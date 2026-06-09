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09. júna 2026
Do Popradu sa vracia odchovanec, aby vystužil obranu. Kamzíci zbroja pred novou sezónou
Boris Brincko sa po pôsobení v Slovane Bratislave a HC Prešov vracia domov do Popradu. Hokejový klub HK Poprad oznamuje návrat svojho niekdajšieho hráča Borisa Brincka. Dvadsaťsedemročný obranca ...
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9.6.2026 (SITA.sk) - Boris Brincko sa po pôsobení v Slovane Bratislave a HC Prešov vracia domov do Popradu.
Hokejový klub HK Poprad oznamuje návrat svojho niekdajšieho hráča Borisa Brincka. Dvadsaťsedemročný obranca podpísal s Kamzíkmi dvojročnú zmluvu.
V popradskom drese sa dosiaľ naposledy predstavil v sezóne 2023/2024. Dokonca sa vtedy dostal aj do reprezentácie Slovenska.
"Naskytla sa možnosť vrátiť sa domov a bol som veľmi vďačný za prejavený záujem. Myslím si, že v uplynulých rokoch Poprad hral solídne a opäť by sme sa chceli dostať na popredné priečky. Verím, že sa nám to podarí," vravel Brincko na webe HK Poprad.
Po chvíli dodal, že už sa teší na fanúšikov. "Popradský štadión je blízky môjmu srdcu a dúfam, že atmosféra bude taká, ako bola naposledy, keď som tu hral.“
Brincko prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami popradského klubu. Extraligový debut si odbil v sezóne 2018/19 práve v drese Popradu. Počas kariéry pôsobil aj v tíme HC Slovan Bratislava (2024/2025 aj 26) a v HC Prešov v sezóne 2025/2026.
Cenné skúsenosti zbieral aj v zahraničí, konkrétne vo francúzskej lige v tíme Nice, čo mu dodalo medzinárodný rozmer. V slovenskej extralige odohral 191 zápasov, v ktorých zaznamenal 9 gólov a 20 asistencií.
"Boris je domáci odchovanec a sme radi, že sa vracia domov. Je to pracovitý obranca s dobrými parametrami a zapadá nám do našej koncepcie," vyjadril sa športový manažér HK Poprad Richard Stehlík pre klubový web.
Zdroj: SITA.sk - Do Popradu sa vracia odchovanec, aby vystužil obranu. Kamzíci zbroja pred novou sezónou © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejový klub HK Poprad oznamuje návrat svojho niekdajšieho hráča Borisa Brincka. Dvadsaťsedemročný obranca podpísal s Kamzíkmi dvojročnú zmluvu.
V popradskom drese sa dosiaľ naposledy predstavil v sezóne 2023/2024. Dokonca sa vtedy dostal aj do reprezentácie Slovenska.
Pokračovať v dobrých výkonoch
"Naskytla sa možnosť vrátiť sa domov a bol som veľmi vďačný za prejavený záujem. Myslím si, že v uplynulých rokoch Poprad hral solídne a opäť by sme sa chceli dostať na popredné priečky. Verím, že sa nám to podarí," vravel Brincko na webe HK Poprad.
Po chvíli dodal, že už sa teší na fanúšikov. "Popradský štadión je blízky môjmu srdcu a dúfam, že atmosféra bude taká, ako bola naposledy, keď som tu hral.“
Bol v Slovane aj Prešove
Brincko prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami popradského klubu. Extraligový debut si odbil v sezóne 2018/19 práve v drese Popradu. Počas kariéry pôsobil aj v tíme HC Slovan Bratislava (2024/2025 aj 26) a v HC Prešov v sezóne 2025/2026.
Bol aj vo Francúzsku
Cenné skúsenosti zbieral aj v zahraničí, konkrétne vo francúzskej lige v tíme Nice, čo mu dodalo medzinárodný rozmer. V slovenskej extralige odohral 191 zápasov, v ktorých zaznamenal 9 gólov a 20 asistencií.
"Boris je domáci odchovanec a sme radi, že sa vracia domov. Je to pracovitý obranca s dobrými parametrami a zapadá nám do našej koncepcie," vyjadril sa športový manažér HK Poprad Richard Stehlík pre klubový web.
Zdroj: SITA.sk - Do Popradu sa vracia odchovanec, aby vystužil obranu. Kamzíci zbroja pred novou sezónou © SITA Všetky práva vyhradené.
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