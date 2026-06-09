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 24hod.sk    Šport

09. júna 2026

Prezidentka Mexika sľúbila svetu pokojné otvorenie MS. Krajinu trápia viaceré problémy


Tagy: MS vo futbale 2026

Claudia Sheinbaumová uistila futbalový svet, že úvodný ceremoniál majstrovstiev sveta bude pokojný. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová sľúbila svetu, že napriek pretrvávajúcim protestom ...



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9.6.2026 (SITA.sk) - Claudia Sheinbaumová uistila futbalový svet, že úvodný ceremoniál majstrovstiev sveta bude pokojný.


Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová sľúbila svetu, že napriek pretrvávajúcim protestom učiteľov bude otvorenie futbalových majstrovstiev sveta tento týždeň pokojné. Učiteľský zväz vyhlásil, že ak vláda nesplní požiadavky na zvýšenie platov a reformy dôchodkov, počas štvrtkového zápasu medzi Mexikom a Juhoafrickou republikou sa v hlavnom meste uskutočnia demonštrácie.

Polícia na zhromaždení 1. júna použila slzotvorný plyn a gumové projektily na rozháňanie protestujúcich pri historickom námestí Zócalo, kde sa nachádza veľké verejné zhromaždisko na sledovanie zápasov. "Ulice okolo námestia zostávajú uzavreté kovovými zábranami, ktoré slúžia na ochranu pred provokáciami," uviedla Sheinbaumová.

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Protestujúci učitelia minulý týždeň zvalili aj pamätné sochy futbalistov v centre mesta. Ich tábory narušili tradičný mestský ruch, čo vyvolalo sťažnosti od podnikateľov, že turisti by mohli počas MS zostať mimo centra diania.

Čašník jedného z podnikov Jonathan Herrera vyjadril frustráciu z uzavretia prístupov k reštauráciám a klesajúcej návštevnosti. Medzitým americká turistka Heather Lutzová podporila protesty ako formu vyjadrenia tlaku na vládu.

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Vládne návrhy zahŕňajú vytvorenie novej štátnej spoločnosti na správu dôchodkov, avšak odmietajú zmenu existujúcich zákonov o dôchodkoch, ktoré by stáli až 400 miliónov dolárov. Učitelia tieto návrhy zamietli.

Súčasné protesty učiteľov sa stali významnou udalosťou v období pred MS 2026, pričom napätie medzi vládou a protestujúcimi zostáva vysoké.


Zdroj: SITA.sk - Prezidentka Mexika sľúbila svetu pokojné otvorenie MS. Krajinu trápia viaceré problémy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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