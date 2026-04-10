|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 11.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Július
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. apríla 2026
Do regiónov poputuje takmer 21 miliónov eur, najviac peňazí dostane Košický kraj
Do regiónov poputuje takmer 21 miliónov z Programu Slovensko 2021 - 2027. Ministerstvo investícii podpísalo ...
Zdieľať
V Nitre okrem divadla smeruje ďalších 778-tisíc eur aj do obnovy budovy Strednej odbornej školy služieb v Leviciach. V Trenčianskom kraji ministerstvo podporí revitalizáciu športového ihriska pri ZŠ Nemocničná v Považskej Bystrici za takmer 300-tisíc eur a tiež revitalizáciu amfiteátra v obci Kamenec pod Vtáčnikom za 280-tisíc eur.
Telocvične a športové areály
V Žilinskom kraji sa zmodernizuje telocvičňa a učebňa na Katolíckej základnej škole v Martine za 333-tisíc eur a za ďalších 174-tisíc sa zmodernizuje športový areál v obci Podhorie. Podpora vo výške 206-tisíc eur smeruje aj do obce Žabokreky na rekonštrukciu športovo-oddychového areálu a tiež do obce Stará Bystrice, kde bude za 215-tisíc eur zmodernizovaný športový areál.
Významná investícia smeruje aj do Banskobystrického kraja, kde bude za 561-tisíc eur zrekonštruovaná a zmodernizovaná Základná škola s materskou školou Kováčová. Ďalšia veľká investícia bude v Prešovskom kraji, kde sa za 2,1 milióna eur postaví telocvičňa pre základnú a materskú školu v Podolínci.
Peniaze pôjdu aj na kostoly
Viac ako pol milióna eur vyčlenilo ministerstvo aj na obnovu farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou a 1,3 milióna na obnovu Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa a Biskupského paláca v Prešove. Za ďalších 1,4 milióna eur prebehnú aj reštaurátorské práce na veži Konkatedrálneho kostola sv. Mikuláša v Prešove.
Rezort investícií nezabudol ani na Košický kraj, kde okrem modernizácie Hotelovej akadémie v Košiciach za 5,5 milióna pôjde ďalších 4,4 milióna na výstavbu cyklistického chodníka Cvičná skala – Alpinka.
„Keď sa rozprávam so starostami, riaditeľmi škôl či ľuďmi v regiónoch, vždy mi hovoria to isté - potrebujeme lepšie podmienky pre život. Lepšie školy, priestory pre deti, kultúru aj šport. Presne o tom sú tieto projekty. Nie sú to len investície na papieri, ale konkrétne zmeny, ktoré ľudia uvidia a pocítia vo svojom každodennom živote,“ uzavrel minister investícií Samuel Migaľ.
Zdroj: SITA.sk - Do regiónov poputuje takmer 21 miliónov eur, najviac peňazí dostane Košický kraj © SITA Všetky práva vyhradené.
nasledujúci článok >>
Termínov v rezervačnom systéme pre vybavovanie dokladov je viac, ministerstvo reaguje na zvýšený nápor
<< predchádzajúci článok
Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v okolí Národného futbalového štadióna súvisiace s futbalovým derby
