Piatok 6.3.2026
Meniny má Radoslav, Radoslava
|Denník - Správy
06. marca 2026
Šeliga odmieta úvahy o zvýšení volebnej kaucie, návrh považuje za krok namierený priamo proti Demokratom
Mimoparlamentná strana Demokrati odmieta úvahy vládnej koalície o výraznom zvýšení volebnej kaucie pre politické strany. Podľa predstaviteľov strany nejde o technickú ...
6.3.2026 (SITA.sk) - Mimoparlamentná strana Demokrati odmieta úvahy vládnej koalície o výraznom zvýšení volebnej kaucie pre politické strany. Podľa predstaviteľov strany nejde o technickú úpravu pravidiel, ale o politický pokus obmedziť férovú súťaž a zabrániť niektorým subjektom kandidovať vo voľbách. Volebná kaucia vo výške pol milióna eur, o ktorej hovoril premiér Robert Fico (Smer-SD), by bola pre Demokratov alebo ďalšie mimoparlamentné strany likvidačná.
Podpredseda strany Juraj Šeliga považuje návrh za účelový krok namierený priamo proti Demokratom. "Koalícia sa dnes ani nesnaží skrývať, že mení pravidlá hry počas zápasu. Zvýšenie volebnej kaucie na astronomickú úroveň je politický pokus zlikvidovať Demokratov," uviedol Šeliga.
Podľa neho vládne strany reagujú na rastúcu podporu Demokratov. "Vidia, že nám rastie podpora a vedia, že Demokrati vo vláde znamenajú jediné – oni sú mimo vlády. Zároveň nedisponujeme štátnym príspevkom ako parlamentné strany, preto by kaucia vo výške 500-tisíc eur bola pre nás likvidačná," dodal.
Šeliga zároveň tvrdí, že zvýšenie kaucie by mohlo uzavrieť politický systém a zvýhodniť veľké strany. Demokrati zdôrazňujú, že na rozdiel od niektorých strán podľa nich nemajú za sebou finančné skupiny či oligarchov. "My nemáme igelitkárov, ktorí nosia milióny v hotovosti. Fungujeme na členských príspevkoch a podpore ľudí," uviedol Šeliga.
Dodal, že príliš vysoká volebná kaucia by podľa neho mohla byť v rozpore s ústavou, ak by bránila slobodnej politickej súťaži. Strana zároveň kritizuje aj ďalšie úvahy o zmenách volebného systému. Ide napríklad o zmenu pravidiel hlasovania zo zahraničia alebo zníženie počtu možných preferenčných hlasov.
Podľa Šeligu by takéto kroky oslabili vplyv voličov na zloženie parlamentu. "Ak sa politika stane klubom pre bohatých, je to rezignácia na demokratický charakter krajiny," skonštatoval Šeliga.
Volebná kaucia je finančná zábezpeka, ktorú musia politické strany zaplatiť pri podaní kandidátnej listiny do volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. V súčasnosti je jej výška 17-tisíc eur a štát ju stranám vráti v prípade, že vo voľbách získajú aspoň dve percentá hlasov. Diskusia o jej výraznom zvýšení sa objavila v rámci širších úvah vládnej koalície o zmenách volebného systému, ktoré by sa mohli týkať aj preferenčných hlasov či pravidiel hlasovania zo zahraničia. Kritici upozorňujú, že príliš vysoká kaucia by mohla sťažiť vstup nových alebo menších strán do politickej súťaže.
