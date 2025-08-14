Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 14.8.2025
 Meniny má Mojmír
14. augusta 2025

Slovenská pošta upozorňuje pred podvodnými zásielkami na dobierku. Na čo si dať pozor?


Slovenská pošta upozorňuje verejnosť na rastúci počet podvodných zásielok na dobierku. Od začiatku roka 2025 zaznamenala 249 podnetov od zákazníkov, ktorí dostali ...



slovenska posta e1701876666125 676x432 14.8.2025 (SITA.sk) - Slovenská pošta upozorňuje verejnosť na rastúci počet podvodných zásielok na dobierku. Od začiatku roka 2025 zaznamenala 249 podnetov od zákazníkov, ktorí dostali zásielky s obsahom, ktorý si neobjednali alebo ktorý nezodpovedal deklarovanému obsahu.


Pošta však zdôrazňuje, že je iba prepravcom, ktorý zabezpečuje vyzdvihnutie, triedenie a doručenie zásielok, a za ich obsah nezodpovedá, keďže ten podlieha poštovému tajomstvu a nie je kontrolovaný. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.

Kontaktujte políciu


Slovenská pošta je podľa Peterovej povinná doručiť zásielku adresátovi a vybranú dobierkovú sumu poukázať na účet odosielateľa alebo vyplatiť v hotovosti do dvoch pracovných dní.

Overovanie pravosti odosielateľa nie je možné ani legislatívne povolené, výnimkou je len spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní," dodala.

Adresáti, ktorí zaplatili za tovar, ktorý si neobjednali alebo ktorého obsah nezodpovedá objednávke, by mali bezodkladne kontaktovať políciu," upozorňuje Peterová. Po predložení potvrdenia o podaní trestného oznámenia môže pošta zadržať vyplatenie dobierkovej sumy počas prešetrovania. Pošta v takýchto prípadoch poskytuje maximálnu súčinnosť.

Treba byť obozretný


Pri platbe na dobierku odporúča pošta vždy si overiť predajcu, najmä pri nákupoch na neznámych webových stránkach, udržiavať prehľad o väčšom počte objednávok, nepreberať zásielky, ktoré neočakávate alebo pri ktorých máte podozrenie na podvod a v prípade problémov kontaktovať orgány činné v trestnom konaní.

Slovenská pošta vyzýva verejnosť k zvýšenej obozretnosti pri nákupoch na dobierku, aby sa predišlo finančným stratám a podvodom.


Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta upozorňuje pred podvodnými zásielkami na dobierku. Na čo si dať pozor? © SITA Všetky práva vyhradené.

