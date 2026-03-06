Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

06. marca 2026

Do regiónov smeruje viac ako 12,5 milióna eur. Kam poputuje najväčšia suma?


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) podpísalo 14 zmlúv o nenávratnom ...



peniaze 676x451 6.3.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) podpísalo 14 zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku v celkovej výške viac ako 12,5 milióna eur z Programu Slovensko 2021 – 2027. Financie poputujú na rekonštrukcie ciest a mostov, obnovu kultúrnych pamiatok, rozvoj cyklotrás, športovej infraštruktúry a modernizáciu verejných priestorov.


Najvyššou investíciou je takmer 4,8 milióna eur na rekonštrukciu cesty II/527 Veľký Krtíš – Sucháň v Banskobystrickom kraji. "Takmer päť miliónov eur na cestu druhej triedy v Banskobystrickom kraji je jasným dôkazom, že investujeme do kľúčovej infraštruktúry, ktorá spája regióny a zvyšuje bezpečnosť," zdôraznil minister Samuel Migaľ.

Významné projekty


Medzi významné projekty patrí aj viac ako 1,2 milióna eur na obnovu Pútnického domu na Mariánskej hore v Levoči, kde sa zabezpečí modernizácia zázemia pre pútnikov a turistov. Minister doplnil, že každé euro z týchto 12,5 milióna má konkrétny cieľ - lepšie cesty, bezpečnejšie obce, kvalitnejšie školy a atraktívnejšie regióny.

Podpora je rozdelená podľa krajov. V Bratislavskom kraji pôjde napríklad 120-tisíc eur na modernizáciu školy a ihriska v ZŠ Rusovce. Trnavskému kraju smeruje 2,8 milióna eur na rekonštrukciu cesty II/120 medzi Lehnicami a Dunajskou Stredou. Trenčiansky kraj bude mať 808-tisíc eur na obnovu severného paláca hradu Beckov a 187-tisíc eur na infraštruktúru cykloturistických trás na hornej Nitre.

Cestovný ruch aj športová infraštruktúra


Banskobystrický kraj získa 305-tisíc eur na výstavbu chodníka vo Veľkých Teriakovciach, 540-tisíc eur na rekonštrukciu komunikácií v Tornali a spomínaných 4,8 milióna eur na rekonštrukciu cesty II/527 Veľký Krtíš – Sucháň. Ďalších 242-tisíc eur pôjde na rozvoj cestovného ruchu v Rimavských Zalužanoch. Do Prešovského kraja smeruje 224-tisíc eur na modernizáciu miestnej komunikácie v obci Soľ a 1,3 milióna eur na rekonštrukciu Pútnického domu v Levoči.

Košický kraj získa viac ako 1,2 milióna eur na športovú infraštruktúru, revitalizáciu verejných priestranstiev, obnovu historického objektu a vytvorenie oddychových zón v obciach Vlachovo, Trebišov, Košice a Kuzmice. Tieto investície majú za cieľ zlepšiť kvalitu života obyvateľov, zvýšiť bezpečnosť dopravy, chrániť kultúrne dedičstvo a podporiť rozvoj regiónov na Slovensku.


Zdroj: SITA.sk - Do regiónov smeruje viac ako 12,5 milióna eur. Kam poputuje najväčšia suma? © SITA Všetky práva vyhradené.

