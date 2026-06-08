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08. júna 2026
Do rozvoja cestovného ruchu a cykloturistiky na Ponitrí pôjde viac ako 156-tisíc eur
Schválené projekty sa zameriavajú najmä na rozvoj cykloturistiky a cykloinfraštruktúry, ktorá patrí medzi najrýchlejšie rastúce segmenty cestovného ruchu. Nitrianska organizácia cestovného ruchu ...
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8.6.2026 (SITA.sk) - Schválené projekty sa zameriavajú najmä na rozvoj cykloturistiky a cykloinfraštruktúry, ktorá patrí medzi najrýchlejšie rastúce segmenty cestovného ruchu.
Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR) získala od Ministerstva cestovného ruchu a športu SR dotáciu v plnej požadovanej výške 104 050 eur na realizáciu projektu Rozvoj a podpora udržateľného slow turizmu v Ponitrí. Ďalších 52 025 eur získa organizácia ako partner v projekte realizovanom spoločne s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Nitriansky kraj. Celkovo tak do rozvoja cestovného ruchu v regióne smeruje viac ako 156-tisíc eur.
Schválené projekty sa zameriavajú najmä na rozvoj cykloturistiky a cykloinfraštruktúry, ktorá patrí medzi najrýchlejšie rastúce segmenty cestovného ruchu. V spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Nitriansky kraj budú realizované aktivity na zlepšenie dostupnosti cyklotrás, orientácie návštevníkov a zatraktívnenie cyklistických produktov v regióne. Súčasťou projektu bude aj nová šifrovacia hra pre deti na cyklotrase medzi Nitrou a Ivánkou pri Nitre.
NOCR plánuje zároveň rozšíriť ponuku turistických produktov a služieb. Podporené budú prevádzka Cyklobusu, Vínobusu a turistického vláčika v Nitre, organizácia komentovaných prehliadok na lokalitách Bojná, Nitrianska Blatnica, Zoborský kláštor a hrad Gýmeš, ako aj podujatie Nitra, milá Nitra.
Financie smerujú aj do tvorby nových propagačných videí a fotografií, spolupráce s influencermi a médiami či marketingových kampaní zameraných na históriu, prírodu, cykloturistiku, lezenie a regionálne produkty. Súčasťou projektu bude aj príprava strategických dokumentov a štúdie zameranej na digitalizáciu kultúrneho dedičstva Nitry.
„Schválenie dotácie v plnej výške je pre nás nielen výbornou správou, ale aj potvrdením, že projekty, ktoré pripravujeme, majú zmysel a potenciál posunúť cestovný ruch v regióne na vyššiu úroveň. Chceme, aby návštevníci objavovali Ponitrie nielen ako miesto jednodňových výletov, ale ako destináciu, kde sa oplatí zostať dlhšie. Preto investujeme do cykloturistiky, zážitkových produktov, lepšej dostupnosti lokalít aj modernej prezentácie regiónu,“ uviedla riaditeľka Nitrianskej organizácie cestovného ruchu Marta Hároniková.
Nitrianska organizácia cestovného ruchu zároveň pokračuje v realizácii aktivít podporených v roku 2025. Už v najbližších mesiacoch pribudne pod Zoborom moderný cyklosčítač a cyklonabíjacia stanica, ktoré prispejú k rozvoju cykloturistiky a zlepšeniu služieb pre návštevníkov využívajúcich bicykel ako ekologický spôsob dopravy.
Súčasťou dobiehajúcich projektov je aj vytvorenie digitálnej expozície histórie mesta Nitra v budove bývalého Mestského domu na pešej zóne. Moderná interaktívna expozícia by mala priblížiť návštevníkom najvýznamnejšie míľniky dejín jedného z najstarších slovenských miest a obohatí kultúrnu ponuku historického centra.
Zdroj: SITA.sk - Do rozvoja cestovného ruchu a cykloturistiky na Ponitrí pôjde viac ako 156-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR) získala od Ministerstva cestovného ruchu a športu SR dotáciu v plnej požadovanej výške 104 050 eur na realizáciu projektu Rozvoj a podpora udržateľného slow turizmu v Ponitrí. Ďalších 52 025 eur získa organizácia ako partner v projekte realizovanom spoločne s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Nitriansky kraj. Celkovo tak do rozvoja cestovného ruchu v regióne smeruje viac ako 156-tisíc eur.
Schválené projekty sa zameriavajú najmä na rozvoj cykloturistiky a cykloinfraštruktúry, ktorá patrí medzi najrýchlejšie rastúce segmenty cestovného ruchu. V spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Nitriansky kraj budú realizované aktivity na zlepšenie dostupnosti cyklotrás, orientácie návštevníkov a zatraktívnenie cyklistických produktov v regióne. Súčasťou projektu bude aj nová šifrovacia hra pre deti na cyklotrase medzi Nitrou a Ivánkou pri Nitre.
Spolupráca s influencermi
NOCR plánuje zároveň rozšíriť ponuku turistických produktov a služieb. Podporené budú prevádzka Cyklobusu, Vínobusu a turistického vláčika v Nitre, organizácia komentovaných prehliadok na lokalitách Bojná, Nitrianska Blatnica, Zoborský kláštor a hrad Gýmeš, ako aj podujatie Nitra, milá Nitra.
Financie smerujú aj do tvorby nových propagačných videí a fotografií, spolupráce s influencermi a médiami či marketingových kampaní zameraných na históriu, prírodu, cykloturistiku, lezenie a regionálne produkty. Súčasťou projektu bude aj príprava strategických dokumentov a štúdie zameranej na digitalizáciu kultúrneho dedičstva Nitry.
„Schválenie dotácie v plnej výške je pre nás nielen výbornou správou, ale aj potvrdením, že projekty, ktoré pripravujeme, majú zmysel a potenciál posunúť cestovný ruch v regióne na vyššiu úroveň. Chceme, aby návštevníci objavovali Ponitrie nielen ako miesto jednodňových výletov, ale ako destináciu, kde sa oplatí zostať dlhšie. Preto investujeme do cykloturistiky, zážitkových produktov, lepšej dostupnosti lokalít aj modernej prezentácie regiónu,“ uviedla riaditeľka Nitrianskej organizácie cestovného ruchu Marta Hároniková.
Cyklosčítač pod Zoborom
Nitrianska organizácia cestovného ruchu zároveň pokračuje v realizácii aktivít podporených v roku 2025. Už v najbližších mesiacoch pribudne pod Zoborom moderný cyklosčítač a cyklonabíjacia stanica, ktoré prispejú k rozvoju cykloturistiky a zlepšeniu služieb pre návštevníkov využívajúcich bicykel ako ekologický spôsob dopravy.
Súčasťou dobiehajúcich projektov je aj vytvorenie digitálnej expozície histórie mesta Nitra v budove bývalého Mestského domu na pešej zóne. Moderná interaktívna expozícia by mala priblížiť návštevníkom najvýznamnejšie míľniky dejín jedného z najstarších slovenských miest a obohatí kultúrnu ponuku historického centra.
Zdroj: SITA.sk - Do rozvoja cestovného ruchu a cykloturistiky na Ponitrí pôjde viac ako 156-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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