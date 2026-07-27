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27. júla 2026
Do Siene slávy uvedú Ramsayho a Handzuša, stane sa tak počas galavečera Hokejista roka – VIDEO
Sieň slávy slovenského hokeja sa v roku 2026 rozrastie o dve veľké mená. Počas galavečera Hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa súčasťou Siene slávy slovenského hokeja ...
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27.7.2026 (SITA.sk) - Sieň slávy slovenského hokeja sa v roku 2026 rozrastie o dve veľké mená.
Počas galavečera Hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa súčasťou Siene slávy slovenského hokeja stanú dve veľké osobnosti - Kanaďan a Slovák.
Budú to bývalý tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay a niekdajší skvelý útočník, trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Handzuš. Informoval o tom web Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Obe osobnosti zaradila do spoločnosti večných legiend Nominačná komisia Siene slávy slovenského hokeja, zložená z prezidenta SZĽH Miroslava Šatana, zakladateľov Siene slávy a tiež viacerých hokejových legiend, ktoré sú jej súčasťou, vrátane trénerov Jána Filca, Júliusa Šuplera či útočníka Petra Bondru.
"Craig Ramsay aj Michal Handzuš sú veľké osobnosti slovenského hokeja. Craig počas svojej osemročnej trénerskej anabázy zmenil herný štýl našej reprezentácie, vybojoval cenný kov z olympiády a dosiahol najviac víťazstiev v pozícii trénera pri slovenskom tíme. Do siene slávy vstúpi s Michalom Handzušom, ktorý s ním v začiatkoch pracoval v pozícii asistenta. Mišo má tri medaily zo svetových šampionátov, na sklonku kariéry v NHL získal Stanleyho pohár. Je súčasťou zlatej éry slovenského hokeja. Pri oboch menách je účasť v Sieni slávy zaslúžená,“ uviedol prezident SZĽH Miroslav Šatan pre hockeyslovakia.sk.
Craig Ramsay prevzal slovenskú hokejovú reprezentáciu v lete roku 2017. Charizmatický Kanaďan si získal srdcia slovenských fanúšikov svojou úprimnosťou, pracovitosťou, skúsenosťami, odbornosťou a sympatickým vystupovaním. Pod jeho vedením sa zatraktívnil herný prejav reprezentácie. Craig vštepil slovenským hokejistom ofenzívne myslenie.
Slovensko viedol dovedna v 158 vystúpeniach, čo je najvyšší počet spomedzi všetkých bývalých trénerov slovenskej reprezentácie. Dosiahol 90 víťazstiev, opäť najvyššie číslo spomedzi všetkých bývalých koučov. Za osem rokov dal v reprezentácii príležitosti viac ako 70 debutantom. Mnohí hráči sa do reprezentácie vďaka nemu vracali s radosťou a chuťou.
Vrcholom pôsobenia kanadského barda pri slovenskom tíme bolo šesť účastí na majstrovstvách sveta a dvoch olympijských turnajoch, pričom z toho druhého v Pekingu 2022 priniesli slovenskí hokejisti vzácnu bronzovú medailu.
"Miro Šatan mi oznámil, že by ma chceli prijať do Siene slávy slovenského hokeja. Bol to veľký šok, na druhej strane veľmi príjemný. Netušil som, že v slovenskej sieni slávy je napríklad aj Stan Mikita. Teraz tam budem spolu s ním a ďalšími veľkými osobnosťami. Je to veľká pocta, veľmi si to vážim, pretože za osem rokov práce mi Slovenský hokej, ale aj celá krajina prirástli srdcu,“ povedal Craig Ramsay.
Hoci Michal Handzuš odohral za slovenskú reprezentáciu 55 zápasov. V zbierke má tri zo štyroch cenných kovov z majstrovstiev sveta. A vždy, keď mohol, dlhovlasý elegán do reprezentácie prišiel.
Na MS 2000 v Petrohrade aj o dvanásť rokov neskôr v Helsinkách bol po finálovom súboji extrémne smutný, no zároveň hrdý na to, akým spôsobom získala malá hokejová krajina zo srdca Európy striebornú medailu. V roku 2002 zas po víťaznom finále proti Rusom na ikonickom šampionáte v Göteborgu oslavoval zisk dosiaľ jedinej zlatej medaily v ére samostatnosti.
"Byť súčasťou Siene slávy slovenského hokeja je obrovská česť. Nepredstavoval som si, že sa mi niekedy niečo také podarí. Keď sa pozriem na zoznam mien, ktoré sú v tejto spoločnosti, ide o ľudí, ktorí mali fantastické kariéry a veľa vecí v nich vyhrali. Mnohé mená boli mojimi vzormi. Preto si veľmi vážim, že môžem byť súčasťou tohto zoznamu," poďakoval sa Handzuš.
Zdroj: SITA.sk - Do Siene slávy uvedú Ramsayho a Handzuša, stane sa tak počas galavečera Hokejista roka – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Počas galavečera Hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa súčasťou Siene slávy slovenského hokeja stanú dve veľké osobnosti - Kanaďan a Slovák.
Budú to bývalý tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay a niekdajší skvelý útočník, trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Handzuš. Informoval o tom web Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Obe osobnosti zaradila do spoločnosti večných legiend Nominačná komisia Siene slávy slovenského hokeja, zložená z prezidenta SZĽH Miroslava Šatana, zakladateľov Siene slávy a tiež viacerých hokejových legiend, ktoré sú jej súčasťou, vrátane trénerov Jána Filca, Júliusa Šuplera či útočníka Petra Bondru.
Zaslúžené mená
"Craig Ramsay aj Michal Handzuš sú veľké osobnosti slovenského hokeja. Craig počas svojej osemročnej trénerskej anabázy zmenil herný štýl našej reprezentácie, vybojoval cenný kov z olympiády a dosiahol najviac víťazstiev v pozícii trénera pri slovenskom tíme. Do siene slávy vstúpi s Michalom Handzušom, ktorý s ním v začiatkoch pracoval v pozícii asistenta. Mišo má tri medaily zo svetových šampionátov, na sklonku kariéry v NHL získal Stanleyho pohár. Je súčasťou zlatej éry slovenského hokeja. Pri oboch menách je účasť v Sieni slávy zaslúžená,“ uviedol prezident SZĽH Miroslav Šatan pre hockeyslovakia.sk.
Charizmatický Kanaďan
Craig Ramsay prevzal slovenskú hokejovú reprezentáciu v lete roku 2017. Charizmatický Kanaďan si získal srdcia slovenských fanúšikov svojou úprimnosťou, pracovitosťou, skúsenosťami, odbornosťou a sympatickým vystupovaním. Pod jeho vedením sa zatraktívnil herný prejav reprezentácie. Craig vštepil slovenským hokejistom ofenzívne myslenie.
Slovensko viedol dovedna v 158 vystúpeniach, čo je najvyšší počet spomedzi všetkých bývalých trénerov slovenskej reprezentácie. Dosiahol 90 víťazstiev, opäť najvyššie číslo spomedzi všetkých bývalých koučov. Za osem rokov dal v reprezentácii príležitosti viac ako 70 debutantom. Mnohí hráči sa do reprezentácie vďaka nemu vracali s radosťou a chuťou.
Slovensko v srdci
Vrcholom pôsobenia kanadského barda pri slovenskom tíme bolo šesť účastí na majstrovstvách sveta a dvoch olympijských turnajoch, pričom z toho druhého v Pekingu 2022 priniesli slovenskí hokejisti vzácnu bronzovú medailu.
"Miro Šatan mi oznámil, že by ma chceli prijať do Siene slávy slovenského hokeja. Bol to veľký šok, na druhej strane veľmi príjemný. Netušil som, že v slovenskej sieni slávy je napríklad aj Stan Mikita. Teraz tam budem spolu s ním a ďalšími veľkými osobnosťami. Je to veľká pocta, veľmi si to vážim, pretože za osem rokov práce mi Slovenský hokej, ale aj celá krajina prirástli srdcu,“ povedal Craig Ramsay.
Dlhovlasý elegán
Hoci Michal Handzuš odohral za slovenskú reprezentáciu 55 zápasov. V zbierke má tri zo štyroch cenných kovov z majstrovstiev sveta. A vždy, keď mohol, dlhovlasý elegán do reprezentácie prišiel.
Na MS 2000 v Petrohrade aj o dvanásť rokov neskôr v Helsinkách bol po finálovom súboji extrémne smutný, no zároveň hrdý na to, akým spôsobom získala malá hokejová krajina zo srdca Európy striebornú medailu. V roku 2002 zas po víťaznom finále proti Rusom na ikonickom šampionáte v Göteborgu oslavoval zisk dosiaľ jedinej zlatej medaily v ére samostatnosti.
"Byť súčasťou Siene slávy slovenského hokeja je obrovská česť. Nepredstavoval som si, že sa mi niekedy niečo také podarí. Keď sa pozriem na zoznam mien, ktoré sú v tejto spoločnosti, ide o ľudí, ktorí mali fantastické kariéry a veľa vecí v nich vyhrali. Mnohé mená boli mojimi vzormi. Preto si veľmi vážim, že môžem byť súčasťou tohto zoznamu," poďakoval sa Handzuš.
Zdroj: SITA.sk - Do Siene slávy uvedú Ramsayho a Handzuša, stane sa tak počas galavečera Hokejista roka – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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