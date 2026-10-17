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17. októbra 2026
Do samosprávnych volieb sa zapája aj Občianska konzervatívna strana, samostatne aj v rámci koalícií
V rámci obcí stavia OKS najviac kandidátov na obecných poslancov v obci Vinodol v okrese Nitra. Občianska konzervatívna strana (OKS) sa zapojí do volieb do orgánov ...
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17.10.2026 (SITA.sk) - V rámci obcí stavia OKS najviac kandidátov na obecných poslancov v obci Vinodol v okrese Nitra.
Občianska konzervatívna strana (OKS) sa zapojí do volieb do orgánov samospráv, ktoré sa uskutočnia 24. októbra, vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. V piatich krajoch podporuje v rámci širších koalícií demokratických opozičných strán kandidátov na predsedov samosprávnych krajov.
Informáciu o účasti v komunálnych a krajských voľbách vzalo v sobotu na vedomie Predsedníctvo OKS. OKS podporuje Henricha Vargu v Nitrianskom kraji, Jozefa Viskupiča v Trnavskom kraji, Natáliu Svítkovú v Trenčianskom kraji, Eriku Jurinovú v Žilinskom kraji a Mariána Porvažníka v Košickom kraji.
Do krajských zastupiteľstiev kandiduje 13 členov a nominantov OKS. V Bratislavskom kraji ich je päť, v Žilinskom dva, v Prešovskom tri a v Košickom tri. V Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom a Košickom kraji je strana súčasťou koalícií aj pri voľbách poslancov krajských zastupiteľstiev. V Bratislavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji kandiduje samostatne.
Kandidátom OKS na starostu košickej mestskej časti Krásna je predseda krajskej organizácie strany v Košickom kraji a člen jej predsedníctva Lukáš Kunca. Samostatných kandidátov na starostov postavila strana aj v obciach Lada, Mokrý Háj, Beladice, Mojš a Lietavská Lúčka.
Viacerí členovia predsedníctva OKS sa uchádzajú aj o miesta v mestských, miestnych a obecných zastupiteľstvách. Okrem Kuncu kandidujú Juraj Bakoš v Trenčíne, Ondrej Dostál v Bratislave, Radovan Kazda v Bratislave a mestskej časti Podunajské Biskupice, Vladimír Špánik v obci Vinodol a Matej Števove v Bratislave.
Súčasťou primátorských koalícií je OKS v mestách Banská Bystrica (Diana Javorčíková), Pezinok (Juraj Hanulík), Šaštín-Stráže (Kristína Pöstenyi), Liptovský Mikuláš (Táňa Šufliarská), Martin (Michal Uherčík), Rimavská Sobota (Roman Vaľo). V košických mestských častiach podporuje OKS v rámci koalícií starostovské kandidatúry Petra Čecha (Nad Jazerom), Renáty Zolnaiovej (Staré Mesto) a Lucie Rafaj Becovej (Vyšné Opátske).
V Bratislave strana postavila sedem kandidátov do mestského zastupiteľstva a šesť kandidátov do miestnych zastupiteľstiev mestských častí. V Košiciach kandidujú do mestského zastupiteľstva dvaja nominanti OKS, v Prešove traja, v Žiline jeden, v Rožňave dvaja, v Šamoríne jeden, v Trenčíne štyria a v Ružomberku traja.
Strana sa zapája aj do širších koalícií a spolupráce stredopravých strán v ďalších mestách a obciach. V rámci obcí stavia OKS najviac kandidátov na obecných poslancov v obci Vinodol v okrese Nitra, a to sedem kandidátov na rovnaký počet miest v obecnom zastupiteľstve.
Zdroj: SITA.sk - Do samosprávnych volieb sa zapája aj Občianska konzervatívna strana, samostatne aj v rámci koalícií © SITA Všetky práva vyhradené.
Občianska konzervatívna strana (OKS) sa zapojí do volieb do orgánov samospráv, ktoré sa uskutočnia 24. októbra, vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. V piatich krajoch podporuje v rámci širších koalícií demokratických opozičných strán kandidátov na predsedov samosprávnych krajov.
Informáciu o účasti v komunálnych a krajských voľbách vzalo v sobotu na vedomie Predsedníctvo OKS. OKS podporuje Henricha Vargu v Nitrianskom kraji, Jozefa Viskupiča v Trnavskom kraji, Natáliu Svítkovú v Trenčianskom kraji, Eriku Jurinovú v Žilinskom kraji a Mariána Porvažníka v Košickom kraji.
Kandidátov na starostov majú šesť
Do krajských zastupiteľstiev kandiduje 13 členov a nominantov OKS. V Bratislavskom kraji ich je päť, v Žilinskom dva, v Prešovskom tri a v Košickom tri. V Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom a Košickom kraji je strana súčasťou koalícií aj pri voľbách poslancov krajských zastupiteľstiev. V Bratislavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji kandiduje samostatne.
Kandidátom OKS na starostu košickej mestskej časti Krásna je predseda krajskej organizácie strany v Košickom kraji a člen jej predsedníctva Lukáš Kunca. Samostatných kandidátov na starostov postavila strana aj v obciach Lada, Mokrý Háj, Beladice, Mojš a Lietavská Lúčka.
Viacerí členovia predsedníctva OKS sa uchádzajú aj o miesta v mestských, miestnych a obecných zastupiteľstvách. Okrem Kuncu kandidujú Juraj Bakoš v Trenčíne, Ondrej Dostál v Bratislave, Radovan Kazda v Bratislave a mestskej časti Podunajské Biskupice, Vladimír Špánik v obci Vinodol a Matej Števove v Bratislave.
Súčasťou primátorských koalícií je OKS v mestách Banská Bystrica (Diana Javorčíková), Pezinok (Juraj Hanulík), Šaštín-Stráže (Kristína Pöstenyi), Liptovský Mikuláš (Táňa Šufliarská), Martin (Michal Uherčík), Rimavská Sobota (Roman Vaľo). V košických mestských častiach podporuje OKS v rámci koalícií starostovské kandidatúry Petra Čecha (Nad Jazerom), Renáty Zolnaiovej (Staré Mesto) a Lucie Rafaj Becovej (Vyšné Opátske).
Sedem poslaneckých kandidátov vo Vinodole
V Bratislave strana postavila sedem kandidátov do mestského zastupiteľstva a šesť kandidátov do miestnych zastupiteľstiev mestských častí. V Košiciach kandidujú do mestského zastupiteľstva dvaja nominanti OKS, v Prešove traja, v Žiline jeden, v Rožňave dvaja, v Šamoríne jeden, v Trenčíne štyria a v Ružomberku traja.
Strana sa zapája aj do širších koalícií a spolupráce stredopravých strán v ďalších mestách a obciach. V rámci obcí stavia OKS najviac kandidátov na obecných poslancov v obci Vinodol v okrese Nitra, a to sedem kandidátov na rovnaký počet miest v obecnom zastupiteľstve.
Zdroj: SITA.sk - Do samosprávnych volieb sa zapája aj Občianska konzervatívna strana, samostatne aj v rámci koalícií © SITA Všetky práva vyhradené.
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