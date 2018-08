Do prvého koša Ligy majstrov boli nasadené tieto tímy

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Monaco 30. augusta (TASR) - Trojnásobný obhajca titulu vo futbalovej Lige majstrov Real Madrid bude počas štvrtkového podvečerného žrebu skupinovej fázy 2018/2019 v Monaku v prvom koši spoločne s Atleticom Madrid, Barcelonou, Bayernom Mníchov, Manchestrom City, Juventusom Turín, Parížom St. Germain a Lokomotivom Moskva. Oznámila to Európska futbalová únia UEFA na svojej webovej stránkeV druhom koši sa v priestoroch Grimmaldi Forum ocitnú Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Šachtar Doneck, Benfica Lisabon, SSC Neapol, Tottenham Hotspur a AS Rím. Do tretieho koša zaradili minulosezónneho finalistu FC Liverpool, Schalke 04 Gelsenkirchen, Olympique Lyon, AS Monaco, Ajax Amsterdam, CSKA Moskva, PSV Eindhoven a FC Valencia. Vo štvrtom koši budú Viktória Plzeň, FC Bruggy, Galatasaray Istanbul, Young Boys Bern, Inter Miláno, Hoffenheim 1889, Crvena Zvezda Belehrad a AEK Atény.Žreb rozdelí kluby do ôsmich štvorčlenných skupín, v ktorých sa stretne každý s každým systémom doma-vonku. Do jarného osemfinále postúpia prví dvaja, ôsmi tretí sa presunú do 16-finále Európskej ligy UEFA. Pri žrebe bude platiť pravidlo, že v jednej skupine sa nemôžu stretnúť kluby z jednej krajiny. Rovnako tak nemôžu v skupine na seba naraziť kluby z Ruska a Ukrajiny.Tento ročník je už 64. v elitnej európskej súťaži, resp. 27. odkedy UEFA zaviedla Ligu majstrov. Prvé kolo skupinovej fázy je na programe 18.-19. septembra. Finále sa bude hrať v sobotu 1. júna 2018 v Madride na štadióne Metropolitano - v domovskom stánku Atletica.