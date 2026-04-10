10. apríla 2026

Do regiónov poputuje takmer 21 miliónov eur, najviac peňazí dostane Košický kraj


Do regiónov poputuje takmer 21 miliónov z Programu Slovensko 2021 - 2027. Ministerstvo investícii podpísalo ...



10.4.2026 (SITA.sk) - Do regiónov poputuje takmer 21 miliónov z Programu Slovensko 2021 - 2027. Ministerstvo investícii podpísalo ďalších 15 zmlúv na projekty pre podporu škôl, kultúry, športovej infraštruktúry, cyklodopravy či verejných priestranstiev. Najviac peňazí pritom pôjde do modernizácie Hotelovej akadémie v Košiciach. Ministerstvo pre ňu vyčlenilo 5,5 milióna eur. Významná podpora smeruje aj Divadlu Andreja Bagara v Nitre, kde prebehne obnova za takmer 2,8 milióna eur.


V Nitre okrem divadla smeruje ďalších 778-tisíc eur aj do obnovy budovy Strednej odbornej školy služieb v Leviciach. V Trenčianskom kraji ministerstvo podporí revitalizáciu športového ihriska pri ZŠ Nemocničná v Považskej Bystrici za takmer 300-tisíc eur a tiež revitalizáciu amfiteátra v obci Kamenec pod Vtáčnikom za 280-tisíc eur.

Telocvične a športové areály


V Žilinskom kraji sa zmodernizuje telocvičňa a učebňa na Katolíckej základnej škole v Martine za 333-tisíc eur a za ďalších 174-tisíc sa zmodernizuje športový areál v obci Podhorie. Podpora vo výške 206-tisíc eur smeruje aj do obce Žabokreky na rekonštrukciu športovo-oddychového areálu a tiež do obce Stará Bystrice, kde bude za 215-tisíc eur zmodernizovaný športový areál.

Významná investícia smeruje aj do Banskobystrického kraja, kde bude za 561-tisíc eur zrekonštruovaná a zmodernizovaná Základná škola s materskou školou Kováčová. Ďalšia veľká investícia bude v Prešovskom kraji, kde sa za 2,1 milióna eur postaví telocvičňa pre základnú a materskú školu v Podolínci.

Peniaze pôjdu aj na kostoly


Viac ako pol milióna eur vyčlenilo ministerstvo aj na obnovu farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou a 1,3 milióna na obnovu Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa a Biskupského paláca v Prešove. Za ďalších 1,4 milióna eur prebehnú aj reštaurátorské práce na veži Konkatedrálneho kostola sv. Mikuláša v Prešove.

Rezort investícií nezabudol ani na Košický kraj, kde okrem modernizácie Hotelovej akadémie v Košiciach za 5,5 milióna pôjde ďalších 4,4 milióna na výstavbu cyklistického chodníka Cvičná skala – Alpinka.

„Keď sa rozprávam so starostami, riaditeľmi škôl či ľuďmi v regiónoch, vždy mi hovoria to isté - potrebujeme lepšie podmienky pre život. Lepšie školy, priestory pre deti, kultúru aj šport. Presne o tom sú tieto projekty. Nie sú to len investície na papieri, ale konkrétne zmeny, ktoré ľudia uvidia a pocítia vo svojom každodennom živote,“ uzavrel minister investícií Samuel Migaľ.


Zdroj: SITA.sk - Do regiónov poputuje takmer 21 miliónov eur, najviac peňazí dostane Košický kraj © SITA Všetky práva vyhradené.

