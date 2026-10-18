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18. októbra 2026
Dokážu Slováci odlíšiť kvalitnú žurnalistiku od nedôveryhodnej? Len 19 percent z nich dôveruje správam
Tagy: Etika Novinári Žurnalistika
Dnes je pre žurnalistku najväčšou výzvou spojený tlak sociálnych sietí, fake news a AI. Správam na Slovensku dôveruje len 19 percent ľudí. Vyplýva to z dát Digital Newa Report 2026.
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18.10.2026 (SITA.sk) - Dnes je pre žurnalistku najväčšou výzvou spojený tlak sociálnych sietí, fake news a AI.
Správam na Slovensku dôveruje len 19 percent ľudí. Vyplýva to z dát Digital Newa Report 2026. Asociácia na ochranu novinárskej etiky (AONE) priblížila, že v čase silnej dezinformačnej scény a dominancie sociálnych sietí je pre ľudí čoraz náročnejšie odlíšiť kvalitnú žurnalistku. Pomôcť by im v tom mal Etický kódex novinára, na ktorého dodržiavanie AONE dohliada už 25 rokov prostredníctvom Tlačovo-digitálnej rady SR.
Na novinárov a médiá, ktoré sa zaviazali dodržiavať etický kódex, sú kladené vysoké nároky v oblasti novinárskej integrity. Za každým článkom či reportážou tak ide o desiatky povinností, napríklad o to, ako overujú informácie či pracujú so zdrojmi. Predsedníčka Tlačovo-digitálnej rady SR Alena Pániková zdôraznila, že dodržiavanie etických princípov je hlavnou deliacou čiarou, ktorá odlišuje kvalitných novinárov.
Predsedníčka Zboru zástupcov AONE Slavomíra Salajová vysvetlila, že formalizovaný etický kódex znamená, že čitateľ, poslucháč či divák sa môže spoľahnúť na zodpovedný prístup k informáciám. Pre publikum to podľa nej znamená vyššiu pridanú hodnotu, pretože sa môže spoľahnúť na zodpovedné podanie informácií. Pre novinára to znamená vyššiu dôveryhodnosť.
Asociácia zdôraznila, že dnes na etike záleží ešte viac. Sociálne siete totiž zjednodušili šírenie správ a môže ich dnes publikovať ktokoľvek, bez overenia či redakčnej kontroly. Tým, že je dnes informácií príliš veľa, tak je podľa novinára, diplomata a dvojnásobného predsedu Tlačovej rady SR Júliusa Lőrincza aj pre samotných novinárov výzvou hľadať pravdu. „Zároveň je to pre integritu novinára veľmi dôležité, aby aj v dnešnom informačnom šume vytrval a pomáhal divákom vyznať sa vo svete,“ doplnil Lőrincz.
Podľa Salajovej je dnes pre žurnalistku najväčšou výzvou spojený tlak sociálnych sietí, fake news a AI. Ubezpečila však, že aj v dobe umelej inteligencie je Etický kódex novinára faktorom, ktorý odlišuje poctivú žurnalistiku od nedôveryhodnej.
Asociácia zároveň počíta s tým, že v etickom kódexe budú reflektovať aj na nové výzvy spojené s nástupom AI. Podľa Salajovej však nie sú potrebné úplne nové pravidlá. Treba podľa nej skôr vyhodnotiť to, či súčasné pravidlá pokrývajú aj obsah vytvorený za pomoci AI, a kde nie, tak tam ich doplniť.
„Umelá inteligencia je jednoducho tu a je už súčasťou nášho života. Musíme s ňou rátať a pochopiť jej miesto v žurnalistike aj niektoré špecifiká pri dodržiavaní etických pravidiel v médiách. Napriek tomu si myslím, že hlavné zásady sa nemenia a tí, ktorí sa hlásia k Etickému kódexu novinára, budú robiť dobrú a veľmi potrebnú novinársku prácu rovnako ako doteraz,“ doplnila Pániková.
Lőrincz pripomína, že asociácia vznikla pred 25 rokmi na základe iniciatívy samotných novinárov a vydavateľov. Ocenil práve to, že sa toho chytili samotní novinári a že nepodľahli politickému tlaku tých, ktorí by chceli diktovať, čo je v žurnalistike správne. Zakladatelia asociácie boli podľa Pánikovej prezieraví, pretože už vtedy pochopili, že etika bude tým, čo pomôže pri rozlišovaní.
Samoregulácia však podľa AONE nie je samozrejmosťou. Dôležitá je preto práve podpora samoregulačného orgánu nielen zo strany novinárov, ale aj vydavateľov, elektronických médií, televízií a rádií. Na etickej žurnalistke podľa Pánikovej záleží, čo je aj hlavným prínosom Tlačovo-digitálnej rady SR.
Jedným zo spôsobom, ako zvyšovať etiku v žurnalistike je aj poukazovanie na porušenia kódexu. S podnetom sa pritom na Tlačovo-digitálnu radu SR môže obrátiť každý, kto má podozrenie z porušenia novinárskej etiky. V uplynulom roku takýchto podnetov prišlo 35. V roku 2024 ich bolo len 14. Podnety pritom upozorňovali najmä na nestrannosť, vyváženosť či objektivitu, a tiež na ochranu ľudskej dôstojnosti a maloletých.
Z minuloročných konaní bolo ukončených 27. V siedmich z nich pritom rada konštatovala porušenie etických pravidiel. Následne uložila upozornenie alebo vyjadrila znepokojenie. Asociácia vyzdvihla, že médiá vo všetkých prípadoch vykonali nápravu alebo splnili včas uložené povinnosti.
Zdroj: SITA.sk - Dokážu Slováci odlíšiť kvalitnú žurnalistiku od nedôveryhodnej? Len 19 percent z nich dôveruje správam © SITA Všetky práva vyhradené.
Správam na Slovensku dôveruje len 19 percent ľudí. Vyplýva to z dát Digital Newa Report 2026. Asociácia na ochranu novinárskej etiky (AONE) priblížila, že v čase silnej dezinformačnej scény a dominancie sociálnych sietí je pre ľudí čoraz náročnejšie odlíšiť kvalitnú žurnalistku. Pomôcť by im v tom mal Etický kódex novinára, na ktorého dodržiavanie AONE dohliada už 25 rokov prostredníctvom Tlačovo-digitálnej rady SR.
Na novinárov a médiá, ktoré sa zaviazali dodržiavať etický kódex, sú kladené vysoké nároky v oblasti novinárskej integrity. Za každým článkom či reportážou tak ide o desiatky povinností, napríklad o to, ako overujú informácie či pracujú so zdrojmi. Predsedníčka Tlačovo-digitálnej rady SR Alena Pániková zdôraznila, že dodržiavanie etických princípov je hlavnou deliacou čiarou, ktorá odlišuje kvalitných novinárov.
Predsedníčka Zboru zástupcov AONE Slavomíra Salajová vysvetlila, že formalizovaný etický kódex znamená, že čitateľ, poslucháč či divák sa môže spoľahnúť na zodpovedný prístup k informáciám. Pre publikum to podľa nej znamená vyššiu pridanú hodnotu, pretože sa môže spoľahnúť na zodpovedné podanie informácií. Pre novinára to znamená vyššiu dôveryhodnosť.
Správy dnes môže publikovať ktokoľvek
Asociácia zdôraznila, že dnes na etike záleží ešte viac. Sociálne siete totiž zjednodušili šírenie správ a môže ich dnes publikovať ktokoľvek, bez overenia či redakčnej kontroly. Tým, že je dnes informácií príliš veľa, tak je podľa novinára, diplomata a dvojnásobného predsedu Tlačovej rady SR Júliusa Lőrincza aj pre samotných novinárov výzvou hľadať pravdu. „Zároveň je to pre integritu novinára veľmi dôležité, aby aj v dnešnom informačnom šume vytrval a pomáhal divákom vyznať sa vo svete,“ doplnil Lőrincz.
Podľa Salajovej je dnes pre žurnalistku najväčšou výzvou spojený tlak sociálnych sietí, fake news a AI. Ubezpečila však, že aj v dobe umelej inteligencie je Etický kódex novinára faktorom, ktorý odlišuje poctivú žurnalistiku od nedôveryhodnej.
Asociácia zároveň počíta s tým, že v etickom kódexe budú reflektovať aj na nové výzvy spojené s nástupom AI. Podľa Salajovej však nie sú potrebné úplne nové pravidlá. Treba podľa nej skôr vyhodnotiť to, či súčasné pravidlá pokrývajú aj obsah vytvorený za pomoci AI, a kde nie, tak tam ich doplniť.
„Umelá inteligencia je jednoducho tu a je už súčasťou nášho života. Musíme s ňou rátať a pochopiť jej miesto v žurnalistike aj niektoré špecifiká pri dodržiavaní etických pravidiel v médiách. Napriek tomu si myslím, že hlavné zásady sa nemenia a tí, ktorí sa hlásia k Etickému kódexu novinára, budú robiť dobrú a veľmi potrebnú novinársku prácu rovnako ako doteraz,“ doplnila Pániková.
Samoregulácia nie je samozrejmosťou
Lőrincz pripomína, že asociácia vznikla pred 25 rokmi na základe iniciatívy samotných novinárov a vydavateľov. Ocenil práve to, že sa toho chytili samotní novinári a že nepodľahli politickému tlaku tých, ktorí by chceli diktovať, čo je v žurnalistike správne. Zakladatelia asociácie boli podľa Pánikovej prezieraví, pretože už vtedy pochopili, že etika bude tým, čo pomôže pri rozlišovaní.
Samoregulácia však podľa AONE nie je samozrejmosťou. Dôležitá je preto práve podpora samoregulačného orgánu nielen zo strany novinárov, ale aj vydavateľov, elektronických médií, televízií a rádií. Na etickej žurnalistke podľa Pánikovej záleží, čo je aj hlavným prínosom Tlačovo-digitálnej rady SR.
Jedným zo spôsobom, ako zvyšovať etiku v žurnalistike je aj poukazovanie na porušenia kódexu. S podnetom sa pritom na Tlačovo-digitálnu radu SR môže obrátiť každý, kto má podozrenie z porušenia novinárskej etiky. V uplynulom roku takýchto podnetov prišlo 35. V roku 2024 ich bolo len 14. Podnety pritom upozorňovali najmä na nestrannosť, vyváženosť či objektivitu, a tiež na ochranu ľudskej dôstojnosti a maloletých.
Z minuloročných konaní bolo ukončených 27. V siedmich z nich pritom rada konštatovala porušenie etických pravidiel. Následne uložila upozornenie alebo vyjadrila znepokojenie. Asociácia vyzdvihla, že médiá vo všetkých prípadoch vykonali nápravu alebo splnili včas uložené povinnosti.
Zdroj: SITA.sk - Dokážu Slováci odlíšiť kvalitnú žurnalistiku od nedôveryhodnej? Len 19 percent z nich dôveruje správam © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Etika Novinári Žurnalistika
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