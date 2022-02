Do reštaurácií takmer bez obmedzení, Holandsko ruší väčšinu opatrení

Holandsko oznámilo v utorok plány na zrušenie väčšiny z opatrení prijatých súvisiacich s pandémiou koronavírusu.





Od piatka budú môcť futbalové štadióny, divadlá, kiná či reštaurácie v krajine prijímať návštevníkov takmer bez obmedzení. Otvorené budú môcť byť znova do 1.00 h namiesto terajšej 22.00 h, informovala agentúra DPA."Krajina bude znova otvorená," povedal minister zdravotníctva Ernst Kuipers na večernej tlačovej konferencii. Podľa jeho slov možno vzhľadom na klesajúci počet nakazených vnímať situáciu s optimizmom, občania by však mali byť naďalej opatrní, pretože "korona neodišla".Rušenie obmedzení prebehne v dvoch fázach. Po prvom kroku tento piatok bude nasledovať o týždeň, 25. februára, ďalšie uvoľnenie, keď odpadne povinné nosenie rúšok a používanie covidpasu.Pre veľké podujatia vo vnútorných priestoroch, ako sú festivaly, zostane aj v budúcnosti povinné testovanie, pričom rúška budú povinné vo verejnej doprave a na letiskách.Tlak na holandskú vládu, aby zrušila reštrikcie, v uplynulých týždňoch rástol zo strany verejnosti i podnikateľov. Uvoľňovanie opatrení považujú v súčasnosti za opodstatnené aj zdravotnícki odborníci, píše DPA.Podľa holandského úradu verejného zdravotníctva sa za posledných sedem dní mierne znížil počet pacientov s covidom v nemocniciach. Klesol aj počet nových infikovaných, a to o 22 percent. "Znamená to, že vrchol tejto vlny nákazy sa zdá byť za nami," oznámil úrad.