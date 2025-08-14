|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 14.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Mojmír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. augusta 2025
Slovenská pošta upozorňuje pred podvodnými zásielkami na dobierku. Na čo si dať pozor?
Tagy: Podvod
Slovenská pošta upozorňuje verejnosť na rastúci počet podvodných zásielok na dobierku. Od začiatku roka 2025 zaznamenala 249 podnetov od zákazníkov, ktorí dostali ...
Zdieľať
14.8.2025 (SITA.sk) - Slovenská pošta upozorňuje verejnosť na rastúci počet podvodných zásielok na dobierku. Od začiatku roka 2025 zaznamenala 249 podnetov od zákazníkov, ktorí dostali zásielky s obsahom, ktorý si neobjednali alebo ktorý nezodpovedal deklarovanému obsahu.
Pošta však zdôrazňuje, že je iba prepravcom, ktorý zabezpečuje vyzdvihnutie, triedenie a doručenie zásielok, a za ich obsah nezodpovedá, keďže ten podlieha poštovému tajomstvu a nie je kontrolovaný. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Slovenská pošta je podľa Peterovej povinná doručiť zásielku adresátovi a vybranú dobierkovú sumu poukázať na účet odosielateľa alebo vyplatiť v hotovosti do dvoch pracovných dní.
„Overovanie pravosti odosielateľa nie je možné ani legislatívne povolené, výnimkou je len spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní," dodala.
„Adresáti, ktorí zaplatili za tovar, ktorý si neobjednali alebo ktorého obsah nezodpovedá objednávke, by mali bezodkladne kontaktovať políciu," upozorňuje Peterová. Po predložení potvrdenia o podaní trestného oznámenia môže pošta zadržať vyplatenie dobierkovej sumy počas prešetrovania. Pošta v takýchto prípadoch poskytuje maximálnu súčinnosť.
Pri platbe na dobierku odporúča pošta vždy si overiť predajcu, najmä pri nákupoch na neznámych webových stránkach, udržiavať prehľad o väčšom počte objednávok, nepreberať zásielky, ktoré neočakávate alebo pri ktorých máte podozrenie na podvod a v prípade problémov kontaktovať orgány činné v trestnom konaní.
Slovenská pošta vyzýva verejnosť k zvýšenej obozretnosti pri nákupoch na dobierku, aby sa predišlo finančným stratám a podvodom.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta upozorňuje pred podvodnými zásielkami na dobierku. Na čo si dať pozor? © SITA Všetky práva vyhradené.
Pošta však zdôrazňuje, že je iba prepravcom, ktorý zabezpečuje vyzdvihnutie, triedenie a doručenie zásielok, a za ich obsah nezodpovedá, keďže ten podlieha poštovému tajomstvu a nie je kontrolovaný. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Kontaktujte políciu
Slovenská pošta je podľa Peterovej povinná doručiť zásielku adresátovi a vybranú dobierkovú sumu poukázať na účet odosielateľa alebo vyplatiť v hotovosti do dvoch pracovných dní.
„Overovanie pravosti odosielateľa nie je možné ani legislatívne povolené, výnimkou je len spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní," dodala.
„Adresáti, ktorí zaplatili za tovar, ktorý si neobjednali alebo ktorého obsah nezodpovedá objednávke, by mali bezodkladne kontaktovať políciu," upozorňuje Peterová. Po predložení potvrdenia o podaní trestného oznámenia môže pošta zadržať vyplatenie dobierkovej sumy počas prešetrovania. Pošta v takýchto prípadoch poskytuje maximálnu súčinnosť.
Treba byť obozretný
Pri platbe na dobierku odporúča pošta vždy si overiť predajcu, najmä pri nákupoch na neznámych webových stránkach, udržiavať prehľad o väčšom počte objednávok, nepreberať zásielky, ktoré neočakávate alebo pri ktorých máte podozrenie na podvod a v prípade problémov kontaktovať orgány činné v trestnom konaní.
Slovenská pošta vyzýva verejnosť k zvýšenej obozretnosti pri nákupoch na dobierku, aby sa predišlo finančným stratám a podvodom.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta upozorňuje pred podvodnými zásielkami na dobierku. Na čo si dať pozor? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Podvod
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Trump nebude na schôdzke s Putinom diskutovať o ukrajinských územiach
Trump nebude na schôdzke s Putinom diskutovať o ukrajinských územiach
<< predchádzajúci článok
Do parlamentu musela prísť záchranka, opozičnú poslankyňu previezli do nemocnice
Do parlamentu musela prísť záchranka, opozičnú poslankyňu previezli do nemocnice