|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 8.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Medard
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. júna 2026
Ministerstvo vnútra odovzdalo hasičom a policajtom novú techniku na plnenie úloh v teréne
Policajti si prevzali terénne vozidlá Ineos Grenadier, hasiči terénne vozidlá Ford Ranger aj 20 záchranných plavidiel. Novú špecializovanú techniku v pondelok odovzdal hasičom a policajtom minister ...
Zdieľať
8.6.2026 (SITA.sk) - Policajti si prevzali terénne vozidlá Ineos Grenadier, hasiči terénne vozidlá Ford Ranger aj 20 záchranných plavidiel.
Novú špecializovanú techniku v pondelok odovzdal hasičom a policajtom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok spolu s prezidentkou Policajného zboru Janou Maškarovou a prezidentom Hasičského a záchranného zboru Adriánom Mifkovičom. Nová technika zvýši pripravenosť bezpečnostných zložiek pri plnení náročných úloh v teréne, pri mimoriadnych udalostiach a ochrane štátnych hraníc. Policajti si prevzali terénne vozidlá Ineos Grenadier, hasiči terénne vozidlá Ford Ranger aj 20 záchranných plavidiel, na hasičských staniciach je už 80 prvozásahových vozidiel.
„Od môjho nástupu do funkcie ministra vnútra sme pre Policajný zbor a Hasičský a záchranný zbor odovzdali cez viac ako 1 300 kusov automobilovej techniky´, pričom všetky obstarávania prebiehali efektívne a hospodárne a pri viacerých nákupoch sa nám podarilo dosiahnuť významné úspory verejných financií. Verím, že do konca volebného obdobia počet odovzdaných vozidiel bude začínať dvojkou,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok .
Súčasťou modernizácie je 20 nových terénnych vozidiel Ineos Grenadier, ktoré posilnia Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance. Vozidlá sú určené na nasadenie v náročných terénnych podmienkach a zároveň spĺňajú technické požiadavky stanovené agentúrou Frontex pre spoločné operácie na ochranu vonkajších hraníc Európskej únie.
Na útvaroch hraničnej a cudzineckej polície sa v súčasnosti využíva 47 vozidiel podobného typu s priemerným vekom 8,5 roka a priemerným nájazdom približne 241-tisíc kilometrov. Najviac využívané vozidlo má najazdených viac ako 524-tisíc kilometrov.
„Ide o významnú obmenu a modernizáciu technického vybavenia Policajného zboru. Ochrana vonkajšej hranice s Ukrajinou sa vykonáva v mimoriadne náročnom teréne, od hustých lesných porastov, cez horské oblasti až po rozsiahle poľnohospodárske plochy, ktoré sú často ťažko dostupné bežnými technickými prostriedkami,“ povedala prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová.
Najväčší rozsah modernizácie predstavuje obnova vozového parku Hasičského a záchranného zboru. Na hasičských staniciach po celom Slovensku je už rozmiestnených 80 nových prvozásahových hasičských vozidiel AHZS 1B Scania 4x4. Projekt v hodnote viac ako 52,5 milióna eur je financovaný z Programu Slovensko 2021 – 2027.
Nové vozidlá predstavujú významný technologický posun. Sú vybavené motorom s výkonom 460 koní, automatickou prevodovkou, pohonom všetkých kolies a modernými bezpečnostnými systémami vrátane kamerového monitorovacieho systému a kompletného LED osvetlenia. Hasiči si prevzali aj prvých 15 kusov terénnych vozidiel Ford Ranger z celkovej plánovanej dodávky 50 vozidiel. Vozidlá s pohonom 4x4 sú určené na zásahy v náročnom teréne a na prepravu príslušníkov spolu s technickým vybavením.
„Všetkých 50 vozidiel Ford Ranger bude podľa prísľubu dodávateľa dodaných do konca júna. Vďaka tomu môžeme obmeniť staré vozidlá Nissan Navara, ktoré využívame od roku 2007. Ide o multifunkčné pick-upy, ktoré sú využiteľné najmä na prevoz a odvoz materiálu, techniky a príslušníkov. Uplatnenie nájdu pri preprave hadíc, vakov, lezeckej výstroje, ako aj pri ťahaní robotov a ďalších špecializovaných zariadení,“ povedal prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič. Súčasťou modernizácie je aj 20 nových záchranných plavidiel, ktoré posilnia schopnosti Hasičského a záchranného zboru pri zásahoch na vodných plochách a v záplavových oblastiach.
Ministerstvo vnútra SR bude podľa hovorcu Mateja Neumanna v modernizácii bezpečnostných zložiek pokračovať aj naďalej, aby polícia a hasiči disponovali technikou zodpovedajúcou súčasným požiadavkám na ochranu života, zdravia a majetku občanov. Cieľom ministerstva vnútra podľa neho je, aby verejnosť mala istotu, že v prípade potreby je štát pripravený poskytnúť rýchlu, profesionálnu a spoľahlivú pomoc.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra odovzdalo hasičom a policajtom novú techniku na plnenie úloh v teréne © SITA Všetky práva vyhradené.
Novú špecializovanú techniku v pondelok odovzdal hasičom a policajtom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok spolu s prezidentkou Policajného zboru Janou Maškarovou a prezidentom Hasičského a záchranného zboru Adriánom Mifkovičom. Nová technika zvýši pripravenosť bezpečnostných zložiek pri plnení náročných úloh v teréne, pri mimoriadnych udalostiach a ochrane štátnych hraníc. Policajti si prevzali terénne vozidlá Ineos Grenadier, hasiči terénne vozidlá Ford Ranger aj 20 záchranných plavidiel, na hasičských staniciach je už 80 prvozásahových vozidiel.
„Od môjho nástupu do funkcie ministra vnútra sme pre Policajný zbor a Hasičský a záchranný zbor odovzdali cez viac ako 1 300 kusov automobilovej techniky´, pričom všetky obstarávania prebiehali efektívne a hospodárne a pri viacerých nákupoch sa nám podarilo dosiahnuť významné úspory verejných financií. Verím, že do konca volebného obdobia počet odovzdaných vozidiel bude začínať dvojkou,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok .
Státisíce najazdených kilometrov
Súčasťou modernizácie je 20 nových terénnych vozidiel Ineos Grenadier, ktoré posilnia Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance. Vozidlá sú určené na nasadenie v náročných terénnych podmienkach a zároveň spĺňajú technické požiadavky stanovené agentúrou Frontex pre spoločné operácie na ochranu vonkajších hraníc Európskej únie.
Na útvaroch hraničnej a cudzineckej polície sa v súčasnosti využíva 47 vozidiel podobného typu s priemerným vekom 8,5 roka a priemerným nájazdom približne 241-tisíc kilometrov. Najviac využívané vozidlo má najazdených viac ako 524-tisíc kilometrov.
„Ide o významnú obmenu a modernizáciu technického vybavenia Policajného zboru. Ochrana vonkajšej hranice s Ukrajinou sa vykonáva v mimoriadne náročnom teréne, od hustých lesných porastov, cez horské oblasti až po rozsiahle poľnohospodárske plochy, ktoré sú často ťažko dostupné bežnými technickými prostriedkami,“ povedala prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová.
Najväčší rozsah modernizácie predstavuje obnova vozového parku Hasičského a záchranného zboru. Na hasičských staniciach po celom Slovensku je už rozmiestnených 80 nových prvozásahových hasičských vozidiel AHZS 1B Scania 4x4. Projekt v hodnote viac ako 52,5 milióna eur je financovaný z Programu Slovensko 2021 – 2027.
Technologický posun
Nové vozidlá predstavujú významný technologický posun. Sú vybavené motorom s výkonom 460 koní, automatickou prevodovkou, pohonom všetkých kolies a modernými bezpečnostnými systémami vrátane kamerového monitorovacieho systému a kompletného LED osvetlenia. Hasiči si prevzali aj prvých 15 kusov terénnych vozidiel Ford Ranger z celkovej plánovanej dodávky 50 vozidiel. Vozidlá s pohonom 4x4 sú určené na zásahy v náročnom teréne a na prepravu príslušníkov spolu s technickým vybavením.
„Všetkých 50 vozidiel Ford Ranger bude podľa prísľubu dodávateľa dodaných do konca júna. Vďaka tomu môžeme obmeniť staré vozidlá Nissan Navara, ktoré využívame od roku 2007. Ide o multifunkčné pick-upy, ktoré sú využiteľné najmä na prevoz a odvoz materiálu, techniky a príslušníkov. Uplatnenie nájdu pri preprave hadíc, vakov, lezeckej výstroje, ako aj pri ťahaní robotov a ďalších špecializovaných zariadení,“ povedal prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič. Súčasťou modernizácie je aj 20 nových záchranných plavidiel, ktoré posilnia schopnosti Hasičského a záchranného zboru pri zásahoch na vodných plochách a v záplavových oblastiach.
Ministerstvo vnútra SR bude podľa hovorcu Mateja Neumanna v modernizácii bezpečnostných zložiek pokračovať aj naďalej, aby polícia a hasiči disponovali technikou zodpovedajúcou súčasným požiadavkám na ochranu života, zdravia a majetku občanov. Cieľom ministerstva vnútra podľa neho je, aby verejnosť mala istotu, že v prípade potreby je štát pripravený poskytnúť rýchlu, profesionálnu a spoľahlivú pomoc.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra odovzdalo hasičom a policajtom novú techniku na plnenie úloh v teréne © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Poľskí colníci zadržali viac než tonu heroínu ukrytého v zásielke dekoračných tehál
Poľskí colníci zadržali viac než tonu heroínu ukrytého v zásielke dekoračných tehál