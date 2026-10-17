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17. októbra 2026
Tím Košice podporí Igora Šimka v kandidatúre na predsedu Košického samosprávneho kraja
Šimko poďakoval za podporu a deklaroval, že chce spolupracovať s vedením mesta bez ohľadu na výsledok komunálnych volieb. Strana Tím Košice podporí v nadchádzajúcich voľbách predsedu
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17.10.2026 (SITA.sk) - Šimko poďakoval za podporu a deklaroval, že chce spolupracovať s vedením mesta bez ohľadu na výsledok komunálnych volieb.
Strana Tím Košice podporí v nadchádzajúcich voľbách predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Igora Šimka. Podporu mu v sobotu oznámil predseda strany Vladimír Chlebo pri Dóme svätej Alžbety v Košiciach. Za jednu z hlavných priorít označili spoluprácu mesta Košice a samosprávneho kraja.
„Košice doplácajú na to, že mesto a kraj dlhé roky ťahali každý iným smerom,“ uviedol Chlebo. Podľa neho potrebuje mesto na úrovni kraja partnera, ktorý bude s Košicami spolupracovať. Dodal, že Šimka podporuje všetkých 37 kandidátov Tímu Košice na poslancov krajského zastupiteľstva. Za výhodu jeho kandidatúry označil aj pôsobenie v Národnej rade SR a funkciu splnomocnenca pre rozvoj východu.
Šimko poďakoval za podporu a deklaroval, že chce spolupracovať s vedením mesta bez ohľadu na výsledok komunálnych volieb. „Ja ako župan budem pri rokovacom stole sedieť prvý deň po voľbách, s kýmkoľvek, koho si Košičania zvolia. Mesto a kraj musia konečne ťahať spolu,“ uviedol. Ako príklad problémov v spolupráci mesta a kraja spomenul situáciu z 1. septembra, keď podľa neho kraj neprispel k spusteniu električkovej dopravy v lokalite Nad jazerom. Tvrdí, že dôsledky sporu pocítili obyvatelia, ktorí uviazli v dopravných zápchach.
Medzi oblasti, v ktorých chce Šimko presadzovať koordinovaný postup mesta a kraja, zaradil integrovanú dopravu, prípravu investičných projektov, spoluprácu v zdravotníctve a školstve. „Nebudem župan proti primátorovi či primátorke. Budem župan pre ľudí — pre Košičanov, aj pre všetkých obyvateľov Košického kraja bez rozdielu národnosti, vrátane menšín,“ dodal. Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 24. októbra.
Zdroj: SITA.sk - Tím Košice podporí Igora Šimka v kandidatúre na predsedu Košického samosprávneho kraja © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Tím Košice podporí v nadchádzajúcich voľbách predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Igora Šimka. Podporu mu v sobotu oznámil predseda strany Vladimír Chlebo pri Dóme svätej Alžbety v Košiciach. Za jednu z hlavných priorít označili spoluprácu mesta Košice a samosprávneho kraja.
„Košice doplácajú na to, že mesto a kraj dlhé roky ťahali každý iným smerom,“ uviedol Chlebo. Podľa neho potrebuje mesto na úrovni kraja partnera, ktorý bude s Košicami spolupracovať. Dodal, že Šimka podporuje všetkých 37 kandidátov Tímu Košice na poslancov krajského zastupiteľstva. Za výhodu jeho kandidatúry označil aj pôsobenie v Národnej rade SR a funkciu splnomocnenca pre rozvoj východu.
Šimko poďakoval za podporu a deklaroval, že chce spolupracovať s vedením mesta bez ohľadu na výsledok komunálnych volieb. „Ja ako župan budem pri rokovacom stole sedieť prvý deň po voľbách, s kýmkoľvek, koho si Košičania zvolia. Mesto a kraj musia konečne ťahať spolu,“ uviedol. Ako príklad problémov v spolupráci mesta a kraja spomenul situáciu z 1. septembra, keď podľa neho kraj neprispel k spusteniu električkovej dopravy v lokalite Nad jazerom. Tvrdí, že dôsledky sporu pocítili obyvatelia, ktorí uviazli v dopravných zápchach.
Medzi oblasti, v ktorých chce Šimko presadzovať koordinovaný postup mesta a kraja, zaradil integrovanú dopravu, prípravu investičných projektov, spoluprácu v zdravotníctve a školstve. „Nebudem župan proti primátorovi či primátorke. Budem župan pre ľudí — pre Košičanov, aj pre všetkých obyvateľov Košického kraja bez rozdielu národnosti, vrátane menšín,“ dodal. Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 24. októbra.
Zdroj: SITA.sk - Tím Košice podporí Igora Šimka v kandidatúre na predsedu Košického samosprávneho kraja © SITA Všetky práva vyhradené.
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