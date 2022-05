Do Ruska deportovali od začiatku vojny vyše pol milióna Ukrajincov, tvrdí prezident Zelenskyj

6.5.2022 (Webnoviny.sk) - Od začiatku vojny na Ukrajine do Ruska deportovali viac ako pol milióna Ukrajincov. V piatok to v príhovore islandskému parlamentu povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , pričom prízvukoval, že tento počet presahuje celkovú populáciu Islandu.Zároveň zdôraznil, že do Ruska museli ísť nasilu a skonfiškovali im komunikačné prostriedky a doklady. „Posielajú ich do do vzdialených oblastí tej cudzej krajiny, aby sa tam asimilovali,“ povedal podľa spravodajskej televízie CNN Zelenskyj.CNN pripomína, že nebola schopná nezávisle overiť počet Ukrajincov, ktorých vzali cez hranice na ruské územie.