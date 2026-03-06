Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

06. marca 2026

Nikotínové vrecúška ZYN v ich najjemnejšej podobe? To je nový rad X-Low


Tagy: PR

Nikotín už neznamená čakanie v mraze či dym na oblečení, ale diskrétny doplnok, ktorý dospelého užívateľa nikotínových výrobkov nebude brzdiť. Multitasking, kalendár ...



Zdieľať
01_titulna foto_zdroj shutterstock_pmi 676x449 6.3.2026 (SITA.sk) - Nikotín už neznamená čakanie v mraze či dym na oblečení, ale diskrétny doplnok, ktorý dospelého užívateľa nikotínových výrobkov nebude brzdiť.


Multitasking, kalendár plný stretnutí, po práci voľnočasové aktivity, nákupy či večerný drink s priateľmi? Žijeme rýchlo v práci, ale aj po nej. Dospelí fajčiari sa často stretávajú s tým, že nemajú diskrétny priestor len pre seba. Existuje pre nich ale vhodnejší a taktiež diskrétnejší spôsob užívania nikotínu. Nikotínové vrecúška ZYN ponúkajú flexibilitu a zapadnú do životného štýlu každého dospelého užívateľa - či už potrebuje jemný chill, alebo fokus na prácu.

Svet nikotínových alternatív sa neustále vyvíja. Nová kategória vrecúšok s názvom X-Low obsahuje nižšiu dávku nikotínu, čím otvára dvere dospelým užívateľom preferujúcim jemnejší zážitok

Dokonalé chuťové osvieženie? Tri možnosti


Nový rad prichádza v troch variantoch, ktoré pokrývajú celé spektrum chuťových preferencií: Cool Mint predstavuje klasiku v ultra-jemnom prevedení pre okamžitý pocit čistého mrazivého osvieženia. Kým Black Cherry je pre milovníkov ovocných tónov, Spearmint prináša vyváženú zlatú strednú cestu pre tých, ktorí hľadajú o niečo výraznejšiu mentolovú intenzitu.

Diskrétnosť bez obmedzení


Výhodou formátu ZYN Mini DRY je nenápadnosť. Nikotínové vrecúška nefarbia zuby, čo z nich robí perfektného spoločníka do kancelárie, lietadla alebo na miesta, kde je fajčenie či vaping nemysliteľný. Jednoducho si vrecúško vložíte medzi hornú peru a ďasno a užívate si zážitok až 30 minút. No a vaše okolie si nič nevšimne.

ZYN je lepšou voľbou pre dospelých fajčiarov, ktorí chcú prejsť na menej škodlivé alternatívy bez dymu v porovnaní s cigaretami. ZYN obsahuje o 99% menej škodlivín v porovnaní s cigaretami*. Neobsahuje tabak. Obsahuje nikotín, arómy a iné prísady.

Kontrola vo vašich rukách


Kategória X-Low reaguje na to, ako pristupujeme k svojim rituálom. Možnosť prispôsobiť si nikotínový zážitok konkrétnej situácii – od ranného štartu až po večerný oddych – dáva dospelému užívateľovi potrebnú slobodu. Nové varianty ZYN umožnia dospelému užívateľovi kráčať s dobou bez zbytočného dymu a zápachu.

*Dôležitá informácia: Toto nemusí nevyhnutne predstavovať zníženie rizika o 99%. O 99% menej škodlivín znamená priemerné zníženie 9 škodlivých chemických látok, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a nezahŕňajú nikotín. Hodnotenie je na základe porovnania dymu z referenčnej cigarety a látok uvoľňovaných z nikotínového vrecúška ZYN. Viac informácií na ZYN.com.

ZYN nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový. Je určený výhradne pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.


Zdroj: SITA.sk - Nikotínové vrecúška ZYN v ich najjemnejšej podobe? To je nový rad X-Low © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
