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 24hod.sk    Šport

10. júna 2026

Návrat Sereny Williamsovej po 1375 dňoch bol víťazný. V Queen´s Clube súkala esá ako kedysi – VIDEO


Tagy: Návrat štvorhra Tenisová legenda Tráva víťazstvo

Serena Williamsová má za sebou víťazný návrat do súťažného tenisu vo veku 44 rokov. Deň návratu Sereny Williamsovej do veľkého tenisu po takmer štyroch rokoch mal špeciálny nádych. Na mieste ...



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serenaw1 676x451 10.6.2026 (SITA.sk) - Serena Williamsová má za sebou víťazný návrat do súťažného tenisu vo veku 44 rokov.


Deň návratu Sereny Williamsovej do veľkého tenisu po takmer štyroch rokoch mal špeciálny nádych. Na mieste činu na tráve v londýnskom Queen´s Clube sa to len tak hemžilo odkazmi na túto výnimočnú športovkyňu.

V stánkoch sa vo veľkom predávali tričká s nápismi: "Najlepšia športovkyňa" alebo "Pozeráte sa na moje tituly?“, a rozhovory medzi fanúšikmi jasne signalizovali, že sa už nemôžu dočkať návratu veľkej šampiónky.

Prerušený rozhovor


Moderátor na kurte číslo 1 namiesto toho, aby spovedal Filipínčanku Alexandru Ealovú po triumfe nad Číňankou Čang Šuaj neustále ľuďom pripomínal, že čochvíľa sa na kurte objaví Serena. V istom okamihu sa aj 21-ročná ľaváčka z juhovýchodnej Ázie pristihla ako počas rozhovoru vykríkla:

"Bože môj, ona naozaj bude hrať? Prepáčte, ale už len počuť jej meno je pre mňa úžasné," vravela 33. hráčka rebríčka WTA.

Ľudia vo vytržení


"Práve som zbadala Alexisa Ohaniana, jej manžela," zverila sa svojím priateľom žena s pohárom šampanského v ruke. "Ich deti sú také roztomilé," doplnila jej kamarátka.

V tej chvíli sa na balkóne miestneho tenisového klubu pohodlne usadila smutná hrdinka nedávnej zimnej olympiády v Miláne/Cortine Lindsey Vonnová. Ďalší dôkaz toho, že to nebol obyčajný zápas. Údajne tipovala hladké víťazstvo dvojice Serena Williamsová, Victoria Mboková.


Skúsené deblistky neuspeli


Hladké to nebolo, ale víťazstvo áno. Deväťnásťročná Kanaďanka a o 25 rokov staršia Američanka zvíťazili nad Nicole Melicharovou-Martinezovovou a Erin Routliffeovou 7:6 (2), 6:2 a postúpili do štvrťfinále.

Tam si zmerajú sily s Kanaďankou Leylah Fernandezovou a Nemkou Laurou Siegemundovou. Zdolanej americko-novozélandskej dvojici nepomohlo ani to, že v deblovom rebríčku figurujú takmer v absolútnej špičke na 15., resp. 11. mieste.

Chválili sa navzájom


Dominantná vo víťaznej dvojici Serena rozhodne nebola, ale to ani nikto nečakal. Ale bola to Serena, ktorá predviedla úder zápasu – bekhendový víťazný úder po smeči Routliffeovej, o ktorom si spočiatku ani nebola istá, či ho trafila do kurtu.

"To bol teda bekhend... Len som si pri ňom povzdychla, Bože môj, ona to zvládla," vravela Mboková po zápase podľa webu WTA Tour.


Držala tím na uzde


"Dokázala udržať náš tím na uzde a skvele zahrala pri dôležitých bodoch. Mohla som sa na ňu spoľahnúť,“ opätovala Serena pochvalu svojej partnerke.

Celkovo prvý zápas mladšej zo sestier Williamsových ukázal niekoľko zábleskov z jej niekdajšieho dominantného tenisu, ktorý ju priviedol k 23 singlovým grandslamovým titulom. Napríklad, keď pri svojom podaní predviedla dve esá za sebou, prvé rýchlosťou 93 míľ za hodinu (149,6 km/h) a druhé dokonca 102 míľ za hodinu, čiže 164,1 km/h.

Zábava na prvom mieste


"Nešlo mi ani tak o víťazstvo či nadobudnutie pocitu, že prichádza forma. Chcela som si tento zápas najmä užiť a v tom sa mi to dokonale splnilo. Bola to zábava," skonštatovala Serena Williamsová.

Serena Williamsová sa pred ukončením kariéry v roku 2022 dlho usilovala o zisk 24. grandslamového titulu, ktorým by dorovnala historické maximá v podaní Margaret Courtovej a Novaka Djokoviča.

Napriek veľkej snahe sa jej to nepodarilo, a tak frustrovaná ako 40-ročná skončila. Svoj posledný zápas odohrala na US Open 2022. Zatiaľ môžeme len špekulovať o tom, aké dlhé trvanie bude mať jej nový začiatok a či sa sústredí len na štvorhru.


Zdroj: SITA.sk - Návrat Sereny Williamsovej po 1375 dňoch bol víťazný. V Queen´s Clube súkala esá ako kedysi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Návrat štvorhra Tenisová legenda Tráva víťazstvo
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