra 2023.Taktiež sa navrhuje ďalší odklad odvedenia poistného pre SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie máj 2021 do 31. decembra 2023. Táto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.Navrhnutý odklad platenia poistného sa týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4.„Vzhľadom na predĺženie možnosti splatnosti odloženého poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnávateľov, ktorí využili možnosť odkladu poistného a ktorí svoje záväzky ešte neuhradili, sa odhaduje celkový negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2021 na úrovni približne 32,9 mil. eur (vrátane vplyvu odkladu za mesiac máj 2021)," uvádza sa v materiáli.Následne z dôvodu neskoršieho splatenia odloženého poistného sa predpokladá pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2022 asi 25,5 mil. eur a v roku 2023 okolo 7,4 mil. eur.