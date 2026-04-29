Streda 29.4.2026
Meniny má Lea
29. apríla 2026
Do regiónov Turca a Liptova smeruje dvojmiliónová podpora, vláda odklepla investície do infraštruktúry aj verejných služieb – VIDEO, FOTO
Tagy: Diaľnica D1 Dopravná infraštruktúra Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Liptovský Mikuláš Martin Ružomberok Rýchlostná cesta R3 Turčianske Teplice Výjazdové rokovanie Výjazdové rokovanie vlády
29.4.2026 (SITA.sk) - Ďalšie dotácie idú do oblasti kultúry, identity, regiónu a cestovného ruchu.
Vláda podporí regióny Turca a Liptova sumou 2,45 milióna eur. O podpore vláda rozhodla na stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Lisková v okrese Ružomberok. Pri okresoch Martin, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Turčianske Teplice rezonovali najmä témy dopravnej infraštruktúry, železničného spojenia, energetickej kapacity, vodovodov a kanalizácií, a tiež podpory cestovného ruchu a kultúry.
Ministri podporili viaceré investície do infraštruktúry a verejných služieb. V Liptovskom Mikuláši pôjde 70-tisíc na opravu podchodu pre chodcov pod cestou I/18 na Garbiarskej ulici, v obci Turčianske Jaseno je to 50-tisíc eur na rekonštrukciu miestnych komunikácií a 70-tisíc eur smeruje do Martina na rekonštrukciu pešej zóny na Divadelnom námestí.
Ďalších 50-tisíc eur získala Univerzitná nemocnica v Martine Peniaze budú použité na zakúpenie sonografického prístroja, pričom rezort zdravotníctva doplní ďalších 100-tisíc eur. Vláda vyčlenila 30-tisíc eur aj Katolíckej univerzite v Ružomberku, za ktoré nainštalujú fotovoltické panely na strechách univerzitných budov.
Ďalšie dotácie idú do oblasti kultúry, identity, regiónu a cestovného ruchu. Slovenskému komornému divadlu v Martine vyčlenila vláda 30-tisíc eur na výmenu časti scénického osvetlenia. Na revitalizáciu Národného cintorína pôjde 20-tisíc eur.
„Na Liptov poputuje 20-tisíc eur pre Liptovské múzeum v Ružomberku na aktivity súvisiace s nehmotným kultúrnym dedičstvom, 20-tisíc pre organizáciu Region Liptov na projekt Noci svetla, ktorý prezentuje svetelné a vizuálne umenie, 5 000 eur dostane Liptovská galéria P. M. Bohúňa na organizáciu výstavy k 170. výročiu narodenia Alojza Stróbla a rovnako 5 000 eur obec Závažná Poruba na expozíciu v rodnom dome Milana Rúfusa,“ vymenoval Úrad vlády SR.
Podporu dostanú aj podujatia, ktoré prezentujú tradície, ako napríklad Vatra zvrchovanosti či Blatnické stredoveké slávnosti. Vláda ďalej podporila aj projekty, ktoré zlepšia bezpečnosť, vzdelávanie a šport. Kabinet vyčlenil 20-tisíc eur pre dobrovoľných hasičov z Blatnice na repasovanie čerpadla pre zásahy v Gaderskej doline a rovnako 20-tisíc eur pre OZ pri PD Liptovské Revúce – Strakatá ovečka na edukáciu a rozšírenie chovu búrskych kôz a oviec plemena dorper.
Podpora poputuje aj do Oščadnice, kde pôjde 30-tisíc eur na odstránenie havarijného stavu telocvične miestnej základnej a materskej školy. Vyššia podpora smeruje do Liskovej. Vláda tu podporí rekonštrukciu obecnej budovy so zázemím pre športovcov a detské ihrisko za 65-tisíc eur.
Úrad vlády priblížil, že ak ide o riešenie konkrétnych problémových oblastí, dostali rezorty viaceré strategické úlohy. Ak ide o dopravu, je to napríklad modernizácia železničnej trate Liptovský Hrádok – Paludza, ukončenie verejného obstarávania na D1 Turany – Hubová, štúdia uskutočniteľnosti R3 Martin – Mošovce či rekonštrukcia cesty I/59 Liptovská Osada – Ružomberok.
„Bude sa riešiť aj vydanie právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere na stavbu I/65 Košťany nad Turcom – križovatka,“ doplnil úrad vlády. V oblasti energetiky a priemyslu pôjde zase o spoluprácu so spoločnosťou Mondi SCP na projekte Eco Power, a tiež o možnosti legislatívnych zmien pri odpadoch.
Rezort zdravotníctva sa bude zaoberať možnosťami revitalizácie liečebne Štiavnička aj systémovou podporou kúpeľníctva v Turčianskych Tepliciach. Rezort vnútra zase zlepší protipožiarnu ochranu Dobrovoľného hasičského zboru v lokalite Vlkolínec.
Ministerstvo cestovného ruchu dostalo za úlohu posúdiť zaradenie Národného basketbalového centra v Ružomberku medzi infraštruktúru národného významu, rokovať o možnosti podpory lanovky na Martinské hole a zaoberať sa rozvojom vidieckeho cestovného ruchu v hornom Turci. Ak ide o sociálne služby, vláda sa bude zaoberať pripravením projektu moderného zariadenia pre seniorov v Mošovciach.
Príspevok pre nemocnicu v Martine
Podujatia prezentujúce tradície
Investície do dopravy
Pojednávanie v kauze „platinové sitká“ bolo odročené, súd stanovil iný termín
Návrh na zmenu zákona o meste Košice parlament schválil a doplnil o inštitút referenda. Ako to hodnotí odborník na verejnú správu?
