Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Stanislava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

09. júna 2026

Do Popradu sa vracia odchovanec, aby vystužil obranu. Kamzíci zbroja pred novou sezónou


Tagy: Fanúšikovia Návrat Poprad slovenský obranca

Boris Brincko sa po pôsobení v Slovane Bratislave a HC Prešov vracia domov do Popradu. Hokejový klub HK Poprad oznamuje návrat svojho niekdajšieho hráča Borisa Brincka. Dvadsaťsedemročný obranca ...



Zdieľať
brincko1 676x285 9.6.2026 (SITA.sk) - Boris Brincko sa po pôsobení v Slovane Bratislave a HC Prešov vracia domov do Popradu.


Hokejový klub HK Poprad oznamuje návrat svojho niekdajšieho hráča Borisa Brincka. Dvadsaťsedemročný obranca podpísal s Kamzíkmi dvojročnú zmluvu.

V popradskom drese sa dosiaľ naposledy predstavil v sezóne 2023/2024. Dokonca sa vtedy dostal aj do reprezentácie Slovenska.

Pokračovať v dobrých výkonoch


"Naskytla sa možnosť vrátiť sa domov a bol som veľmi vďačný za prejavený záujem. Myslím si, že v uplynulých rokoch Poprad hral solídne a opäť by sme sa chceli dostať na popredné priečky. Verím, že sa nám to podarí," vravel Brincko na webe HK Poprad.

Po chvíli dodal, že už sa teší na fanúšikov. "Popradský štadión je blízky môjmu srdcu a dúfam, že atmosféra bude taká, ako bola naposledy, keď som tu hral.“

Bol v Slovane aj Prešove


Brincko prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami popradského klubu. Extraligový debut si odbil v sezóne 2018/19 práve v drese Popradu. Počas kariéry pôsobil aj v tíme HC Slovan Bratislava (2024/2025 aj 26) a v HC Prešov v sezóne 2025/2026.

Bol aj vo Francúzsku


Cenné skúsenosti zbieral aj v zahraničí, konkrétne vo francúzskej lige v tíme Nice, čo mu dodalo medzinárodný rozmer. V slovenskej extralige odohral 191 zápasov, v ktorých zaznamenal 9 gólov a 20 asistencií.

"Boris je domáci odchovanec a sme radi, že sa vracia domov. Je to pracovitý obranca s dobrými parametrami a zapadá nám do našej koncepcie," vyjadril sa športový manažér HK Poprad Richard Stehlík pre klubový web.


Zdroj: SITA.sk - Do Popradu sa vracia odchovanec, aby vystužil obranu. Kamzíci zbroja pred novou sezónou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fanúšikovia Návrat Poprad slovenský obranca
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Prezidentka Mexika sľúbila svetu pokojné otvorenie MS. Krajinu trápia viaceré problémy

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 