KHL: Országh hodnotí prípravu Slovana: Potrebujeme ešte posily

Na snímke tréner hokejistov HC Slovan Bratislava Vladimír Országh počas tlačovej konferencie pred štartom novej sezóny KHL na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu 30. augusta 2018 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 30. augusta (TASR) - Hráči Slovana Bratislava sa chcú v novej sezóne Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) ukázať v lepšom svetle ako v ročníku 2017/2018.vstupujú do svojej siedmej sezóny v nadnárodnej súťaži. Tréner Vladimír Országh bol v príprave spokojný s nasadením hráčov. Chcel by však priviesť do tímu ešte aspoň dve posily.Slovan v príprave odohral deväť zápasov, v piatich odchádzal ako zdolaný tím.uviedol na štvrtkovom brífingu športový riaditeľ klubu Oldřich Štefl.V Slovane sa po skončení uplynulej sezóny vyostril konflikt medzi ním a generálnym manažérom Patrikom Zimanom. Ziman podporovaný fanklubom žiadal odstúpenie Štefla, zároveň oznámil verejnosti, že tím aj v nasledujúcej sezóne povedie Bielorus Eduard Zankovec. Po rozhovoroch s prezidentom klubu Jurajom Širokým napokon Ziman na svoju funkciu abdikoval a manažment oznámil dohodu s hlavným trénerom Vladimírom Országhom. Ten bol s prípravou rovnako spokojný len čiastočne.uviedol Országh a dodal:Na novú sezónu sa tešia aj hráči, šéfom kabíny bude Michal Sersen. Ten povedie Slovan do novej sezóne ako kapitán.Országha potešil nedávny príchod dvoch Kanaďanov Jeffa Taffea a Erica Gelinasa, ktorí by mali zvýšiť silu mužstva v presilových hrách.V tíme dostane príležitosť aj skupina mladých hráčov, dvere majú otvorené aj ďalší.uviedol Országh.Slovan pred začiatkom sezóny upravil ceny vstupeniek, tie budú lacnejšie ako vlani. Domáce zápasy bude hrať v pracovných dňoch o 18.30 h, pre divákov sú pripravené aj nové súťaže. Ako informoval marketingový riaditeľ klubu Milan Vajda, tesne pred podpisom je zmluva so spoločnosťou Mastercard, jej meno by mohol niesť niekoľko sezón aj Zimný štadión Ondreja Nepelu.