Sobota 11.4.2026
Meniny má Július
10. apríla 2026
Termínov v rezervačnom systéme pre vybavovanie dokladov je viac, ministerstvo reaguje na zvýšený nápor
Tagy: Doklady rezervačný systém
Ministerstvo vnútra SR reaguje na zvýšený nápor na oddeleniach dokladov, ktorý je v posledných dňoch citeľný najmä v Bratislave a vo väčších mestách. ...
10.4.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR reaguje na zvýšený nápor na oddeleniach dokladov, ktorý je v posledných dňoch citeľný najmä v Bratislave a vo väčších mestách. Rezort po aktualizácii systému rozšíril ponuku termínov v rezervačnom systéme z 28 na 40 dní vopred. Rezervácia termínu je tak po novom dostupná vo väčšom časovom horizonte ako doteraz.
Ministerstvo podľa jeho hovorcu Mateja Neumanna zároveň aktívne monitoruje vývoj na klientskych centrách vo veľkých mestách a na základe dát pripravuje ďalšie opatrenia tak, aby občania pocítili zrýchlenie vybavovania dokladov a aby boli všetci žiadatelia vybavení čo najplynulejšie.
„Klient so zarezervovaným termínom je pri vybavovaní uprednostnený pred klientom, ktorý prišiel bez rezervácie a vyžiadal si poradové číslo priamo na pracovisku. Rezervácie však stále tvoria len menšiu časť celkového počtu vybavených žiadostí,“ informoval Matej Neumann. Ako príklad uviedol situáciu na oddeleniach dokladov v hlavnom meste, kde bolo v prvom štvrťroku 2026 vybavených 32 664 klientov, pričom rezervovaný termín malo len 3 727 z nich.
Ministerstvo vnútra zároveň odporúča občanom využívať všetky dostupné možnosti, ktoré im môžu ušetriť čas. Praktickým nástrojom je aplikácia eDoklady, ktorá v časti eSlužby umožňuje nielen rezerváciu termínu, ale aj elektronické zaradenie sa do poradia na pracovisku v reálnom čase, bez potreby vyzdvihnúť si lístok fyzicky v kiosku.
Rezort zároveň pripomína, že o nový občiansky preukaz či pas je možné požiadať už 180 dní pred skončením platnosti aktuálneho dokladu. Včasné plánovanie môže výrazne uľahčiť výber vhodného termínu a predísť čakaniu v období zvýšeného záujmu.
Alternatívou je aj využitie oddelení dokladov v menších mestách, napríklad počas pracovnej cesty alebo dovolenky, kde sú čakacie doby často kratšie alebo minimálne. Hotový doklad si pritom občan môže nechať doručiť kuriérom na adresu bydliska alebo na ktorékoľvek oddelenie dokladov či klientske centrum.
Záujem o cestovné pasy je pritom porovnateľný s rovnakým obdobím minulého roka. Počas prvých troch mesiacov roka 2026 požiadalo o vydanie pasu 116 111 občanov, z toho 14 414 v expresnej lehote do dvoch dní, 5 995 v zrýchlenej lehote do 10 dní a 95 702 v štandardnej 30-dňovej lehote.
Zdroj: SITA.sk - Termínov v rezervačnom systéme pre vybavovanie dokladov je viac, ministerstvo reaguje na zvýšený nápor © SITA Všetky práva vyhradené.
Aplikácia eDoklady ušetrí čas
Alternatívou sú aj menšie mestá
